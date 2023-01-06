Иван вернется из «Зенита» в «Коринтианс», Мантуан остается до лета. Бразильский клуб подтвердил
Президент «Коринтианс» сообщил, что вратарь Иван Куарезма вернется из аренды в «Зените».
«Иван должен вернуться, как только переговоры завершатся, а Мантуан останется до середины года, если его не купят [за 10 млн евро], он тоже вернется», – заявил Дуилио Монтейро Алвес.
Ранее Алвес подтвердил обмен защитника Роберта Ренана и полузащитника Ду Кейроса на форварда Юри Алберто. Иван и Мантуан ранее отправились в «Зенит» на правах аренды взамен на аренду Алберто.
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