Хави хочет видеть Субименди на позиции Бускетса в «Барсе». Лапорта настаивает на трансфере Невеша
В «Барселоне» есть разногласия по поводу подписания игрока на замену Серджи Бускетсу.
Как пишет Mundo Deportivo, каталонский клуб хочет подписать новичка в центр полузащиты вне зависимости от того, останется ли Бускетс в команде. Хави уже сообщил Серджи, что хотел бы видеть его в «Барсе» в следующем сезоне. Бускетс пока раздумывает над своим будущим.
Хави хочет, чтобы «Барселона» подписала 23-летнего полузащитника «Реал Сосьедад» Мартина Субименди. Недавно он продлил контракт с клубом до 2027 года, в соглашении прописаны отступные в размере 60 млн евро. Хави считает, что Субименди обладает чертами, схожими с качествами Бускетса.
Руководство «Барселоны» считает Субименди слишком дорогим и рассматривает других игроков. Президенту сине-гранатовых Жоану Лапорте нравится 25-летний полузащитник «Вулверхэмптона» Рубен Невеш. Его контракт с клубом рассчитан до 2024 года. Агент игрока – Жорже Мендеш – близко дружит с Лапортой. Благодаря этому президент знает, что «Барса» может позволить себе трансфер Невеша.
Хави и его штаб вариант с приглашением Рубена не убеждает. Они не уверены, что он способен заменить Бускетса. Лапорта настаивает, что трансфер Невеша – это не только хорошая сделка со спортивной и финансовой точек зрения, но и важный стратегический шаг, который поможет в переговорах с Мендешем о продлении контракта с Алексом Бальде.
Также «Барселона» рассматривает возможность приглашения Нголо Канте и Жоржиньо, контракты которых с «Челси» рассчитаны до лета 2023 года.
Тренерскому штабу нравится Канте, однако клуб смущает его травматичность. Кроме того, «Челси» усиленно работает над продлением контракта с 31-летним хавбеком. Жоржиньо тоже нравится тренерам «Барсы». Итальянец сомневается, что останется в «Челси». В случае ухода «Барса» будет в числе приоритетных вариантов для полузащитника.
А так взглянув на Барсу про тех же Альбу писали, типа не потянет, для середняков игрок, или как чушили вот недавно Педри, типа зачем этот днарь, очередной бартамеувский просер, когда есть свои Пуч, Кольядо и т.д.
Может и сейчас стоит найти замену Бускетсу во внутренних резервах ? Тем более, парочка неплохих кандидатов есть. А если не получится, то летом 2024-го у Барселоны будет больше финансовых возможностей для трансфера
На ЦОП Де Йонг, он очень хорошо себя показал на этой позиции
Антуан Гризман и Филиппп Коутиньо ни чему не научил?
Если ни то, ни другое, ждите Нико через год, когда Буся уйдёт