«Зенит» хотел включить Мантуана в трансфер Алберто, но «Коринтианс» намерены продать его отдельно и дороже

не войдет в сделку « » с «Коринтианс» по .

Бразильцы, отдавая полузащитника и вратаря в аренду россиянам прошлым летом, надеялись, что затем обоих включат в трансфер, связанный с выкупом Алберто, однако планы изменились.

У «Зенита» есть опция выкупа Мантуана – 80% прав за 10 миллионов евро, а также Ивана – 4 млн за 80% прав.

Клубы договорились, что в сделку по Альберто войдут полузащитник Ду Кейрос и защитник Роберт Ренан. Хавбек присоединится к «Зениту» летом, а Ренан – зимой, после выступления на молодежном чемпионате Южной Америки.

« » хотел включить и Мантуана в этот трансфер, однако в « » решили, что потеряют деньги, так как Густаво можно продать дороже отдельно.

Что касается Ивана, то « » проявил к нему интерес и хотел выкупить вратаря, но переговоры сорвались.