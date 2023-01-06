Иван вернется из «Зенита» в «Коринтианс», Мантуан остается до лета. Бразильский клуб подтвердил

Президент « » сообщил, что вратарь вернется из аренды в «Зените».

«Иван должен вернуться, как только переговоры завершатся, а Мантуан останется до середины года, если его не купят [за 10 млн евро], он тоже вернется», – заявил Дуилио Монтейро Алвес.

Ранее Алвес подтвердил обмен защитника Роберта Ренана и полузащитника Ду Кейроса на форварда Юри Алберто. Иван и ранее отправились в « » на правах аренды взамен на аренду Алберто.