Гвардиола о «Сити»: «Продлил контракт, потому что в Манчестере солнечно. Конечно, это не Барселона, я не дома, но мы играем каждые три дня, и мне хорошо»

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Пеп Гвардиола прокомментировал продление контракта с «Манчестер Сити».

«Я продлил контракт с «Сити», потому что в Манчестере солнечно», – пошутил главный тренер «Манчестер Сити».

«Я чувствую себя здесь очень комфортно, у меня есть все, есть хорошие друзья, живущие поблизости. Чтобы продолжать, нужны очень хорошие игроки, и если вы долгое время работаете в клубе, значит, руководство на вашей стороне.

Конечно, этот город – не Барселона, я не могу сказать, что здесь мой дом, но матчи проводятся каждые три дня, поэтому я чувствую себя здесь хорошо», – добавил Гвардиола. 

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