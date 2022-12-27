Семью Даеи не выпустили из Ирана, сняв с рейса. Второй бомбардир в истории сборных поддерживает протесты в стране

Теги происшествия Сборная Ирана по футболу Али Даеи BBC Политика Футбол

Семью Али Даеи не выпустили из Ирана, перенаправив самолет.

По словам экс-полузащитника сборной Ирана, его жена и дочь должны были присоединиться к нему в отпуске в Дубае, но рейс был перенаправлен с целью не выпустить их из страны. Самолет совершил посадку на острове в Персидском заливе, а семью Даеи сняли с рейса, не объяснив причину.

«Если бы им было запрещено выезжать из страны, об этом сообщили бы на паспортном контроле. Никто не дал мне ответа по этому поводу», – сказал Даеи.

Ранее Али Даеи поддержал массовые протесты в Иране, начавшиеся после гибели Махсы Амини.

Даеи – второй бомбардир в истории сборных, на его счету 109 голов. В 2021 году Криштиану Роналду обошел его по этому показателю.

Юрий Семин путешествует по миру и показывает, чем живет футбол в разных городах и странах. Смотрите бесплатно!

Материалы по теме

31 комментарий

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
All These Things I Hate
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Уолтер Собчак
Да, только вот если то же самое написать в посте в соцсетях или, упаси Боже, выкрикнуть на улице, можно реальный срок получить. Чёрт, какие же всё-таки недалёкие люди все, кто поддерживают режим. Живут в своём манямирке, созданном пропагандой, и пишут глупости.
Сколько раз тебя посадили?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
All These Things I Hate
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ VMX1389
Скорее всего боты Пригожинские, тут их ооочень много развелось в последнее время
Да нет, просто у ципсошников проблемы со светом, а у сваливших либералов проблемы посерьёзнее есть😂
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
All These Things I Hate
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Уолтер Собчак
Да, только вот если то же самое написать в посте в соцсетях или, упаси Боже, выкрикнуть на улице, можно реальный срок получить. Чёрт, какие же всё-таки недалёкие люди все, кто поддерживают режим. Живут в своём манямирке, созданном пропагандой, и пишут глупости.
А ваш мир создала не пропаганда? 😂😂
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
All These Things I Hate
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Влад Путман
Братушки по режиму.
Кто-то, а путман о бане 😂😂😂
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Рейтинг
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Жуть. Несчастный Ассанж......
А, стоп!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
VMX1389
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ SantexnikShow
Типо все кто не разделяют вашу «правильную» точку зрения - боты?)
Не все, но глупо отрицать кучу ботов, которые пытаются формировать общественное мнение
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
МАФИЯ
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Подождите, BBC же раньше писали, что Даеи приговорили к смертной казни?? А теперь он на отдыхе в Дубае... Последнее желание исполнили?)
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Romeo Yankovich
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ SantexnikShow
Что написать в соц сетях? В вк/телегу/инсту как ни зайдешь так под каждой новостью связанной с политикой кроют всем возможным и ВВП и все правительство в целом. И почему то ничего с ними не происходит. Знаю и лично таких людей. Если ты медийная личность - да, может будут какие то последствия, если ты абсолютно левый персонаж - да хоть обпишись, не будет тебе ничего
А потом, если крикнет это на митинге, будут судить и доказательства со стены в контакте предоставлять. Классика. Беларусы через такое прошли
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Romeo Yankovich
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Isa Babaev
Как пишется с Тбилиси ? Или куда вы там понаехали россияне после мобилизации, Астана, Ереван..
А ты куда, "русский", понаехал?? Под Херсон или Бахмут??
+1
-3
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Romeo Yankovich
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Иван Алейников
Если не его, то других
Этот из такого теста, что если брата будут крутить, то крикнет "дайте добавлю врагу государства"
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Romeo Yankovich
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Влад Путман
Братушки по режиму.
По разуму.
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
SantexnikShow
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ VMX1389
Скорее всего боты Пригожинские, тут их ооочень много развелось в последнее время
Типо все кто не разделяют вашу «правильную» точку зрения - боты?)
+1
-3
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
SantexnikShow
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Уолтер Собчак
Да, только вот если то же самое написать в посте в соцсетях или, упаси Боже, выкрикнуть на улице, можно реальный срок получить. Чёрт, какие же всё-таки недалёкие люди все, кто поддерживают режим. Живут в своём манямирке, созданном пропагандой, и пишут глупости.
Что написать в соц сетях? В вк/телегу/инсту как ни зайдешь так под каждой новостью связанной с политикой кроют всем возможным и ВВП и все правительство в целом. И почему то ничего с ними не происходит. Знаю и лично таких людей. Если ты медийная личность - да, может будут какие то последствия, если ты абсолютно левый персонаж - да хоть обпишись, не будет тебе ничего
+2
-4
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Isa Babaev
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Уолтер Собчак
Да, только вот если то же самое написать в посте в соцсетях или, упаси Боже, выкрикнуть на улице, можно реальный срок получить. Чёрт, какие же всё-таки недалёкие люди все, кто поддерживают режим. Живут в своём манямирке, созданном пропагандой, и пишут глупости.
Как пишется с Тбилиси ? Или куда вы там понаехали россияне после мобилизации, Астана, Ереван..
+4
-5
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
atomio
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ pvh-82
Сейчас начнутся байки про режим и все такое, но вы попробуйте приехать в США, Израиль и поддержать там протесты против власти, посмотрим как быстро вас и семью выпустят из страны....
А в Америке негров линчуют! (С)
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Человек1991
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Иван1984
Уже 70/80 % обратно прибежали
Думаю 50% , ну вот и спокойно впускают обратно .
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Иван1984
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ pvh-82
Сейчас начнутся байки про режим и все такое, но вы попробуйте приехать в США, Израиль и поддержать там протесты против власти, посмотрим как быстро вас и семью выпустят из страны....
Дружище здесь в основном символы франции пишут! Для них юсэй это божество,они перед ними на коленях!
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Иван1984
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Человек1991
А в России всех кто хотел уехать спокойно выпустили .
Уже 70/80 % обратно прибежали
+2
-5
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
sintenced
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Человек1991
А в России всех кто хотел уехать спокойно выпустили .
Да-да, и для их удобства даже призывной пункт на границе открыли. Ну вдруг кто стоя в очереди послужить захочет.
+9
-3
+6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
VMX1389
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Уолтер Собчак
Да, только вот если то же самое написать в посте в соцсетях или, упаси Боже, выкрикнуть на улице, можно реальный срок получить. Чёрт, какие же всё-таки недалёкие люди все, кто поддерживают режим. Живут в своём манямирке, созданном пропагандой, и пишут глупости.
Скорее всего боты Пригожинские, тут их ооочень много развелось в последнее время
+8
-4
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Человек1991
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
А в России всех кто хотел уехать спокойно выпустили .
+1
-3
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Англосакс и прочие американцы
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ pvh-82
Тебя то чем конкретно зарежимили? Сидишь здесь комменты строчишь какие заблагорассудится ...
Тебе, субъекту не обладающему чувством эмпатии, сострадания, не понять. Твоя душа сгнила.
+13
-6
+7
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Уолтер Собчак
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ дамир дугаров
Вот это друг нашей страны.
Вот-вот. Идейный соратник по духовным скрепам, так сказать, будь он неладен.
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Уолтер Собчак
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ pvh-82
Тебя то чем конкретно зарежимили? Сидишь здесь комменты строчишь какие заблагорассудится ...
Да, только вот если то же самое написать в посте в соцсетях или, упаси Боже, выкрикнуть на улице, можно реальный срок получить.

Чёрт, какие же всё-таки недалёкие люди все, кто поддерживают режим. Живут в своём манямирке, созданном пропагандой, и пишут глупости.
+39
-8
+31
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Tanto Mare
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Влад Путман
Братушки по режиму.
Не совсем. В Иране граждане не молчат в тряпочку
+10
-4
+6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий