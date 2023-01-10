Леандро Фернандес о переходе в Азию: «Это пойдет на пользу только РФС, но никак не УЕФА»
Леандро Фернандес прокомментировал возможный переход РФС в Азиатскую конфедерацию.
«В РФС сидят умные люди. Надеюсь, в случае принятия решения о переходе российского футбола в Азию РПЛ и весь футбол в России будут только расти.
Такой переход пойдет на пользу только РФС, но никак не УЕФА», – сказал бывший защитник московского «Динамо».
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Понятное дело, что уровень в УЕФА топовый. Кто знает, может переход России станет драйвером развития футбола в Азии. И свежим воздухом в мировом футболе.
С помощью футбола я открывал в детстве для себя Европу. Может также широкая публика откроет для себя Азию, там много чего интересного.
P.S. Представляю выезды, например, болел Спартака на условный ОАЭ, а зенитовцев на Пхукет :)
При том что пока не развязал П агрессию против Украины - Россию не отстраняли ни от ЧМ-2014/18, ни от Euro-2016/2020(1). Хотя все эти турниры были уже после Крыма.
Есть те кто держит удар и не теряет лица, а есть те кто вечно ноет.
Ахахахахахахаахахахахаз
>Такой переход пойдёт на пользу
А что ж только сейчас решили переходить, если в Азии такие грандиозные перспективы? Нужно было лет на 15 раньше. Глядишь, уже бы стали чемпионами мира!