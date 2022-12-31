Нигматуллин против перехода в АФК: «Это путь в никуда. Азиатские команды – неинтересные соперники, при всем уважении»
Руслан Нигматуллин выступил против перехода РФС в Азиатскую футбольную конфедерацию.
30 декабря состоялось заседание исполкома РФС по этому вопросу. Была создана рабочая группа, которая изучит преимущества и недостатки возможного перехода в АФК.
«Я считаю, что переход в Азиатскую конфедерацию – это путь в никуда. Хотя у меня много оппонентов, которые считают: как здорово, что будем играть с азиатскими командами. Но при всем уважении, как соперники, по-футбольному, они неинтересные.
Не хотелось бы, чтобы российский футбол пошел тем путем, что если нет соперников в Европе, то пусть будут хоть какие-нибудь соперники. Мне кажется, что лучше чуть-чуть подождать, потерпеть и вернуться в УЕФА в полной мере. Надеюсь, что все скоро разрешится», – сказал бывший вратарь «Локомотива».
Юрий Семин путешествует по миру и показывает, чем живет футбол в разных городах и странах. Смотрите бесплатно!
😂😂😂