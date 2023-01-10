Гвардиола о Бэйле: «Фантастическая карьера. Теперь он может стать невероятным гольфистом»
Пеп Гвардиола пошутил о любви Гарета Бэйла к гольфу, говоря о завершении его карьеры.
Тренера «Манчестер Сити» спросили о том, пытался ли он когда-либо пригласить Бэйла в свою команду.
«Он был слишком дорогим. Что это за игрок! Фантастическая карьера, множество трофеев. Думаю, у него больше 100 матчей за Уэльс, а теперь он может стать невероятным гольфистом», – сказал Пеп.
Также Гвардиола ответил на вопрос о том, пригласит ли он теперь Бэйла сыграть в гольф.
«Он был занят. Возможно, теперь у него появится время. Тогда я снова приглашу его», – сказал Гвардиола.
Незабываемые моменты Бэйла: хет-трик «Интеру», бисиклета в финале ЛЧ и ультразабег в класико 👏
«Бэйл стоит 100 миллионов? Мир сошел с ума». 10 лет назад Гарет с «Реалом» запустил эпоху мегадорогих трансферов
Мой любимый Бэйл играл за «Тоттенхэм» 10 лет назад. Он разнес АПЛ и ушел в «Реал» за 100 млн
«Я и мечтать не мог о такой карьере». Бэйл закончил с футболом и написал трогательное письмо
16 комментариев