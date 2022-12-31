Депутат Валуев: «Возвращение в еврокубки – приоритетный вариант, но главное, чтобы это не затянулось. Нельзя идти на поводу УЕФА»
Николай Валуев поделился мнением о возможном переходе РФС в Азиатскую футбольную конфедерацию.
30 декабря состоялось заседание исполкома РФС по этому вопросу. Была создана рабочая группа, которая изучит преимущества и недостатки возможного перехода в АФК.
«Международная практика очень важна, это необходимость. Понятно, что возвращение в еврокубки – приоритетный вариант, но самое главное, чтобы это не затянулось.
Долго ждать не получится. Европейский футбол – сильнейший в мире, но нам нельзя идти на поводу УЕФА», – сказал депутат Госдумы и бывший боксер.
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