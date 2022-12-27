Семью Даеи не выпустили из Ирана, сняв с рейса. Второй бомбардир в истории сборных поддерживает протесты в стране

Семью Али Даеи не выпустили из Ирана, перенаправив самолет.

По словам экс-полузащитника сборной Ирана, его жена и дочь должны были присоединиться к нему в отпуске в Дубае, но рейс был перенаправлен с целью не выпустить их из страны. Самолет совершил посадку на острове в Персидском заливе, а семью Даеи сняли с рейса, не объяснив причину.

«Если бы им было запрещено выезжать из страны, об этом сообщили бы на паспортном контроле. Никто не дал мне ответа по этому поводу», – сказал Даеи.

Ранее Али Даеи поддержал массовые протесты в Иране, начавшиеся после гибели Махсы Амини.

Даеи – второй бомбардир в истории сборных, на его счету 109 голов. В 2021 году Криштиану Роналду обошел его по этому показателю.

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