Иван покинет «Зенит» зимой. Мантуан останется до конца сезона
Вратарь Иван Куарезма покинет «Зенит», а Густаво Мантуан продолжит играть за команду.
Как сообщает «РБ Спорт», российский клуб решил расстаться с арендованным у «Коринтианс» вратарем Иваном. Он вернется в Бразилию.
Вингер Густаво Мантуан, тоже выступающий за «Зенит» на правах аренды, останется в клубе до конца сезона. Напомним, у сине-бело-голубых есть опция выкупа 21-летнего игрока.
В этом сезоне Мантуан забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу в 18 матчах за «Зенит» во всех турнирах. Иван сыграл в 4 матчах Фонбет Кубка России и пропустил 5 голов.
Юрий Семин путешествует по миру и показывает, чем живет футбол в разных городах и странах. Смотрите бесплатно!
16 комментариев