Гендиректор «Зенита»: «Первую часть сезона оцениваю положительно: интересная атакующая игра, надежная оборона. Хотя отрыв мог бы быть и больше»

Генеральный директор « » подвел итоги первой части сезона.

– Александр Иванович, как вы оцените первую часть сезона для «Зенита»?

– Первую часть сезона оцениваю в целом положительно: отрыв в шесть очков от ближайшего преследователя; высокая результативность, надежная оборона; интересная, атакующая, разнообразная игра. Хотя отрыв мог бы быть и больше.

– Кем из летних новичков особенно довольны? Стал ли состав сильнее или слабее по сравнению с прошлым сезоном?

– Команда хорошо укомплектована, неплохая глубина состава. Из новичков особенно порадовали Родригао и Густаво Мантуан, – сказал .

После 17 проведенных туров «Зенит» занимает 1-е место в турнирной таблице Мир , набрав 42 очка. Клуб опережает «Спартак», идущий вторым, на 6 баллов.