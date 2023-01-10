Гвардиола о Бэйле: «Фантастическая карьера. Теперь он может стать невероятным гольфистом»

пошутил о любви к гольфу, говоря о завершении его карьеры.

Тренера « » спросили о том, пытался ли он когда-либо пригласить Бэйла в свою команду.

«Он был слишком дорогим. Что это за игрок! Фантастическая карьера, множество трофеев. Думаю, у него больше 100 матчей за Уэльс, а теперь он может стать невероятным гольфистом», – сказал Пеп.

Также Гвардиола ответил на вопрос о том, пригласит ли он теперь Бэйла сыграть в гольф.

«Он был занят. Возможно, теперь у него появится время. Тогда я снова приглашу его», – сказал Гвардиола.

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