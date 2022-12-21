Иранец Тохидаст изобразил повешение, празднуя гол. Это протест против смертных приговоров в стране

Иранский футболист отпраздновал гол с отсылкой к смертным казням за протесты против режима.

Полузащитник Мейсам Тохидаст забил гол за « » в матче 12-го тура чемпионата Ирана против «Нассаджи» (2:0) на 76-й минуте.

Во время празднования гола он провел рукой по шее, а затем затянул воображаемую петлю над головой, изобразив жест, напоминающий повешение.

Ранее стало известно, что 26-летний экс-защитник иранского «Трактора» Амир Реза Наср Азадани был арестован в конце ноября, а позже его имя появилось в списке осужденных на смертную казнь.

Массовые протесты в Иране начались в сентябре после смерти девушки, которую задержала полиция нравов за «неподобающее ношение хиджаба». Позже она впала в кому и умерла, вероятно, это случилось из-за побоев.

Фото: twitter.com/hdagres