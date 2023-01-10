«Ницца» уволила Фавра после вылета из Кубка Франции от клуба 3-й лиги
Люсьен Фавр покидает «Ниццу».
Французский клуб объявил об увольнении 65-летнего специалиста с поста главного тренера. Исполняющим обязанности тренера главной команды станет Дидье Дигар.
Фавр возглавил «Ниццу» в июне 2022 года. До этого он уже работал с клубом в период с 2016 по 2018 год.
После 17 проведенных туров Лиги 1 «орлята» набрали 21 очко и занимают 11-е место в турнирной таблице. 7 января «Ницца» вылетела из Кубка Франции, уступив «Ле-Пюи» из третьего дивизиона (0:1).
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