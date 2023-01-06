«Зенит» подписал контракт с защитником «Коринтианс» Ренаном (Фабио Алейшо) 

« » подписал контракт с защитником « » Робертом Ренаном.

Об этом сообщает журналист Фабио Алейшо в твиттере. По его информации, Ренан официально стал игроком «Зенита».

Игрок присоединится к петербургскому клубу по завершении выступления сборной Бразилии на чемпионате Южной Америки (U20), который пройдет с 19 января по 12 февраля.

19-летний Ренан может выйти на позициях правого и левого центрального защитника, а также на левом фланге обороны.

Роберт дебютировал за «Коринтианс» в апреле 2022 года. В бразильской Серии А Ренан впервые сыграл 26 июня против «Сантоса».

Всего за клуб Ренан провел 13 матчей. Его статистика – здесь.