«Зенит» подписал контракт с защитником «Коринтианс» Ренаном (Фабио Алейшо) 

Теги Зенит Коринтианс высшая лига Бразилия премьер-лига Россия возможные трансферы Роберт Ренан Футбол

«Зенит» подписал контракт с защитником «Коринтианс» Робертом Ренаном.

Об этом сообщает журналист Фабио Алейшо в твиттере. По его информации, Ренан официально стал игроком «Зенита».

Игрок присоединится к петербургскому клубу по завершении выступления сборной Бразилии на чемпионате Южной Америки (U20), который пройдет с 19 января по 12 февраля.

19-летний Ренан может выйти на позициях правого и левого центрального защитника, а также на левом фланге обороны.

Роберт дебютировал за «Коринтианс» в апреле 2022 года. В бразильской Серии А Ренан впервые сыграл 26 июня против «Сантоса».

Всего за клуб Ренан провел 13 матчей. Его статистика – здесь.

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38 комментариев

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pvh-82
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Ответ Verhovn
Вам кто не даёт? Зависть - не лучшая черта в характере.
Мы своих воспитанников ставим в состав зачем нам скупать бразилов?
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Vaksinator
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добро пожаловать в Зенит!
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Metaphrast
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Ответ Bartez1986
Ну школа же хорошо работает. Можно и легионера взять, ну хоть раз. А, стоп...
открываем составы команд РПЛ и ФНЛ, смотрим, сколько выпускников из Петербурга. Да, не все смогли подвинуть Ловрена, Дугласа Сантоса, да даже Караваева и Чистякова. Поехали делать карьеру в другие клубы
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Bartez1986
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Ответ Ryan T.
1) Иди ## ### 2) Следи за своим "свинарником" 3) Иди ## ###
Сразу видно представителя культурной столицы. Ну да ладно. Если увижу как-нибудь на ветке про Спартак - припомню. И всё-таки будь вежливее. Посылать человека на ###, когда он тебе ничего плохого не сказал, не очень умно.
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Verhovn
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Ответ pvh-82
Зачем Зениту академия и зарывание денег в песок? Брали бы сразу готовых бразилов, делов то...
Вам кто не даёт? Зависть - не лучшая черта в характере.
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Verhovn
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Ответ Злодей Спб
Больше всех негодуют наши московские фармы :)
Угу) Бомбит у них от очередного трансфера Зенита почему-то.. ))
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Злодей Спб
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Больше всех негодуют наши московские фармы :)
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pvh-82
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Зачем Зениту академия и зарывание денег в песок? Брали бы сразу готовых бразилов, делов то...
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Enotic
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Надо больше бразильцев!
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pvh-82
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Ответ krupin82
Добро пожаловать!
В ад!
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Пас на пустые для Роналду
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Ответ Дмитрий9779
Естественно,если молодежь будет конкурировать с играками олимпийской и молодежной сборной Бразилии им только на пользу пойдет,это не сбитые лётчики Рыбусь и Мевля.Так ваши-то громче всех о воспитанниках кричат,а подписываете легионеров,как так?
И если смотреть состав Спартака, то там больше воспитанников и игроков с росфлагом, чем влюблом другом клубе РПЛ.
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Пас на пустые для Роналду
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Ответ Дмитрий9779
Естественно,если молодежь будет конкурировать с играками олимпийской и молодежной сборной Бразилии им только на пользу пойдет,это не сбитые лётчики Рыбусь и Мевля.Так ваши-то громче всех о воспитанниках кричат,а подписываете легионеров,как так?
Назови хотя бы пару фамилий из молодежи, кто в связи с конкуренцией c бразильцами поднялся уровнем игры?
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Сергей Земсков
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Ну и нхер?в рпл товно гонять?😅
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Ryan T.
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Ответ Bartez1986
1) Будь вежливее 2) болельщикам других команд законодательно не запрещено комментировать новости про Зенит 3) Будь вежливее
1) Иди ## ### 2) Следи за своим "свинарником" 3) Иди ## ###
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Ответ Ryan T.
У меня другой вопрос. Какая связь между новостью "Зенита" и свиным рылом вроде тебя?
Бюж
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В Питере Пять
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Ответ Bartez1986
Ну школа же хорошо работает. Можно и легионера взять, ну хоть раз. А, стоп...
Я не гомофоб, но со своими педрошами сами разбирайтесь.
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ZlomSpb
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Потенциал у него очень большой, главное чтобы не стал Маммана 2.0, а то тот огромные надежды подавал, но травмы сделали свое дело :(
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Verhovn
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Велкам ту клаб. Или добро пожаловать! Надеюсь, сработаемся.
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Shamarin
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Ответ Bartez1986
Ну школа же хорошо работает. Можно и легионера взять, ну хоть раз. А, стоп...
Отдохнул бы, праздники всё-таки, хорош хрюкать и хайрожорить под новостями СКА и Зенита.
Понятно, что раз титулов нет, то хоть плюсики тут пособирать..
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ss_podonok
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ахахах как там, "в цветах зенита нет чёрного"?
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Bartez1986
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Ответ Ryan T.
У меня другой вопрос. Какая связь между новостью "Зенита" и свиным рылом вроде тебя?
1) Будь вежливее 2) болельщикам других команд законодательно не запрещено комментировать новости про Зенит 3) Будь вежливее
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Ответ Дурачок
Ренан, Фабио, ты здесь дома! Я тебе по этому поводу сегодня снеговика слепил!
Ха, хотел написать, да у тебя в нике уже все написано)
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krupin82
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Дмитрий9779
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Ответ Bartez1986
Какая связь между закрытием Спартака-2 и школы Спартака?
Уменьшилось развитие молодежи,из школы куда идти,в основу? Вряд ли.А конкурировать за место в составе с таким же по уровню нонсенс.
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Ryan T.
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Ответ Bartez1986
Какая связь между закрытием Спартака-2 и школы Спартака?
У меня другой вопрос. Какая связь между новостью "Зенита" и свиным рылом вроде тебя?
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