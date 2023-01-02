На аренду Феликса нужно потратить 21 млн евро. «Челси», «МЮ» и «Арсенал» думают

Теги Манчестер Юнайтед Челси премьер-лига Англия Атлетико Ла Лига Арсенал возможные трансферы Жоау Феликс деньги Футбол

Топ-клубы АПЛ сомневаются, что Жоау Феликса стоит брать у «Атлетико» в аренду.

По данным The Athletic, хавбека предложили «Арсеналу», «Манчестер Юнайтед» и «Челси». Они думают, стоит ли подписывать игрока – их смущают и спортивная, и финансовая стороны вопроса.

На аренду Феликса до конца сезона придется потратить 21 млн евро. «Атлетико» хочет получить 15 млн евро в качестве платы за аренду, еще 6 млн евро – это зарплата игрока до уплаты налогов.

В этом сезоне Жоау забил 5 голов и отдал 3 результативные передачи в 19 матчах за «Атлетико» во всех турнирах. Он забил 1 мяч и сделал 2 голевых паса в 3 матчах за Португалию на ЧМ-2022.

Полную статистику 23-летнего футболиста можно изучить здесь.

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18 комментариев

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Dm Kznts
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Ответ Кукич
21 млн за ПОЛГОДА!!!!! АРЕНДА НЕ ПРЕДУСМАТРИВАЕТ ПРАВО ВЫКУПА.!!!!!!! РАЗВОД ЧИСТОЙ ВОДЫ УЧИТЫВАЯ ТРАВМАТИЧНОСТЬ ФЕЛИКСА И АДАПТАЦИЮ В НОВОЙ ЛИГЕ. НО АНГЛИЙСКИЕ ИДИОТЫ МОГУТ ЗАПЛАТИТЬ , ОНИ ЖЕ КУПИЛИ БЕСПОНТОВОГО ЭНТОНИ ЗА 100 ЛЯМОВ, 130 ОТДАЛИ ЗА ЭНЦО И ГОТОВЫ ЗАПЛАТИТЬ 90 МЛН. ЗА МУДРИКА ИЗ КАКОЙ ТО УБОГОЙ ЛИГИ
Капс сними
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Гусеконь
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бред же столько за аренду платить
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Любезный Коссутий
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Ответ Кукич
21 млн за ПОЛГОДА!!!!! АРЕНДА НЕ ПРЕДУСМАТРИВАЕТ ПРАВО ВЫКУПА.!!!!!!! РАЗВОД ЧИСТОЙ ВОДЫ УЧИТЫВАЯ ТРАВМАТИЧНОСТЬ ФЕЛИКСА И АДАПТАЦИЮ В НОВОЙ ЛИГЕ. НО АНГЛИЙСКИЕ ИДИОТЫ МОГУТ ЗАПЛАТИТЬ , ОНИ ЖЕ КУПИЛИ БЕСПОНТОВОГО ЭНТОНИ ЗА 100 ЛЯМОВ, 130 ОТДАЛИ ЗА ЭНЦО И ГОТОВЫ ЗАПЛАТИТЬ 90 МЛН. ЗА МУДРИКА ИЗ КАКОЙ ТО УБОГОЙ ЛИГИ
че орешь?
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Кукич
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21 млн за ПОЛГОДА!!!!! АРЕНДА НЕ ПРЕДУСМАТРИВАЕТ ПРАВО ВЫКУПА.!!!!!!! РАЗВОД ЧИСТОЙ ВОДЫ УЧИТЫВАЯ ТРАВМАТИЧНОСТЬ ФЕЛИКСА И АДАПТАЦИЮ В НОВОЙ ЛИГЕ. НО АНГЛИЙСКИЕ ИДИОТЫ МОГУТ ЗАПЛАТИТЬ , ОНИ ЖЕ КУПИЛИ БЕСПОНТОВОГО ЭНТОНИ ЗА 100 ЛЯМОВ, 130 ОТДАЛИ ЗА ЭНЦО И ГОТОВЫ ЗАПЛАТИТЬ 90 МЛН. ЗА МУДРИКА ИЗ КАКОЙ ТО УБОГОЙ ЛИГИ
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Ruslan3132
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да оставить этого переоцененного португала в матрасе и забыть. Что он показал, чтобы его брать? Кроме ЕГО личного желания уйти...
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Акира_1
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Очередной чувак, который при первых неудачах будет ныть и уничтожать атмосферу в раздевалке, а в Челси её и так нет. Сколько уже было таких: Лукаку, Мората, Сауль .
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Кино Музыка
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Дорого.
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Rick Sanchezz
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Арсеналу ничем не поможет, там есть Смит-Роу, который получше и сыгран с командой. Лучший бомбардир Арсенала с 10 голами за прошлый сезон, не будь травмы могло быть больше.

Не вижу смысла Арсеналу тратить столько денег на нерезультативного игрока, за 21 миллион возможно купить на совсем кого-нибудь из Лат. Америки
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Arthurino
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Ответ Lionel Andres Messi 10
Феликс Фелицис (англ. Felix Felicis, зелье, называемое также просто «Феликс» или «Зелье удачи», «Жидкая удача») — в высшей степени сложный по составу и приготовлению напиток. Правильно сваренный, он приносит выпившему удачу во всех начинаниях. Зелье запрещено к применению во время спортивных состязаний, экзаменов и выборов.
Гораций, разлогинтесь. Дайте ученикам хотя бы на каникулах спокойно отдохнуть от зельеварения
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Dm Kznts
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Ответ Кактус Каким
В манюшку пойдёт, там в основном составе практически все деревья,не зря Роналду сбежал из красного зоопарка
Ну чё какимка, раны после брайтона зализал и в бой? ))
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Кактус Каким
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В манюшку пойдёт, там в основном составе практически все деревья,не зря Роналду сбежал из красного зоопарка
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-8
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Arima Baki
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Накинуть сверху 10-15 миллионов и можно купить супер талантливых игроков на постоянную основу
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Lionel Andres Messi 10
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Феликс Фелицис (англ. Felix Felicis, зелье, называемое также просто «Феликс» или «Зелье удачи», «Жидкая удача») — в высшей степени сложный по составу и приготовлению напиток. Правильно сваренный, он приносит выпившему удачу во всех начинаниях. Зелье запрещено к применению во время спортивных состязаний, экзаменов и выборов.
+31
-2
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QWertY
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МЮ он не нужен, да и у Арсенала есть кому создавать и забивать. Так что команда Гарри Поттера идеальный вариант. Мальчик, который выжил сумеет встроить его в состав
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Потолковый Лампонюх™
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Ответ Юрий Кечко
Ну Арсеналу бы наверно не помешал
Может помешать. Где гарантии что он снова не начнёт ныть со скамейки? Место в основе Арсенала ему не гарантировано.
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Юрий Кечко
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Ответ Потолковый Лампонюх™
На пол года не стоит его брать.
Ну Арсеналу бы наверно не помешал
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DolJun
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челси нечего думать, у челси хватает своих игроков кого надо реанимировать, а не заниматься этим для атлетико. синим бы полузащиту укреплять, а то закария, ковачич и жоржиньо на троих даже матч один полный отыграть не могут.
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Потолковый Лампонюх™
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На пол года не стоит его брать.
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