«Ницца» уволила Фавра после вылета из Кубка Франции от клуба 3-й лиги

покидает «Ниццу».

Французский клуб объявил об увольнении 65-летнего специалиста с поста главного тренера. Исполняющим обязанности тренера главной команды станет .

Фавр возглавил «Ниццу» в июне 2022 года. До этого он уже работал с клубом в период с 2016 по 2018 год.

После 17 проведенных туров Лиги 1 «орлята» набрали 21 очко и занимают 11-е место в турнирной таблице. 7 января « » вылетела из Кубка Франции, уступив «Ле-Пюи» из третьего дивизиона (0:1).