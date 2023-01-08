Вегорст настаивает на переходе в «МЮ». Тен Хаг поддерживает аренду форварда Нидерландов

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Бешикташ высшая лига Турция возможные трансферы Бернли чемпионшип Ваут Вегорст Эрик тен Хаг Футбол

Нападающий Ваут Вегорст может перейти в «Ман Юнайтед» на правах аренды.

Сейчас форвард выступает за «Бешикташ» на правах аренды с правом выкупа за 10 млн евро из «Бернли». Как пишет The Athletic, это обстоятельство осложняет организацию сделки, так как сначала «Бернли» нужно будет договориться с «Бешикташем» о прекращении аренды нападающего. Вероятно, турецкий клуб потребует компенсацию.

Вегорст настаивает на переходе в «Ман Юнайтед». Он хочет вернуться в Англию, так как считает, что может показать себя в АПЛ после неудачных 6 месяцев в «Бернли».

Вегорст нравится тренеру «МЮ» Эрику тен Хагу. Он поддерживает возможное приглашение форварда и считает, что Ваут даст «Юнайтед» возможность действовать в атаке более прямолинейно. Сейчас у команды такого варианта впереди нет.

У 30-летнего нападающего 8 голов и 4 результативные передачи в 16 матчах за «Бешикташ» в чемпионате Турции. На ЧМ-2022 он принял участие в 4 матчах сборной Нидерландов и сделал дубль после выхода на замену в игре 1/4 финала против Аргентины (2:2, по пен. 3:4).

Статистику игрока можно найти здесь.

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23 комментария

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Dm Kznts
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Абубакар наверняка переписанный блэкмэн, ему 30 только на бумаге
Это лукаку в гриме
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Dm Kznts
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Ответ Direct free kick
Абубакар наверняка переписанный блэкмэн, ему 30 только на бумаге
Я смотрю ты на ветках МЮ прописался 🤣
Прикольно что раньше я тебя на них не видел ))
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Dm Kznts
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Ответ tackle by Moore
Бешикташ требует от Бернли нехилые бабки за прекращение аренды, которые естественно лягут на плечи МЮ. Будет эпично если МЮ заплатит за право полгода погонять эту деревяшку, вместо того чтобы чуть-чуть доплатить и подписать на постоянку Тюрама. Ну или усилиться совсем бесплатным Абубакаром, который сейчас свободный агент. Мерто просто вредитель
Ну понятно что за аренду игрока платить придётся, плюс зарплата.
Мерто облажается если ещё и за прекращение аренды платить придётся.
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Direct free kick
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Ответ tackle by Moore
Бешикташ требует от Бернли нехилые бабки за прекращение аренды, которые естественно лягут на плечи МЮ. Будет эпично если МЮ заплатит за право полгода погонять эту деревяшку, вместо того чтобы чуть-чуть доплатить и подписать на постоянку Тюрама. Ну или усилиться совсем бесплатным Абубакаром, который сейчас свободный агент. Мерто просто вредитель
Абубакар наверняка переписанный блэкмэн, ему 30 только на бумаге
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Aleus Marcus
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Ответ Papa Bear
Уж лучше Вегорст, чем Абрахам.
а еще лучше Абубакара на халяву
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Dm Kznts
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Ответ Alexander Yavriantz
Я бы не отказался от деревяхи, заменил бы Кавани нормально. С Марсом уже всё понятно. Лучше его на фланг вместо Антони поставить, намного больше пользы будет в атаке, чем Марс в центре (который даже головой по мячу попасть не может перед пустыми воротами) и одноногий Антони справа. Сейчас МЮ по сути с 2 калеками впереди играет. На фланге сильная сторона Марса - движение и командная игра перепасовками, будет пользу приносить.
Вот только там и Рэш играть любит и Санчо.
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Dm Kznts
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Ну вот и относительно сложный случай когда спортдиру нужно показать определённое умение вести переговоры.
Мерто, не облажайся.
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cruyff_14
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Ответ Vezdexodof
Глейзеры денег не дают на покупку. Только аренда. Возможно у вегорста что-то и получится. По крайней мере у него есть мотивация и желание играть в АПЛ за МЮ.
Согласен. Может получится , как с Игало, Ларссоном. Летом выйдем на рынок и купим хорошего форварда. Если попадём в лч, то будет ещё и проще договориться .
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mansur_axe
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ЭТХ это момент когда очень хотелось возглавить сборную, но что-то пошло не так. МЮ это сборная Нидерландов.
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Street Fighter
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Хороший вариант на полгода,а-ля Игало
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Natan Pilkin
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- Большинство покупок были средними. А для «Юнайтед» «средний» – это мало - заявил Эрик тен Хааг накануне.

Бла бла бла бла бла - добавил он после некоторого размышления.
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Alexander Yavriantz
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Ответ tackle by Moore
Бешикташ требует от Бернли нехилые бабки за прекращение аренды, которые естественно лягут на плечи МЮ. Будет эпично если МЮ заплатит за право полгода погонять эту деревяшку, вместо того чтобы чуть-чуть доплатить и подписать на постоянку Тюрама. Ну или усилиться совсем бесплатным Абубакаром, который сейчас свободный агент. Мерто просто вредитель
Я бы не отказался от деревяхи, заменил бы Кавани нормально. С Марсом уже всё понятно. Лучше его на фланг вместо Антони поставить, намного больше пользы будет в атаке, чем Марс в центре (который даже головой по мячу попасть не может перед пустыми воротами) и одноногий Антони справа. Сейчас МЮ по сути с 2 калеками впереди играет. На фланге сильная сторона Марса - движение и командная игра перепасовками, будет пользу приносить.
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Vezdexodof
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Ответ El cula elal mundo
Зачем Вегхортса? Лучше покупаете нормального забивного нападающий
Глейзеры денег не дают на покупку. Только аренда.
Возможно у вегорста что-то и получится. По крайней мере у него есть мотивация и желание играть в АПЛ за МЮ.
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ress10
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Ответ psixyec
Вегхорст хороший нападающий, в Вольфсбурге был прекрасен и почему-то есть чуйка, что в МЮ будет не хуже.
Будет манчестерским Люком де Йонгом
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tackle by Moore
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Ответ psixyec
Вегхорст хороший нападающий, в Вольфсбурге был прекрасен и почему-то есть чуйка, что в МЮ будет не хуже.
В Вольфсбурге был прекрасен даже Бас Дост
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bibendum
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На полгода просто топовый вариант. Тем более, если ЭТХ поддерживает трансфер, то надо брать
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tackle by Moore
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Бешикташ требует от Бернли нехилые бабки за прекращение аренды, которые естественно лягут на плечи МЮ. Будет эпично если МЮ заплатит за право полгода погонять эту деревяшку, вместо того чтобы чуть-чуть доплатить и подписать на постоянку Тюрама. Ну или усилиться совсем бесплатным Абубакаром, который сейчас свободный агент. Мерто просто вредитель
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psixyec
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Ответ El cula elal mundo
Зачем Вегхортса? Лучше покупаете нормального забивного нападающий
По-моему, в зимнее ТО прекрасный вариант.
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Жаник Абуов
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Надо взять его, очень кстати в МЮ
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El cula elal mundo
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Зачем Вегхортса?
Лучше покупаете нормального забивного нападающий
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psixyec
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Вегхорст хороший нападающий, в Вольфсбурге был прекрасен и почему-то есть чуйка, что в МЮ будет не хуже.
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Papa Bear
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Уж лучше Вегорст, чем Абрахам.
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Виталий Асютин
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Ещё один старикашка :(
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