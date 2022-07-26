«Ницца» провела переговоры с Бека-Бека. На «Локо» с предложением пока не выходили

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Полузащитник «Локомотива» Алексис Бека-Бека может стать игроком «Ниццы».

По информации L’Équipe, французский клуб провел предварительные переговоры с представителями игрока, но еще не вышел на «Локомотив» с конкретным предложением. Неизвестно, какую позицию в этом вопросе займет московский клуб.

Бека-Бека – один из приоритетных вариантов Люсьена Фавра для усления полузащиты «Ниццы». Прошлым летом француз уже был близок к переходу в этот клуб.

В этом сезоне опорник выходил в составе «Локо» на оба матча Мир РПЛ. В игре 2-го тура против «Ростова» (2:2) хавбек получил красную карточку.

Статистику 21-летнего полузащитника можно изучить здесь.

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