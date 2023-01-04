Карраскаль интересен «Атлетико» и «Коринтианс», ЦСКА хочет 15 млн евро
Хорхе Карраскаль заинтересовал клуб чемпионата Испании.
Интерес в 24-летнему полузащитнике проявили «Атлетико», а также «Коринтианс».
ЦСКА в случае трансфера рассчитывает получить 15 миллионов евро.
Отмечается, что бразильцы готовы подписать Карраскаля по той же схеме, что и Юри Алберто из «Зенита».
Колумбиец забил 5 голов и сделал 2 результативных передачи в 16 матчах нынешнего сезона Мир РПЛ.
Денег в клубах скоро не останется, зрителей уже всех разогнали со своим фанИД..
Грустно.