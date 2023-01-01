хотят подписать « » и «Интер Майами».

37-летний хорват же пока не собирается менять клуб. Он хочет провести в « » как минимум еще один сезон.

«Аль-Насру» и « » Модрич предложил связаться с ним в 2024 году, чтобы обсудить возможный переход.

Напомним, «Аль-Наср» ранее подписал Криштиану Роналду.