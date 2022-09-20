«Ницца» хочет назначить Почеттино вместо Фавра, но экс-тренер «ПСЖ» намерен работать в АПЛ

хочет назначить на пост главного тренера.

Как пишет ESPN со ссылкой на собственные источники, французский клуб надеется, что сможет убедить Почеттино возглавить команду.

Место Люсьена Фавра на посту главного тренера «Ниццы» находится под угрозой после неудачного старта сезона. У команды две победы в восьми матчах Лиги 1.

Источники сообщают, что «Ницца» готова удовлетворить финансовые запросы Почеттино. Однако другие источники говорят о том, что Маурисио вряд ли согласится вернуться во Францию. Бывший тренер «Тоттенхэма» и «ПСЖ» хотел бы возглавить команду из Англии.