Иван покинет «Зенит» зимой. Мантуан останется до конца сезона

Теги Зенит Коринтианс высшая лига Бразилия премьер-лига Россия возможные трансферы Иван Куарезма Густаво Мантуан Футбол

Вратарь Иван Куарезма покинет «Зенит», а Густаво Мантуан продолжит играть за команду.

Как сообщает «РБ Спорт», российский клуб решил расстаться с арендованным у «Коринтианс» вратарем Иваном. Он вернется в Бразилию.

Вингер Густаво Мантуан, тоже выступающий за «Зенит» на правах аренды, останется в клубе до конца сезона. Напомним, у сине-бело-голубых есть опция выкупа 21-летнего игрока.

В этом сезоне Мантуан забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу в 18 матчах за «Зенит» во всех турнирах. Иван сыграл в 4 матчах Фонбет Кубка России и пропустил 5 голов.

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16 комментариев

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Дмитрий9779
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Мантуан на замену выходит хорошо,добавляет командной скорости,обладает ударом из за штрафной,Ивану удачи в карьере,хорошо себя проявил за те минуты,которые ему были предоставлены.
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kokakoka
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Иван оставил хорошее впечатление. Жаль, что так сложилось
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Жлобиньо
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Ответ NaGLiY
Вратарь - это не только пенальти. По мне, Иван не сильнее Кержакова с Одоевским, поэтому держать под него легионерское место большого смысла не имеет.
Ну всё же в пенальти он сильнее, удача это или скилл трудно сказать по одному матчу, но факт есть факт, но также трудно оценить игру вратаря по 2-3 матчам кубка. Привозов я за ним не помню. Что касается Одоевского мне он пока что вратарём не кажется, хорошо если ошибаюсь, но у парнишки нервы ни к черту, как по мне. А Иван мб и не Нойер, но и не Миша Кержаков(при всей моей к нему любви). Паспорт конечно у него не вратарский, но с ним понадёжнее было бы.
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ЛексЛютый
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По крайней мере мы увидели как это, когда вратарь тащит пенальти) давненько такого не было.
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Selvatore
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Ответ kilo_gilo
Да и скатертью дорога обоим. Вообще ни разу не усилили команду. Понятно,что брали их из-за форс-мажорных обстоятельств,но впредь,надеюсь, таких пассажиров в нашем футболе будет меньше
Чем тебя Мантуан не устроил? Когда выходил играл нормально. Победный гол на счету к тому же. Да и если вспомнить матч со спартаком в мск, то он единственный, кто ИГРАЛ.
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NaGLiY
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Ответ Жлобиньо
Ну не знаю. Лучший из вратарей, которые есть в команде. Отбил больше пенальти за матч, чем Керж за всю карьеру.
Вратарь - это не только пенальти. По мне, Иван не сильнее Кержакова с Одоевским, поэтому держать под него легионерское место большого смысла не имеет.
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Александр Егоров
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Кто эти люди?
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kilo_gilo
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Да и скатертью дорога обоим. Вообще ни разу не усилили команду. Понятно,что брали их из-за форс-мажорных обстоятельств,но впредь,надеюсь, таких пассажиров в нашем футболе будет меньше
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MAXIMum1
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Решение вполне логично и лежало на поверхности с самого начала. Вратарь-легионер большая глупость.
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Ковид 07.10.52
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Риобургские новости...
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ТУЛЬСКИЙ ТОКАРЕВ
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Ответ Плеймейкер87
Ваня, спасибо за игру! Особенно за серию послематчевых в последнем официальном матче года
Да и за Москву спасибо он там тоже отличился.
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Кузбасс
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Вместо Ивана получат двух бразильских Матвеев)
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Жлобиньо
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Ну не знаю. Лучший из вратарей, которые есть в команде. Отбил больше пенальти за матч, чем Керж за всю карьеру.
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Mark Safaniev
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Эх, Юра ушёл, теперь и Иван(( как же Зенит без Русских будет???
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Плеймейкер87
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Ваня, спасибо за игру! Особенно за серию послематчевых в последнем официальном матче года
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кuraakula belov
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Зачем только приходили..
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