Иван вернется из «Зенита» в «Коринтианс», Мантуан остается до лета. Бразильский клуб подтвердил

Теги Зенит Коринтианс высшая лига Бразилия премьер-лига Россия Иван Куарезма Густаво Мантуан Футбол

Президент «Коринтианс» сообщил, что вратарь Иван Куарезма вернется из аренды в «Зените».

«Иван должен вернуться, как только переговоры завершатся, а Мантуан останется до середины года, если его не купят [за 10 млн евро], он тоже вернется», – заявил Дуилио Монтейро Алвес.

Ранее Алвес подтвердил обмен защитника Роберта Ренана и полузащитника Ду Кейроса на форварда Юри Алберто. Иван и Мантуан ранее отправились в «Зенит» на правах аренды взамен на аренду Алберто.

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4 комментария

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Владимир Владимирович
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Ответ Злодей Спб
Владимир Владимирович, вы так говорите, как будто это плохо :)
Да нет, не плохо совсем )
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Злодей Спб
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Ответ Владимир Владимирович
Коринтианс прям базовый клуб Зенита
Владимир Владимирович, вы так говорите, как будто это плохо :)
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Злодей Спб
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Давайте Дзюбу вернём. Вратарём. На роликах с тренировок он круче Лунёва в воротах стоял и всяко будет круче Одоевского.
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Владимир Владимирович
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Коринтианс прям базовый клуб Зенита
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