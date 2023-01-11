Иван о «Зените»: «Я получил большой опыт. Благодарю страстных болельщиков за любовь. Буду следить за командой всегда»

Теги Зенит Коринтианс высшая лига Бразилия премьер-лига Россия болельщики Иван Куарезма Футбол

Вратарь Иван Куарезма высказался о возвращении в «Коринтианс» после полугода в «Зените».

«Мое время в «Зените» подходит к концу, и я хотел бы поблагодарить всех, кто мне очень помогал, пока я работал за пределами Бразилии. Я был там в течение короткого периода, но [получил] большой опыт обучения.

Я хотел бы поблагодарить страстных болельщиков «Зенита» за любовь, которую вы всегда проявляли ко мне, и за поддержку, которую вы мне оказывали. Я также хотел бы поблагодарить здешних профессионалов, потому что за это время они очень помогли мне адаптироваться и выложиться на полную.

Большое спасибо, и я буду следить за этой командой всегда, даже издалека.

Спасибо, «Зенит»!» – отметил в своем послании бразилец.

Иван вернется из «Зенита» в «Коринтианс», Мантуан остается до лета. Бразильский клуб подтвердил

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5 комментариев

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Иван Новиков
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Дырень, конечно, знатная. "Спартак" туда втыкал как хотел.
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Гусеконь
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легенда
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Злодей Спб
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Мог бы год в СВО поучаствовать и гражданство получить - тогда по лимиту бы прошел и стал основным :)

Ну, что уж тут, упустил хлопчик свой шанс. #irony
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San9
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Жаль, это лучший вратарь Зенита в данный момент. Но легионера на данной позиции не можем себе позволить. Удачи на родине!
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Дмитрий9779
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Спасибо за добрые слова,за серию пенальти,удачи в дальнейшей карьере вратарь!
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