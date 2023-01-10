Леандро Фернандес о переходе в Азию: «Это пойдет на пользу только РФС, но никак не УЕФА»

Теги Леандро Фернандес премьер-лига Россия УЕФА Сборная России по футболу РФС Динамо Москва Азиатская футбольная конфедерация Футбол

Леандро Фернандес прокомментировал возможный переход РФС в Азиатскую конфедерацию.

«В РФС сидят умные люди. Надеюсь, в случае принятия решения о переходе российского футбола в Азию РПЛ и весь футбол в России будут только расти.

Такой переход пойдет на пользу только РФС, но никак не УЕФА», – сказал бывший защитник московского «Динамо».

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11 комментариев

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Aggrrist
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При любом раскладе надо делать свое дело. Вот и все.

Понятное дело, что уровень в УЕФА топовый. Кто знает, может переход России станет драйвером развития футбола в Азии. И свежим воздухом в мировом футболе.

С помощью футбола я открывал в детстве для себя Европу. Может также широкая публика откроет для себя Азию, там много чего интересного.

P.S. Представляю выезды, например, болел Спартака на условный ОАЭ, а зенитовцев на Пхукет :)
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Aggrrist
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Ответ Джиза
"В РФС сидят умные люди". Смешно, хорошая шутка!
Ибо всем давно известно, что интеллектуальное ядро мирового футбола заседает на спортсру.
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Джиза
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"В РФС сидят умные люди". Смешно, хорошая шутка!
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Гамарджоба Генацвале
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Ответ Злобный Конь
Зачем УЕФА такой участник,который постоянно ноет,жалуется,оскорбляет,обвиняет? Да и в Азии такого терпеть не станут.
Постоянно ноют и жалуются это про украину и польшу.
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ruslan_khaibulov
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Ответ Злобный Конь
Держат удар как раз терпилы. А век футболистов короток. Классно что Головин,Миранчук,Захарян пропустили ЧМ? Пропустят Euro 2024,даже без отбора. При том что пока не развязал П агрессию против Украины - Россию не отстраняли ни от ЧМ-2014/18, ни от Euro-2016/2020(1). Хотя все эти турниры были уже после Крыма.
Плевать мне на футболистов этих, нисколько ко их не жаль,при попадании чудом на ЧМ (Польшу пройти было бы за счастье этим миллионерам) они были бы в что крат более худшей сборной чем та же сборная Польши на ЧМ, так чего нас лишили? Участия в массовом изнасиловании? Вы получаете что вас не отымеои? Надоели нытики
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Злобный Конь
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Ответ ruslan_khaibulov
Как в моде стало на спортсе быть терпилами, ныть,уберите дела, хочу еврокубки, богатые жяли купите Холланда в зенит и Спартак. А нас забанили, срочно на колени перед западом, мы хорошие, это царь плохой,мы то за вас. Тьфу иерзопакостная шобла собралась. Есть те кто держит удар и не теряет лица, а есть те кто вечно ноет.
Держат удар как раз терпилы. А век футболистов короток. Классно что Головин,Миранчук,Захарян пропустили ЧМ? Пропустят Euro 2024,даже без отбора.
При том что пока не развязал П агрессию против Украины - Россию не отстраняли ни от ЧМ-2014/18, ни от Euro-2016/2020(1). Хотя все эти турниры были уже после Крыма.
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ruslan_khaibulov
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Как в моде стало на спортсе быть терпилами, ныть,уберите дела, хочу еврокубки, богатые жяли купите Холланда в зенит и Спартак. А нас забанили, срочно на колени перед западом, мы хорошие, это царь плохой,мы то за вас. Тьфу иерзопакостная шобла собралась.
Есть те кто держит удар и не теряет лица, а есть те кто вечно ноет.
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Смородская-Кикнадзе-Цорн
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Что они там все курят?
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HoratioH
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>в РФС сидят умные люди

Ахахахахахахаахахахахаз

>Такой переход пойдёт на пользу

А что ж только сейчас решили переходить, если в Азии такие грандиозные перспективы? Нужно было лет на 15 раньше. Глядишь, уже бы стали чемпионами мира!
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Lord of Balls
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Отрицательный рост - тоже рост, в каком-то смысле
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Злобный Конь
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Зачем УЕФА такой участник,который постоянно ноет,жалуется,оскорбляет,обвиняет? Да и в Азии такого терпеть не станут.
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