Карраскаль интересен «Атлетико» и «Коринтианс», ЦСКА хочет 15 млн евро

Теги ЦСКА Коринтианс высшая лига Бразилия премьер-лига Россия Атлетико Ла Лига возможные трансферы Хорхе Карраскаль Юри Алберто Футбол

Хорхе Карраскаль заинтересовал клуб чемпионата Испании.

Интерес в 24-летнему полузащитнике проявили «Атлетико», а также «Коринтианс».

ЦСКА в случае трансфера рассчитывает получить 15 миллионов евро.

Отмечается, что бразильцы готовы подписать Карраскаля по той же схеме, что и Юри Алберто из «Зенита».

Колумбиец забил 5 голов и сделал 2 результативных передачи в 16 матчах нынешнего сезона Мир РПЛ.

20 комментариев

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angry horse
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Продавать надо, безусловно игрок талантливый, но кроме техники на поле ничем не примечателен, лидером быть он не в состоянии🤔
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nick-basil
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Как говориться - в кассу!
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Честный контроль
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Псевдо-спортивным новостным сайтам надо бы уяснить, раз такой заголовок, то и тема сисек должна быть раскрыта. А так это простой вбрософейк.
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TheSportNik
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Надо продавать конечно за такие деньги, хотя возможно это он в ЦСКА так играет, но что то в нем там расмотрели и дают приличные деньжата.
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Albert58
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И какой выложит столько бабла за этого футболёра?.
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Олег Носов
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Карабкалась самим нужен если хороших игроков бум продавать то играть некому будет и тогда из элитного дивизиона вылитым. А надо за золото бороться!
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Ar Monohrom
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Ответ I Zh
Лучше бы Заболотным заинтересовались
Денег не хватит😁
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Алексей Васильев
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Муж утки.
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Алексей Смирнов
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Да российский футбол почти мёртв уже. Сейчас в Азию свалят ещё - и остатки легионеров разбегутся.

Денег в клубах скоро не останется, зрителей уже всех разогнали со своим фанИД..

Грустно.
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Иван Рыбаков
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Ответ I Zh
Лучше бы Заболотным заинтересовались
Ну нет, такими активами не разбрасываются.
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Gagarin
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БРЕХНЯ!
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Честный контроль
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Да уже его агент опроверг))) Фейкньюсспортсру.
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I Zh
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Лучше бы Заболотным заинтересовались
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Юрий Тюмин
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У нас же много атакующих продавайте всех...главное навар...
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Mihmesh35
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Про Атлетико точно 🦆, потому что он там не нужен, учитывая форму в последних месяцах
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Тимур Таубаев
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В Атлетико можно продать за хорошие бабки и если сам Хорхе будет за, будет для него плюсом, но это лишь пока заинтересованность
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Hardi
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В Атлетико было бы неплохо перейти, вдруг получится.
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naxerger
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Если дают за него 15 лямов - надо продавать. Уж больно нестабильный
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Maxim Dmitrievskiy
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Квятковский сегодня написал уже, вся информация об интересе бразильских клубов - вброс их же СМИ
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Berekella 999
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Ух ты
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