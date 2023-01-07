Хави хочет видеть Субименди на позиции Бускетса в «Барсе». Лапорта настаивает на трансфере Невеша

В «Барселоне» есть разногласия по поводу подписания игрока на замену .

Как пишет Mundo Deportivo, каталонский клуб хочет подписать новичка в центр полузащиты вне зависимости от того, останется ли Бускетс в команде. Хави уже сообщил Серджи, что хотел бы видеть его в «Барсе» в следующем сезоне. Бускетс пока раздумывает над своим будущим.

Хави хочет, чтобы « » подписала 23-летнего полузащитника «Реал Сосьедад» Мартина Субименди. Недавно он продлил контракт с клубом до 2027 года, в соглашении прописаны отступные в размере 60 млн евро. считает, что Субименди обладает чертами, схожими с качествами Бускетса.

Руководство «Барселоны» считает Субименди слишком дорогим и рассматривает других игроков. Президенту сине-гранатовых Жоану Лапорте нравится 25-летний полузащитник «Вулверхэмптона» Рубен Невеш. Его контракт с клубом рассчитан до 2024 года. Агент игрока – Жорже Мендеш – близко дружит с Лапортой. Благодаря этому президент знает, что «Барса» может позволить себе трансфер Невеша.

Хави и его штаб вариант с приглашением Рубена не убеждает. Они не уверены, что он способен заменить Бускетса. Лапорта настаивает, что трансфер Невеша – это не только хорошая сделка со спортивной и финансовой точек зрения, но и важный стратегический шаг, который поможет в переговорах с Мендешем о продлении контракта с Алексом Бальде.

Также «Барселона» рассматривает возможность приглашения и Жоржиньо, контракты которых с «Челси» рассчитаны до лета 2023 года.

Тренерскому штабу нравится Канте, однако клуб смущает его травматичность. Кроме того, «Челси» усиленно работает над продлением контракта с 31-летним хавбеком. Жоржиньо тоже нравится тренерам «Барсы». Итальянец сомневается, что останется в « ». В случае ухода «Барса» будет в числе приоритетных вариантов для полузащитника.