Леандро Фернандес о переходе в Азию: «Это пойдет на пользу только РФС, но никак не УЕФА»

прокомментировал возможный переход РФС в Азиатскую конфедерацию.

«В РФС сидят умные люди. Надеюсь, в случае принятия решения о переходе российского футбола в Азию РПЛ и весь футбол в России будут только расти.

Такой переход пойдет на пользу только РФС, но никак не УЕФА», – сказал бывший защитник московского « ».

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