Нигматуллин против перехода в АФК: «Это путь в никуда. Азиатские команды – неинтересные соперники, при всем уважении»

выступил против перехода РФС в Азиатскую футбольную конфедерацию.

30 декабря состоялось заседание исполкома по этому вопросу. Была создана рабочая группа, которая изучит преимущества и недостатки возможного перехода в АФК.

«Я считаю, что переход в Азиатскую конфедерацию – это путь в никуда. Хотя у меня много оппонентов, которые считают: как здорово, что будем играть с азиатскими командами. Но при всем уважении, как соперники, по-футбольному, они неинтересные.

Не хотелось бы, чтобы российский футбол пошел тем путем, что если нет соперников в Европе, то пусть будут хоть какие-нибудь соперники. Мне кажется, что лучше чуть-чуть подождать, потерпеть и вернуться в в полной мере. Надеюсь, что все скоро разрешится», – сказал бывший вратарь «Локомотива».

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