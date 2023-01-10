Гвардиола о Бэйле: «Фантастическая карьера. Теперь он может стать невероятным гольфистом»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Гарет Бэйл Пеп Гвардиола ахахаха Футбол

Пеп Гвардиола пошутил о любви Гарета Бэйла к гольфу, говоря о завершении его карьеры.

Тренера «Манчестер Сити» спросили о том, пытался ли он когда-либо пригласить Бэйла в свою команду.

«Он был слишком дорогим. Что это за игрок! Фантастическая карьера, множество трофеев. Думаю, у него больше 100 матчей за Уэльс, а теперь он может стать невероятным гольфистом», – сказал Пеп.

Также Гвардиола ответил на вопрос о том, пригласит ли он теперь Бэйла сыграть в гольф.

«Он был занят. Возможно, теперь у него появится время. Тогда я снова приглашу его», – сказал Гвардиола.

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16 комментариев

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Rej1sta
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Ответ Fooler
Гвардиола настоящий комментатор спортса
100% сидел под ником «гений в очках» 😅
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ZamoRano
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Если нет своего бизнеса, Бэйл сглупил, конечно, на всю жизнь заработанного бабла может и не хватить...
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Александра Александрова
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5 балов Гвардиоле )))
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Abdul Aziz
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Ответ Пирс Морган
И не поймешь, затроллил или похвалил)
Вот вот, тоже думаю😁
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DolJun
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завершил карьеру бартры как ди мария недавно завершил карьеру кунде)
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Sergey Kuznetsov
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технично тролльнул Пепчик)
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NURI Galiev
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Ахх Пепун неперестает троллить мадридасов до выпадения последней волосинки.
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Кукич
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Лысый шарлатан трололо
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red hikkikomori
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Ответ Пирс Морган
И не поймешь, затроллил или похвалил)
Both of it
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Sir David Beckham
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Гвардиола чисто с коммент сектора спортс.ру
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Sevuska
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Какой же юморной этот лысый шарлатан 😊
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Пирс Морган
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Ответ Mikas7
Гол в Киеве в финале ЛЧ самый крутой за все финалы в истории
Второй тоже с хитрецой был хорош
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borzilore
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Тролль 80 lvl
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Пирс Морган
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И не поймешь, затроллил или похвалил)
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Mikas7
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Гол в Киеве в финале ЛЧ самый крутой за все финалы в истории
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Fooler
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Гвардиола настоящий комментатор спортса
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