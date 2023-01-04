Карраскаль интересен «Атлетико» и «Коринтианс», ЦСКА хочет 15 млн евро

заинтересовал клуб .

Интерес в 24-летнему полузащитнике проявили « », а также « ».

в случае трансфера рассчитывает получить 15 миллионов евро.

Отмечается, что бразильцы готовы подписать Карраскаля по той же схеме, что и Юри Алберто из «Зенита».

Колумбиец забил 5 голов и сделал 2 результативных передачи в 16 матчах нынешнего сезона Мир РПЛ.