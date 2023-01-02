Феликс может остаться в «Атлетико». Клубы не готовы платить 130-140 млн евро

может провести остаток сезона в « ».

По информации Relevo, португалец может остаться в мадридской команде как минимум до лета, не смотря на не очень хорошие отношения с Диего Симеоне.

Основная причина, которая мешает переходу полузащитника в другой клуб, – это его цена: «Атлетико» хочет получить 130-140 миллионов евро.

Ни один из клубов, интересующихся Феликсом, не готов платить такие деньги. Рассматривались и такие варианты, как аренда с обязательством или правом выкупа, но и в таком случае трансфер обошелся бы потенциальным покупателям в слишком крупную сумму.

Кроме того, в «Атлетико» считают, что Жоау по-прежнему может помочь команде, учитывая его уровень.

23-летним футболистом по-прежнему интересуются « », « » и « », но эти клубы не могут удовлетворить финансовые требования «Атлетико».

В текущем сезоне Ла Лиги Феликс провел 13 матчей, забил 4 гола и сделал 3 ассиста. Его статистику можно найти здесь.