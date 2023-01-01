37-летнего Модрича хотят подписать «Аль-Наср» и «Интер Майами». Лука намерен провести в «Реале» еще минимум сезон

Теги МЛС Реал Мадрид Ла Лига возможные трансферы Лука Модрич высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Интер Майами Футбол

Луку Модрича хотят подписать «Аль-Наср» и «Интер Майами».

37-летний хорват же пока не собирается менять клуб. Он хочет провести в «Реале» как минимум еще один сезон.

«Аль-Насру» и «Интер Майами» Модрич предложил связаться с ним в 2024 году, чтобы обсудить возможный переход.

Напомним, «Аль-Наср» ранее подписал Криштиану Роналду.

Материалы по теме

62 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
7gbvr8rj2c
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ GuruFutbola
Где-то смеются Гави и Педри над твоей шуткой)
Гавр и Перри в сборной Испании по 100 передач матче отдают - и то, только назад и поперёк!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
За Кэвс и двор стреляю в упор
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Барсик Юрана
Комментарий удален модератором
Ну да, все верно- Модрич>меси
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
7gbvr8rj2c
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ rigobersong
Комментарий удален модератором
Величайший это Пеле 100%
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
7gbvr8rj2c
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Артем Гетманенко
до полуфинала чм он не доходил))
Так Роналду игрок замены. Не удивлюсь, если в Насри будет в запасе
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
CHELSEA_2008
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
При чём тут Роналду. Почему у заплюсованных комментаторов до сих пор так горит от Криша?))
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Игорь Новиков
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ VERBLYUD
Модрич со скромной Хорватией - серебро и бронза ЧМ, МВП ЧМ-2018 Кришти - 0 медалей, 0+0 в плей-офф ЧМ, 0 МВП наград
Скромная Хорватия, в которой многие в топ-клуьах играют))

А Португалия до Роналду прямо каждый второй ЧМ брала.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Iuasamotu
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Приоритетом Луки должны стать деньги, ибо их нужно брать, пока их раздают. Титулов и медалек у него итак достаточно.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Muhammad Juraev
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ leeexxxxtml
Модрич должен ноги целовать его спасителю КриРо, который выиграл ему 4 ЛЧ и стал лучшим игроком всех 5 победных ЛЧ, включая в МЮ. Модрич без Реала и КриРо - пыль, как и Месси вне барсы 0 ЛЧ)))
Как же приятно наблюдать на то, как у вас бомбит после ЧМ)
Ну хватит позориться уже!
Ваш никому не нужный кумир закончил карьеру, окажите услугу и вы!Идите уже на ветку Аль-Насра 🤣
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Артем Гетманенко
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ rigobersong
Комментарий удален модератором
до полуфинала чм он не доходил))
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
7gbvr8rj2c
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Игорь Климов
Ок, поставил тебе плюс!
Ок, я тоже тебе плюс поставил!
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Товарищ Майор.
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Sportik 975
Комментарий удален пользователем
Новый Анжи
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Романов Илья
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ VERBLYUD
Модрич со скромной Хорватией - серебро и бронза ЧМ, МВП ЧМ-2018 Кришти - 0 медалей, 0+0 в плей-офф ЧМ, 0 мвп наград
У Криша множество других наград, и то что он не выиграл ни разу ЧМ. Это не делает его плохим игроком. Он переписал множество рекордов. И сделал для Реала очень многое. Чтобы про него не говорили, у меня к нему огромное уважение.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Владислав Харламов
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Аль-Наср 2024:
Навас
Карвахаль Варан Рамос Марсело
Казимиро Кроос Модрич
Бэйл Роналду Бензема
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Варлампий Варлампий
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
"Аль-Наср" предложил 1 миллиард долларов в год французскому футболисту Килиану Мбаппе, - сообщает Reuters. Агентство напоминает, что иностранные футболисты освобождены от уплаты налога со своего дохода в стране.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ve Horodok
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Снизу тупые люди которые на кинулись на криша просто так про него тут не слова кроме перехода
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
muzaffer
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ F|||R
Они уже второй год смеются и играют в Лиге Европы
хороший ответь)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Игорь Климов
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ 7gbvr8rj2c
Модрич фрукт а Рон тоже фрукт - только стоит дороже в магазине в 200 раз)
Ок, поставил тебе плюс!
+1
-3
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
7gbvr8rj2c
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Игорь Климов
Комментарий удален пользователем
Что за новое развлечение - ставить друг другу минусы 😂
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Muhammad Juraev
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Великий Алонсо
Аль-Наср > Барсилона
Ахахахахпхахах 🤣🤣🤣🤣
Как и ожидалось)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Sportik 975
Комментарий удален
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
7gbvr8rj2c
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Игорь Климов
Это значит, что Модрич более профессионально относится к футбольным тренировкам..
Модрич фрукт а Рон тоже фрукт - только стоит дороже в магазине в 200 раз)
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
rêve baudelaire
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ GuruFutbola
Где-то смеются Гави и Педри над твоей шуткой)
Че там ваши Гави и Педри взяли по титулам?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
F|||R
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ rigobersong
Видели когда 0-4 было:) Мудрик на фоне школьников пропал:)
Ах да, я забыл один из трофеев барселонки в прошлом сезоне наряду с кубком бампера и айнтрахтом в ЛЕ.)
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
rigobersong
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ error505
Аль-Наср фарм клуб Реала? :)
Да, посмотри на эмблемы, даже тут риал своего ничего не придумал:)
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
7gbvr8rj2c
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ rigobersong
Комментарий удален модератором
Полностью согласен. Разложил все по полочкам. 10/10
+2
-3
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий