В Иране задержали футболистов, выпивавших на новогодней вечеринке, где были женщины

Теги происшествия Сборная Ирана по футболу высшая лига Иран девушки и спорт алкоголь и спорт Футбол

Нескольких иранских футболистов были арестованы в субботу в Тегеране.

Они выпивали на новогодней вечеринке, где были женщины.

«Футболисты, а также бывшие игроки одного из главных футбольных клубов Тегерана были арестованы вчера вечером [в субботу] на смешанной вечеринке в городе Демавенд», – сообщило информационное агентство Tasnim, не уточнив имен футболистов и названий их клубов.

Отмечается, что некоторые из футболистов были «не в адекватном состоянии после употребления алкоголя». Согласно иранскому законодательству, употребление и продажа алкоголя запрещены.

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35 комментариев

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Неймар Каземиров
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Ответ abrusevshii chechen
все в порядке, вино было безалкогольное
И бабы резиновые
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Lacrosse-style goal
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Кошмар какой. А Ещё поди в шортах ходили, а женщины были с непокрытыми головами.
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Ростовский
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Ответ Красная стрела
Так он и действует, что в начале расслабон. И за этим люди гонятся. А всё остальное побочки. Но даже при этом происходит определённый выплеск того, что накопилось.
Поверь, способов расслабиться множество. Алкоголь же путь для деградантов.
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Георгий Михеев
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Ответ Iuasamotu
Российским людям нужно дать нормальную работу с хорошими зарплатами. Тогда они перестанут пить, ибо им завтра нужно идти на прибыльную работу, от которой зависит благосостояние их семьи.
Да ладно у нас начальники есть тоже любители бухать _) Просто там алкашка элитная -)
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Ростовский
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Ответ Александр Кузичкин
а если правители наши уйдут в отставку,то проблем будет еще меньше))
Если вместо них придут более решительные и более жестские правители, которые покончат с Украиной не жалея их, то я только за)
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Красная стрела
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Ответ Ростовский
Изучи что такое алкоголь и как он действует на мозг. А то бред пишешь. От алкоголя наоборот идёт агрессия и проблемы. Большая часть преступлений тупо из-за алкоголя.
Так он и действует, что в начале расслабон. И за этим люди гонятся. А всё остальное побочки. Но даже при этом происходит определённый выплеск того, что накопилось.
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Ростовский
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Ответ Iuasamotu
Российским людям нужно дать нормальную работу с хорошими зарплатами. Тогда они перестанут пить, ибо им завтра нужно идти на прибыльную работу, от которой зависит благосостояние их семьи.
Так наоборот, нужно перестать пить, тогда мозги очистятся и сильно увеличатся шансы найти хорошую работу, либо обучиться чему-то прибыльному.
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Ростовский
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Ответ Красная стрела
Не скажи. Выплеск эмоций и расслабон многим нужен. Многие пашут, как лошади. А в декабре на работе всех е. вдвойне. Как тут без того что б большинству уйти от проблем? Соцвзрыв будет.
Изучи что такое алкоголь и как он действует на мозг. А то бред пишешь. От алкоголя наоборот идёт агрессия и проблемы. Большая часть преступлений тупо из-за алкоголя.
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Ростовский
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Ответ Iuasamotu
Чтобы ненавидеть алкоголь русским людям нужна альтернатива. А в российском обществе процветает лишь ненависть и злоба, которая гасится лишь в стакане с водкой.
Ну у тебя и фантазии. Без алкоголя вообще прекрасно живём.
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abrusevshii chechen
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все в порядке, вино было безалкогольное
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Ninjah
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Немыслимо
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Cantstoped
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Ответ Антон Фалафель
Ну это вышка через повешивание на кране
На Кронштейне их вешать!
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Никому_никабельный
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На кол их!
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Zlatan Ibra
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Прям новость от Панорамы
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Kiryl Olshewski
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Ужас, а если ещё смеялись, то +5 лет к сроку
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Overkiller
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Ответ Ростовский
Вот бы у нас тоже запретили алкоголь и приравняли его к наркотикам. Проблем в разы меньше стало бы в стране.
Чтобы в стране стало меньше проблем нужно запретить бешеному принтеру запрещать всё подряд.
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ИМПЕРАТОР СПОРТСА
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Вот если бы чисто мужской компанией обнимались в джакузи, то все норм, ничего страшного.
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Iuasamotu
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Ответ Ростовский
Неправда. Многие русские ненавидят алкоголь.
Чтобы ненавидеть алкоголь русским людям нужна альтернатива. А в российском обществе процветает лишь ненависть и злоба, которая гасится лишь в стакане с водкой.
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Gepard_GRIN
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Облико-морале это конечно хорошо, но время не остановить, у нынешнего режима в Иране нет шансов сохраниться в долгой перспективе если он не начнёт мимикрировать, в сторону либерализации правил и нравов.
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Красная стрела
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Ответ Ростовский
Вот бы у нас тоже запретили алкоголь и приравняли его к наркотикам. Проблем в разы меньше стало бы в стране.
Не скажи. Выплеск эмоций и расслабон многим нужен. Многие пашут, как лошади. А в декабре на работе всех е. вдвойне. Как тут без того что б большинству уйти от проблем? Соцвзрыв будет.
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Iuasamotu
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Ответ Ростовский
Вот бы у нас тоже запретили алкоголь и приравняли его к наркотикам. Проблем в разы меньше стало бы в стране.
Российским людям нужно дать нормальную работу с хорошими зарплатами. Тогда они перестанут пить, ибо им завтра нужно идти на прибыльную работу, от которой зависит благосостояние их семьи.
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Красная стрела
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Ответ Я Антиспартаковец
Вообще дикая ситуация, что тупые мракобесы запрещают алкоголь. а граждане светских государств вовсю бухают. А между тем именно светское мышление, мышление атеиста должно выработать полный и тотальный запрет на алкоголь.
С чего бы это? Многих атеистов ничего не сдерживает от лишнего расслабона, бутылочки или косячка. 😁
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Александр Кузичкин
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Ответ Ростовский
Вот бы у нас тоже запретили алкоголь и приравняли его к наркотикам. Проблем в разы меньше стало бы в стране.
а если правители наши уйдут в отставку,то проблем будет еще меньше))
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Красная стрела
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Пьянству бой😁
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Ростовский
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Ответ Iuasamotu
У туристов нет женского или мужского пола, но все русские любят алкоголь, особенно на Новый год.
Неправда. Многие русские ненавидят алкоголь.
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