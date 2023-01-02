На аренду Феликса нужно потратить 21 млн евро. «Челси», «МЮ» и «Арсенал» думают
Топ-клубы АПЛ сомневаются, что Жоау Феликса стоит брать у «Атлетико» в аренду.
По данным The Athletic, хавбека предложили «Арсеналу», «Манчестер Юнайтед» и «Челси». Они думают, стоит ли подписывать игрока – их смущают и спортивная, и финансовая стороны вопроса.
На аренду Феликса до конца сезона придется потратить 21 млн евро. «Атлетико» хочет получить 15 млн евро в качестве платы за аренду, еще 6 млн евро – это зарплата игрока до уплаты налогов.
В этом сезоне Жоау забил 5 голов и отдал 3 результативные передачи в 19 матчах за «Атлетико» во всех турнирах. Он забил 1 мяч и сделал 2 голевых паса в 3 матчах за Португалию на ЧМ-2022.
Полную статистику 23-летнего футболиста можно изучить здесь.
Не вижу смысла Арсеналу тратить столько денег на нерезультативного игрока, за 21 миллион возможно купить на совсем кого-нибудь из Лат. Америки