Нигматуллин против перехода в АФК: «Это путь в никуда. Азиатские команды – неинтересные соперники, при всем уважении»

Теги премьер-лига Россия УЕФА Сборная России по футболу РФС Руслан Нигматуллин Азиатская футбольная конфедерация Футбол

Руслан Нигматуллин выступил против перехода РФС в Азиатскую футбольную конфедерацию. 

30 декабря состоялось заседание исполкома РФС по этому вопросу. Была создана рабочая группа, которая изучит преимущества и недостатки возможного перехода в АФК. 

«Я считаю, что переход в Азиатскую конфедерацию – это путь в никуда. Хотя у меня много оппонентов, которые считают: как здорово, что будем играть с азиатскими командами. Но при всем уважении, как соперники, по-футбольному, они неинтересные.

Не хотелось бы, чтобы российский футбол пошел тем путем, что если нет соперников в Европе, то пусть будут хоть какие-нибудь соперники. Мне кажется, что лучше чуть-чуть подождать, потерпеть и вернуться в УЕФА в полной мере. Надеюсь, что все скоро разрешится», – сказал бывший вратарь «Локомотива».

Юрий Семин путешествует по миру и показывает, чем живет футбол в разных городах и странах. Смотрите бесплатно!

Материалы по теме

8 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Серега Ракообразное
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Дмитрий Чидакин
Европу ожидает тотальный развал, их экономике без российских энергоносителей настанет трындец, следовательно, и футбола на этой территории не будет. Всё игроки оттуда потянутся кто в США, кто в Азию и Россию. Криштиану Роналду уже это понял и сделал оттуда ноги, во временем по его дорожке туда же последуют другие звезды.
Да, да. И Америка сгниёт. Правда что-то за восемьдесят лет не сгнила, но обязательно сгниёт! Верим!!!
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
СИ
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Семён Жуйло
Да, боже ж мой! Мы выбираем не между интересными или неинтересными, а между неинтересными и вообще никакими на много лет вперёд.
Как Вы считаете - а мы какие - «интересные», « неинтересные» или «никакие» ?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Семён Жуйло
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Да, боже ж мой! Мы выбираем не между интересными или неинтересными, а между неинтересными и вообще никакими на много лет вперёд.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
RSM-1930
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Дмитрий Чидакин
Европу ожидает тотальный развал, их экономике без российских энергоносителей настанет трындец, следовательно, и футбола на этой территории не будет. Всё игроки оттуда потянутся кто в США, кто в Азию и Россию. Криштиану Роналду уже это понял и сделал оттуда ноги, во временем по его дорожке туда же последуют другие звезды.
Главное чтобы они из Европы не мигрировали в Россию, нам их толерантные ценности не нужны
+1
-3
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Дмитрий Чидакин
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Европу ожидает тотальный развал, их экономике без российских энергоносителей настанет трындец, следовательно, и футбола на этой территории не будет. Всё игроки оттуда потянутся кто в США, кто в Азию и Россию. Криштиану Роналду уже это понял и сделал оттуда ноги, во временем по его дорожке туда же последуют другие звезды.
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
СИ
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Но про наш футбол тоже наверное говорят - « как соперники ... они не интересные».
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Barsa! bolshe chem klub
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Не думаю что РФС перейдёт в Азию из-за Криштиану...

😂😂😂
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Злобный Конь
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ни одной буквы уважения. А потом " нас никто не любит,хнык"
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий