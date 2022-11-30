Гвардиола о «Сити»: «Продлил контракт, потому что в Манчестере солнечно. Конечно, это не Барселона, я не дома, но мы играем каждые три дня, и мне хорошо»

прокомментировал продление контракта с «Манчестер Сити».

«Я продлил контракт с «Сити», потому что в Манчестере солнечно», – пошутил главный тренер «Манчестер Сити».

«Я чувствую себя здесь очень комфортно, у меня есть все, есть хорошие друзья, живущие поблизости. Чтобы продолжать, нужны очень хорошие игроки, и если вы долгое время работаете в клубе, значит, руководство на вашей стороне.

Конечно, этот город – не Барселона, я не могу сказать, что здесь мой дом, но матчи проводятся каждые три дня, поэтому я чувствую себя здесь хорошо», – добавил Гвардиола.

Гвардиола и «Ман Сити» продлили контракт до 2025 года