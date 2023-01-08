Вегорст настаивает на переходе в «МЮ». Тен Хаг поддерживает аренду форварда Нидерландов

Нападающий Ваут Вегорст может перейти в « » на правах аренды.

Сейчас форвард выступает за « » на правах аренды с правом выкупа за 10 млн евро из « ». Как пишет The Athletic, это обстоятельство осложняет организацию сделки, так как сначала «Бернли» нужно будет договориться с «Бешикташем» о прекращении аренды нападающего. Вероятно, турецкий клуб потребует компенсацию.

Вегорст настаивает на переходе в «Ман Юнайтед». Он хочет вернуться в Англию, так как считает, что может показать себя в после неудачных 6 месяцев в «Бернли».

Вегорст нравится тренеру «МЮ» Эрику тен . Он поддерживает возможное приглашение форварда и считает, что Ваут даст «Юнайтед» возможность действовать в атаке более прямолинейно. Сейчас у команды такого варианта впереди нет.

У 30-летнего нападающего 8 голов и 4 результативные передачи в 16 матчах за «Бешикташ» в чемпионате Турции. На ЧМ-2022 он принял участие в 4 матчах сборной Нидерландов и сделал дубль после выхода на замену в игре 1/4 финала против Аргентины (2:2, по пен. 3:4).

Статистику игрока можно найти здесь.