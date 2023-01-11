Гендиректор «Зенита»: «Первую часть сезона оцениваю положительно: интересная атакующая игра, надежная оборона. Хотя отрыв мог бы быть и больше»

Теги Зенит премьер-лига Россия Александр Медведев Родригао Спорт-Экспресс Густаво Мантуан Футбол

Генеральный директор «Зенита» подвел итоги первой части сезона. 

– Александр Иванович, как вы оцените первую часть сезона для «Зенита»?

– Первую часть сезона оцениваю в целом положительно: отрыв в шесть очков от ближайшего преследователя; высокая результативность, надежная оборона; интересная, атакующая, разнообразная игра. Хотя отрыв мог бы быть и больше.

– Кем из летних новичков особенно довольны? Стал ли состав сильнее или слабее по сравнению с прошлым сезоном?

– Команда хорошо укомплектована, неплохая глубина состава. Из новичков особенно порадовали Родригао и Густаво Мантуан, – сказал Александр Медведев.

После 17 проведенных туров «Зенит» занимает 1-е место в турнирной таблице Мир РПЛ, набрав 42 очка. Клуб опережает «Спартак», идущий вторым, на 6 баллов.

2 комментария

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Alex Zet
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Ответ Тиджани Бабангида
Конечно положительно. Команда выше преследователей по всем параметрам
А самое главное, богаче.
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Тиджани Бабангида
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Конечно положительно. Команда выше преследователей по всем параметрам
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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