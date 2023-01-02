На аренду Феликса нужно потратить 21 млн евро. «Челси», «МЮ» и «Арсенал» думают

Топ-клубы АПЛ сомневаются, что стоит брать у «Атлетико» в аренду.

По данным The Athletic, хавбека предложили « », « » и « ». Они думают, стоит ли подписывать игрока – их смущают и спортивная, и финансовая стороны вопроса.

На аренду Феликса до конца сезона придется потратить 21 млн евро. «Атлетико» хочет получить 15 млн евро в качестве платы за аренду, еще 6 млн евро – это зарплата игрока до уплаты налогов.

В этом сезоне Жоау забил 5 голов и отдал 3 результативные передачи в 19 матчах за « » во всех турнирах. Он забил 1 мяч и сделал 2 голевых паса в 3 матчах за Португалию на ЧМ-2022.

Полную статистику 23-летнего футболиста можно изучить здесь.