Вегорст настаивает на переходе в «МЮ». Тен Хаг поддерживает аренду форварда Нидерландов
Нападающий Ваут Вегорст может перейти в «Ман Юнайтед» на правах аренды.
Сейчас форвард выступает за «Бешикташ» на правах аренды с правом выкупа за 10 млн евро из «Бернли». Как пишет The Athletic, это обстоятельство осложняет организацию сделки, так как сначала «Бернли» нужно будет договориться с «Бешикташем» о прекращении аренды нападающего. Вероятно, турецкий клуб потребует компенсацию.
Вегорст настаивает на переходе в «Ман Юнайтед». Он хочет вернуться в Англию, так как считает, что может показать себя в АПЛ после неудачных 6 месяцев в «Бернли».
Вегорст нравится тренеру «МЮ» Эрику тен Хагу. Он поддерживает возможное приглашение форварда и считает, что Ваут даст «Юнайтед» возможность действовать в атаке более прямолинейно. Сейчас у команды такого варианта впереди нет.
У 30-летнего нападающего 8 голов и 4 результативные передачи в 16 матчах за «Бешикташ» в чемпионате Турции. На ЧМ-2022 он принял участие в 4 матчах сборной Нидерландов и сделал дубль после выхода на замену в игре 1/4 финала против Аргентины (2:2, по пен. 3:4).
Статистику игрока можно найти здесь.
Прикольно что раньше я тебя на них не видел ))
Мерто облажается если ещё и за прекращение аренды платить придётся.
Мерто, не облажайся.
Бла бла бла бла бла - добавил он после некоторого размышления.
Возможно у вегорста что-то и получится. По крайней мере у него есть мотивация и желание играть в АПЛ за МЮ.
Лучше покупаете нормального забивного нападающий