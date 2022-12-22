Иран опроверг смертный приговор футболисту Азадани, осудив «гибридную войну»: «Судебный процесс еще не состоялся. Новость о казни – чистая ложь»

Власти Ирана опровергли информацию о смертном приговоре для футболиста местного чемпионата.

Напомним, ранее сообщалось, что 26-летний экс-защитник иранского « » Амир Реза Наср Азадани был арестован в конце ноября, а позже его имя появилось в списке осужденных на смертную казнь.

После финала ЧМ-2022 президент Колумбии Густаво Петро поздравил сборную с победой, написав: «Очень рад за Месси и аргентинский народ. И пусть Иран не убивает футбол». К записи политик прикрепил фотографию Азадани с надписью «Не убивайте его».

Посольство Ирана в Колумбии отреагировало на пост Петро, раскритиковав «гибридную войну», в ходе которой «продолжается кампания по распространению фэйковых новостей».

«Судебный процесс еще не состоялся. Поэтому новость о смертной казни является чистой ложью», – говорится в заявлении дипломатического представительства. В посольстве также заявили, что Азадани является пятым обвиняемым по делу о принадлежности к вооруженной группировке, которая убила троих полицейских и сотрудников службы безопасности.

Иранец Тохидаст изобразил повешение, празднуя гол. Это протест против смертных приговоров в стране

Футбол – важная часть иранских протестов. Матч с Россией отменили, одну легенду сборной задержали, другую чуть не выкрали из ОАЭ