Депутат Валуев: «Возвращение в еврокубки – приоритетный вариант, но главное, чтобы это не затянулось. Нельзя идти на поводу УЕФА»

Теги Николай Валуев премьер-лига Россия УЕФА Сборная России по футболу РФС Государственная дума Азиатская футбольная конфедерация Футбол

Николай Валуев поделился мнением о возможном переходе РФС в Азиатскую футбольную конфедерацию.

30 декабря состоялось заседание исполкома РФС по этому вопросу. Была создана рабочая группа, которая изучит преимущества и недостатки возможного перехода в АФК. 

«Международная практика очень важна, это необходимость. Понятно, что возвращение в еврокубки – приоритетный вариант, но самое главное, чтобы это не затянулось.

Долго ждать не получится. Европейский футбол – сильнейший в мире, но нам нельзя идти на поводу УЕФА», – сказал депутат Госдумы и бывший боксер. 

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14 комментариев

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Iuasamotu
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Коля, кто ж так ведёт переговоры? Сам же признаёшь приоритетность нахождения в еврофутболе и ставишь им условия
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Ковид 07.10.52
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Куда собрался-то....если кричите на всех углах, что Европа зиму не переживет....или приказ дали холопу . что теперь Запад выживет...тьфу...
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СИ
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А говорят на западе бесовство, а рфс зачем в уефа стремится.?
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Злобный Конь
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"не будем идти на поводу УЕФА". Что там такого ужасного,что не надо подчиняться общепринятым правилам?
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Коррадо Сопрано
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Очень умный человек. Мудрость светится в его лице и твёрдом взгляде!
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Фарит Абдрашитов
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Вроде у него раньше погоняло кувалда была, сейчас че Депутат братва кличит?
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Dizzod
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Вроде недавно за Азию был. В общем не надо идти на поводу у УЕФА, если скажут что матч на поле соперника - никуда не едем ждем на своем стадионе.
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igls54
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С НГ всех, парни! Значит, была команда сверху из Европы в Азию не валить. Второй день все дружно переобуваются
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Заборостроитель
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Приоритетного варианта трибунала всем в новом году!
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Злобный Конь
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Судя по обращению П. пикировка с Западом надолго.
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damondiamond
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Да вы можете хоть на кубке Водокачки играть и назвать это международным турниром, вы ж депутаты
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Recreated
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Один из самых умных депутатов всея Руси!
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error505
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Цель - еврокубки, а будут азикубки. И то не факт
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Барсик Юрана
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А я не понимаю зачем нам эти ваши еврокубки пропитанные нацизмом, сатанизмом, капитализмом!
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