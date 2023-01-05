«Зенит» хотел включить Мантуана в трансфер Алберто, но «Коринтианс» намерены продать его отдельно и дороже
Густаво Мантуан не войдет в сделку «Зенита» с «Коринтианс» по Юри Алберто.
Бразильцы, отдавая полузащитника и вратаря Ивана Куарезму в аренду россиянам прошлым летом, надеялись, что затем обоих включат в трансфер, связанный с выкупом Алберто, однако планы изменились.
У «Зенита» есть опция выкупа Мантуана – 80% прав за 10 миллионов евро, а также Ивана – 4 млн за 80% прав.
Клубы договорились, что в сделку по Альберто войдут полузащитник Ду Кейрос и защитник Роберт Ренан. Хавбек присоединится к «Зениту» летом, а Ренан – зимой, после выступления на молодежном чемпионате Южной Америки.
«Зенит» хотел включить и Мантуана в этот трансфер, однако в «Коринтианс» решили, что потеряют деньги, так как Густаво можно продать дороже отдельно.
Что касается Ивана, то «Васко да Гама» проявил к нему интерес и хотел выкупить вратаря, но переговоры сорвались.
Это ведь не в первый раз текст перед публикацией не проверяют....
"- Садись! Два!!.." 😆