Агент Фукса: «Бруно нравится Россия и ЦСКА. Возвращение возможно»
Агент Бруно Фукса не исключил, что игрок вернется в ЦСКА.
Защитник ранее перешел из ЦСКА в «Атлетико Минейро» на правах аренды с правом выкупа.
– Все так и есть, Бруно уходит в аренду, но он по-прежнему принадлежит ЦСКА.
– Вернется ли он?
– Бруно нравится Россия и ЦСКА. Возвращение всегда возможно, – сказал Матеус Ассаф.
Футболист перешел в ЦСКА в августе 2020 года. Сообщалось, что российский клуб заплатил за игрока 9,5 миллиона евро.
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