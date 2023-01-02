Феликс может остаться в «Атлетико». Клубы не готовы платить 130-140 млн евро

Теги Манчестер Юнайтед Челси премьер-лига Англия Атлетико Ла Лига Диего Симеоне Арсенал возможные трансферы Жоау Феликс Футбол

Жоау Феликс может провести остаток сезона в «Атлетико». 

По информации Relevo, португалец может остаться в мадридской команде как минимум до лета, не смотря на не очень хорошие отношения с Диего Симеоне.

Основная причина, которая мешает переходу полузащитника в другой клуб, – это его цена: «Атлетико» хочет получить 130-140 миллионов евро. 

Ни один из клубов, интересующихся Феликсом, не готов платить такие деньги. Рассматривались и такие варианты, как аренда с обязательством или правом выкупа, но и в таком случае трансфер обошелся бы потенциальным покупателям в слишком крупную сумму. 

Кроме того, в «Атлетико» считают, что Жоау по-прежнему может помочь команде, учитывая его уровень.

23-летним футболистом по-прежнему интересуются «Челси», «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед», но эти клубы не могут удовлетворить финансовые требования «Атлетико». 

В текущем сезоне Ла Лиги Феликс провел 13 матчей, забил 4 гола и сделал 3 ассиста. Его статистику можно найти здесь

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26 комментариев

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мс-мешок
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В Атлетико свою карьеру убил, автобус Семионе бесполезный
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Kiryl Olshewski
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Дрова этой зимой в Европе очень дорогие
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Гамарджоба Генацвале
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Ответ Михаил Зюбин
60-77$ сейчас его ценник
Какие 60-77? 66 - 66.6.
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PredatorMax
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Ясен красен, что никто, даже в АПЛ, не будет платить за это переоцененное дарование 130 млн. Ему красная цена 60 млн. Чем думали Матрасы, которые купили его за 120 из Португалии, решительно не понятно.
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Сергей Галынский
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Ответ Krishna
130 млн за этого бездаря никто не отдаст.
МЮ
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Svobodu Mne
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Ответ Direct free kick
Обратите внимание, что все клиенты Мендеша по уши в ****
Уходит эпоха
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инок
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Отдайте Феликса в аренду за любые деньги и не жалейте,
пока не поздно,
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Михаил Зюбин
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60-77$ сейчас его ценник
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Пако
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А тем временем, бесполезно транжирится явный талант парня.
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Sarumian
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...23-летним футболистом...
Кажется, что он там уже 10-ть лет играет.
Абсолютно не его команда.
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Bosniec
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Атлетико конечно жестко лоханулись на его трансфере, теперь не знают, кому сбыть это туловище.
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Direct free kick
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Ответ человек-муравей человек-физрук
не все. одного он пристроил в лигу его уровня с самой большой зарплатой в мире
Мендеш тут не причём в том то и дело
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HoratioH
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Ответ Kiryl Olshewski
А за что 140 лямов платить? 60-70 млн, даже с учётом перспективы ...
За это полено даже 20 миллионов много
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человек-муравей человек-физрук
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Ответ Direct free kick
Обратите внимание, что все клиенты Мендеша по уши в ****
не все. одного он пристроил в лигу его уровня с самой большой зарплатой в мире
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Dexter Dallas
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Ответ Кирилл Голивец
Чувак очень одаренный, но до крайности не для футбола Симеоне. Вот быть условным Дибалой или Хамесом это его
ломаться постоянно?
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kaka10
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Ответ Футбол_это_жизнь
130 миллионов за инфантильное тело, которое вообще себя не проявило ни в Атлетико, ни в сборной. Сумасшедший футбольный мир
Справедливости ради при нынешнем Симеоне многие игроки атаки полуживые. Тут скорее дело в тренере и его системе
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человек-муравей человек-физрук
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140 за Феликса это как 120 за Антони и 150 за Белингема
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Krishna
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130 млн за этого бездаря никто не отдаст.
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Achilles 21
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Ответ Владимир Владимирович
Какие 140 лямов, человек играет посредственно , не нужно во всём винить Симеоне что мол от обороны играют . Таланты и в условном Ренне показывают уровень
как не надо винить симеоне? ведь он его покупал за такую цену
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Kiryl Olshewski
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А за что 140 лямов платить? 60-70 млн, даже с учётом перспективы ...
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Владимир Владимирович
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Какие 140 лямов, человек играет посредственно , не нужно во всём винить Симеоне что мол от обороны играют . Таланты и в условном Ренне показывают уровень
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Кирилл Голивец
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Чувак очень одаренный, но до крайности не для футбола Симеоне. Вот быть условным Дибалой или Хамесом это его
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Direct free kick
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Обратите внимание, что все клиенты Мендеша по уши в ****
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rigobersong
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А чего Челси так обнищал, что не может за топаря 130 отдать?:) Совсем все печально у шарлатана Боэли:))
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Футбол_это_жизнь
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130 миллионов за инфантильное тело, которое вообще себя не проявило ни в Атлетико, ни в сборной.
Сумасшедший футбольный мир
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