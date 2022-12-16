Агент Фукса: «Бруно нравится Россия и ЦСКА. Возвращение возможно»

Агент Бруно Фукса не исключил, что игрок вернется в .

Защитник ранее перешел из ЦСКА в « » на правах аренды с правом выкупа.

– Все так и есть, Бруно уходит в аренду, но он по-прежнему принадлежит ЦСКА.

– Вернется ли он?

– Бруно нравится Россия и ЦСКА. Возвращение всегда возможно, – сказал Матеус Ассаф.

Футболист перешел в ЦСКА в августе 2020 года. Сообщалось, что российский клуб заплатил за игрока 9,5 миллиона евро.

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