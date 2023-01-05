«Зенит» хотел включить Мантуана в трансфер Алберто, но «Коринтианс» намерены продать его отдельно и дороже

Теги Зенит Васко да Гама Коринтианс высшая лига Бразилия премьер-лига Россия возможные трансферы Иван Куарезма Юри Алберто Густаво Мантуан Роберт Ренан Эдуардо Кейрос Футбол

Густаво Мантуан не войдет в сделку «Зенита» с «Коринтианс» по Юри Алберто.

Бразильцы, отдавая полузащитника и вратаря Ивана Куарезму в аренду россиянам прошлым летом, надеялись, что затем обоих включат в трансфер, связанный с выкупом Алберто, однако планы изменились.

У «Зенита» есть опция выкупа Мантуана – 80% прав за 10 миллионов евро, а также Ивана – 4 млн за 80% прав.

Клубы договорились, что в сделку по Альберто войдут полузащитник Ду Кейрос и защитник Роберт Ренан. Хавбек присоединится к «Зениту» летом, а Ренан – зимой, после выступления на молодежном чемпионате Южной Америки.

«Зенит» хотел включить и Мантуана в этот трансфер, однако в «Коринтианс» решили, что потеряют деньги, так как Густаво можно продать дороже отдельно.

Что касается Ивана, то «Васко да Гама» проявил к нему интерес и хотел выкупить вратаря, но переговоры сорвались.

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12 комментариев

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Shamarin
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Мантуан подорожал в Зените, вот бразилы и мутят.
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Ковид 07.10.52
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Ответ Дмитрий9779
Кейрос и Ренан за Алберто это хорошо,была инфа,что Корринтианс ещё доплатит Зениту к этим трансферам.
Бразильцы доплатят газовому монстру....Сами-то в эту чушь верите?
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Ковид 07.10.52
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Газовые, как в пятнашки играют с бразильцами...набрали их и вот туда-сюда...
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AMORR 987
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Ну платить за Мантуана 10 млн, нет смысла, вингеры и так есть, по этому скорее всего покупать не будут. А вот Ренан с учетом ухода Ловрена, очень понадобится!
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Дмитрий9779
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Кейрос и Ренан за Алберто это хорошо,была инфа,что Корринтианс ещё доплатит Зениту к этим трансферам.
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tony
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И хорошо. Странное желание боссов Зенита. Мантуан вообще не впечатлил. Кроме гола ЦСКА.
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Доктор Верховцев
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Да что они себе позволяют?!
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Валерий Охотин
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Ответ Антон Фалафель
Бразилы разводят газовый мешок как могут.🤣
По-моему тебя здесь развели ...
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kreator.vvv
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Ответ Павел Светлов
<кто-то из> "Зенита"...
Я думаю правильнее будет писать "Зенит" хотел включить ..."
Это ведь не в первый раз текст перед публикацией не проверяют....
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Павел Светлов
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Ответ kreator.vvv
"Зенита" хотел включить ....🤦 "- Садись! Два!!.." 😆
<кто-то из> "Зенита"...
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Антон Фалафель
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Бразилы разводят газовый мешок как могут.🤣
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kreator.vvv
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"Зенита" хотел включить ....🤦

"- Садись! Два!!.." 😆
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