«Ницца» провела переговоры с Бека-Бека. На «Локо» с предложением пока не выходили

Полузащитник может стать игроком «Ниццы».

По информации L’Équipe, французский клуб провел предварительные переговоры с представителями игрока, но еще не вышел на «Локомотив» с конкретным предложением. Неизвестно, какую позицию в этом вопросе займет московский клуб.

Бека-Бека – один из приоритетных вариантов для усления полузащиты «Ниццы». Прошлым летом француз уже был близок к переходу в этот клуб.

В этом сезоне опорник выходил в составе «Локо» на оба матча Мир . В игре 2-го тура против «Ростова» (2:2) хавбек получил красную карточку.

Статистику 21-летнего полузащитника можно изучить здесь.