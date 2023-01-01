В Иране задержали футболистов, выпивавших на новогодней вечеринке, где были женщины

Нескольких иранских футболистов были арестованы в субботу в Тегеране.

Они выпивали на новогодней вечеринке, где были женщины.

«Футболисты, а также бывшие игроки одного из главных футбольных клубов Тегерана были арестованы вчера вечером [в субботу] на смешанной вечеринке в городе Демавенд», – сообщило информационное агентство Tasnim, не уточнив имен футболистов и названий их клубов.

Отмечается, что некоторые из футболистов были «не в адекватном состоянии после употребления алкоголя». Согласно иранскому законодательству, употребление и продажа алкоголя запрещены.