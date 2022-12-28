Иван покинет «Зенит» зимой. Мантуан останется до конца сезона

Вратарь Иван Куарезма покинет « », а Густаво Мантуан продолжит играть за команду.

Как сообщает «РБ Спорт», российский клуб решил расстаться с арендованным у « » вратарем Иваном. Он вернется в Бразилию.

Вингер Густаво Мантуан, тоже выступающий за «Зенит» на правах аренды, останется в клубе до конца сезона. Напомним, у сине-бело-голубых есть опция выкупа 21-летнего игрока.

В этом сезоне Мантуан забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу в 18 матчах за «Зенит» во всех турнирах. Иван сыграл в 4 матчах Фонбет Кубка России и пропустил 5 голов.

Юрий Семин путешествует по миру и показывает, чем живет футбол в разных городах и странах. Смотрите бесплатно!