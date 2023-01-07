Хави хочет видеть Субименди на позиции Бускетса в «Барсе». Лапорта настаивает на трансфере Невеша

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В «Барселоне» есть разногласия по поводу подписания игрока на замену Серджи Бускетсу.

Как пишет Mundo Deportivo, каталонский клуб хочет подписать новичка в центр полузащиты вне зависимости от того, останется ли Бускетс в команде. Хави уже сообщил Серджи, что хотел бы видеть его в «Барсе» в следующем сезоне. Бускетс пока раздумывает над своим будущим.

Хави хочет, чтобы «Барселона» подписала 23-летнего полузащитника «Реал Сосьедад» Мартина Субименди. Недавно он продлил контракт с клубом до 2027 года, в соглашении прописаны отступные в размере 60 млн евро. Хави считает, что Субименди обладает чертами, схожими с качествами Бускетса.

Руководство «Барселоны» считает Субименди слишком дорогим и рассматривает других игроков. Президенту сине-гранатовых Жоану Лапорте нравится 25-летний полузащитник «Вулверхэмптона» Рубен Невеш. Его контракт с клубом рассчитан до 2024 года. Агент игрока – Жорже Мендеш – близко дружит с Лапортой. Благодаря этому президент знает, что «Барса» может позволить себе трансфер Невеша.

Хави и его штаб вариант с приглашением Рубена не убеждает. Они не уверены, что он способен заменить Бускетса. Лапорта настаивает, что трансфер Невеша – это не только хорошая сделка со спортивной и финансовой точек зрения, но и важный стратегический шаг, который поможет в переговорах с Мендешем о продлении контракта с Алексом Бальде.

Также «Барселона» рассматривает возможность приглашения Нголо Канте и Жоржиньо, контракты которых с «Челси» рассчитаны до лета 2023 года.

Тренерскому штабу нравится Канте, однако клуб смущает его травматичность. Кроме того, «Челси» усиленно работает над продлением контракта с 31-летним хавбеком. Жоржиньо тоже нравится тренерам «Барсы». Итальянец сомневается, что останется в «Челси». В случае ухода «Барса» будет в числе приоритетных вариантов для полузащитника.

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49 комментариев

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alexis2020
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Ответ Максим Семин
Бускетс, честно говоря, тоже не быстрый
Да, но Бускетс умнее и талантливее Невеша, лучше из под прессинга выходит
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Serge Vendino
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Ответ old-fan
Ойарсабаль
Ну пока он только Сосьедаде играет, нельзя точно сказать, что это игрок уровня основы клуба уровня Реала и Барсы
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ДЕНЯ MIX
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Шо то huina шо это
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Flow market Victor Mercedes
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Ответ atomio
тренер со спортивным директором должен выбирать игроков, а не президент. сколько раз уж все натыкались на эти грабли....
Сколько рычагов прилетело Лапорте после рычагов, Невеш ничем не хуже, если правильно использовать
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Кукич
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Субименди, Педро Порро которого покупает Тоттенхэм, Родриго Морено, Микель Мерино, Иван Фреснеда пз защитник которым интересуется Ньюкасл, Ювентус, Реал , Арсенал и прочих проигнорировал Луис Энрике.
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Владддд
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Ответ Gravdaar Iyaad
Нарываются подписать очередного "Илльяраменди", который год-два поиграет в испанском топе, и обратно домой Вы помните, когда был по настоящему талантивый воспитанник Реал Сосьедада после Хави Алонсо?
Гризманн, Ойярсабаль
А так взглянув на Барсу про тех же Альбу писали, типа не потянет, для середняков игрок, или как чушили вот недавно Педри, типа зачем этот днарь, очередной бартамеувский просер, когда есть свои Пуч, Кольядо и т.д.
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Mark Andre Ter Shtegen
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Ответ Gravdaar Iyaad
Нарываются подписать очередного "Илльяраменди", который год-два поиграет в испанском топе, и обратно домой Вы помните, когда был по настоящему талантивый воспитанник Реал Сосьедада после Хави Алонсо?
Оярсабаль?
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Marcus Volland
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Ответ Gravdaar Iyaad
Нарываются подписать очередного "Илльяраменди", который год-два поиграет в испанском топе, и обратно домой Вы помните, когда был по настоящему талантивый воспитанник Реал Сосьедада после Хави Алонсо?
Микель Оярсабаль
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ARIGAMI ARIGAMI
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Ответ Егор Зуев
Я надеялся, что не случится очередной Бармалей, но...
Наконец-то ты познал истину
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Дмитрий Яруллин
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Ответ Gravdaar Iyaad
Нарываются подписать очередного "Илльяраменди", который год-два поиграет в испанском топе, и обратно домой Вы помните, когда был по настоящему талантивый воспитанник Реал Сосьедада после Хави Алонсо?
Ну за 30ку можно было бы попробовать ) 60 перебор , конечно . Зачем он подписал новый контракт? Значит ,не горит желанием переходить . Лучше , наверное, сконцентрировать внимание и деньги на другом игроке.
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Бекболот Жолборсов
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Барселона рискует с Хави надо позвать топ тренера на рынке Техель Поча есть
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old-fan
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Ответ Gravdaar Iyaad
Нарываются подписать очередного "Илльяраменди", который год-два поиграет в испанском топе, и обратно домой Вы помните, когда был по настоящему талантивый воспитанник Реал Сосьедада после Хави Алонсо?
Ойарсабаль
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Максим Семин
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Ответ Егор Зуев
Да и медленный
Бускетс, честно говоря, тоже не быстрый
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XavIniesta2008-2015
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Напоминает ситуацию 2008-2009 года, когда Барселона интересовалась Хаби Алонсо и Пирло, а идеальным решением оказалось довериться молодому Серхио Бускетсу
Может и сейчас стоит найти замену Бускетсу во внутренних резервах ? Тем более, парочка неплохих кандидатов есть. А если не получится, то летом 2024-го у Барселоны будет больше финансовых возможностей для трансфера
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Андрюха с района
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Если Канте дорожит своей карьерой, то он уйдет из лондонского середняка) Видимо, Жоржиньо уже понял, что в этом шапито ему ловить нечего) Парень хочет поиграть за топ-клуб)
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obidnyi
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Ответ Step_up
Почему бы не попробовать Педри на месте Бускетса?
Жертвовать таким атакующим потенциалом, как у Педри глупо, опорник это вообще другое мышление
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XavIniesta2008-2015
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Ответ atomio
тренер со спортивным директором должен выбирать игроков, а не президент. сколько раз уж все натыкались на эти грабли....
Лапорта тут очевидно пытается предложить компромиссный вариант. Мол, Невеш не такой дорогой, как Субименди и может быть на перспективу, в отличие от Канте и Жоржиньо
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MUthebest
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А они смогут кого-нибудь подписать летом? Рычаги новые же отменили. А тут аж 60млн. евро
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DolJun
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невеш слишком хорош для барсы, а вот менди с алиэкспрес - в самый раз составит компанию китайским педро, хави и торресу
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Егор Зуев
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Господи, на ЦП Педри и Гави
На ЦОП Де Йонг, он очень хорошо себя показал на этой позиции
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Егор Зуев
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Ответ Эдвард Джеймс Кенуэй
Мендеш уже привозил Андре Гомеша и Пако, спасибо. Если выбор стоит так, то лучше никого не брать.
Или дождаться Нико, который вернуться в следующем году
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obidnyi
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Купить Жоржинье это тоже самое, что никого не купить, Канте в тысячу раз лучше
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Эдвард Джеймс Кенуэй
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Мендеш уже привозил Андре Гомеша и Пако, спасибо. Если выбор стоит так, то лучше никого не брать.
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Егор Зуев
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Ответ Benner
Дровосек невеш - большая ошибка, которую, надеюсь, барса не совершит
Да и медленный
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Егор Зуев
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Либо Лапорта решил стать похожим на Бармалея, либо он таблетки не принял, ибо я не понимаю, зачем подписывать кого-то, чей трансфер тренер блокирует!?
Антуан Гризман и Филиппп Коутиньо ни чему не научил?
Если ни то, ни другое, ждите Нико через год, когда Буся уйдёт
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