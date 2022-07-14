Суперфинал Кубка России состоится 11 июня 2023-го в «Лужниках». 1-й тур группового – 30-31 августа, заключительный – 8-9 ноября («Матч ТВ»)

Стал известен календарь обновленного Кубка России.

Турнир пройдет в несколько этапов, сообщает . 16 команд РПЛ стартуют в турнире с группового этапа: по четыре команды в каждой группе. Первый тур группового этапа запланирован на 30-31 августа, заключительный – 8-9 ноября.

Расписание выглядит так:

1-й тур – 30-31 августа;

2-й тур – 13-14 сентября;

3-й тур – 29 сентября;

4-й тур – 11-12 октября;

5-й тур – 25-26 октября;

6-й тур – 8-9 ноября.

Матчи плей-офф стартуют в феврале 2023 года.

Суперфинал Кубка России состоится 11 июня 2023 года и пройдет в «Лужниках».

РФС хочет разбить Кубок России на «путь РПЛ» и «путь Первой и Второй лиги» и ввести систему с выбыванием после двух поражений

Кубка РПЛ не будет, но радикально изменится Кубок России. Клубы за double elimination!