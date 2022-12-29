Рэмзи еще не вернулся в «Ниццу» после ЧМ-2022. Последний матч Уэльса был 29 ноября

Теги Ницца лига 1 Франция сборная Уэльса по футболу Люсьен Фавр Аарон Рэмзи ЧМ-2022 Футбол

Полузащитник Аарон Рэмзи еще не вернулся в расположение «Ниццы» после ЧМ-2022.

Сборная Уэльса, за которую выступает хавбек, провела свой последний матч на турнире 29 ноября. Она не вышла из группы с Ираном, Англией и США.

«Ему нужно время на то, чтобы восстановиться, вот и все. Он был очень разочарован чемпионатом мира», – заявил Люсьен Фавр, главный тренер клуба.

В текущем сезоне Рэмзи забил 1 гол за 12 игр в Лиге 1. Подробно со статистикой 32-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.

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5 комментариев

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topeleven
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Когда понял, что мечта стать чемпионом мира уже не осуществится.
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А.Э.РАСИМ
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Король отдыхает.
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Андрей Тихонов
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Что за неженка-снежинка? Месяц отходит от поражения сборной? Или опять травму получил пока по лестнице спускался?
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Mildronat
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Как видим, всем нас рать
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mevlut
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Рэмзи отрыжка футбола
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