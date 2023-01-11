Иван о «Зените»: «Я получил большой опыт. Благодарю страстных болельщиков за любовь. Буду следить за командой всегда»
Вратарь Иван Куарезма высказался о возвращении в «Коринтианс» после полугода в «Зените».
«Мое время в «Зените» подходит к концу, и я хотел бы поблагодарить всех, кто мне очень помогал, пока я работал за пределами Бразилии. Я был там в течение короткого периода, но [получил] большой опыт обучения.
Я хотел бы поблагодарить страстных болельщиков «Зенита» за любовь, которую вы всегда проявляли ко мне, и за поддержку, которую вы мне оказывали. Я также хотел бы поблагодарить здешних профессионалов, потому что за это время они очень помогли мне адаптироваться и выложиться на полную.
Большое спасибо, и я буду следить за этой командой всегда, даже издалека.
Спасибо, «Зенит»!» – отметил в своем послании бразилец.
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Ну, что уж тут, упустил хлопчик свой шанс. #irony