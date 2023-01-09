Тренер «Аль-Насра» о Роналду: «С величайшими чемпионами проще всего работать. Он уже вписался в команду»

Теги Криштиану Роналду высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Руди Гарсия Футбол

Тренер «Аль-Насра» высказался об адаптации Криштиану Роналду в команде.

Руди Гарсия посетил проходящий в Саудовской Аравии ралли-рейд «Дакар» и высказался о 37-летнем нападающем.

«С величайшими чемпионами проще всего работать.

Роналду уже вписался в команду. Мы видели, как он с удовольствием шутит и смеется в компании новых партнеров по команде. Он был с нами во время последнего матча [против «Аль-Тани»], хоть и не мог сыграть. Он был в раздевалке и занимался на велотренажере», – сказал Гарсия.

Когда Роналду дебютирует за «Аль-Наср»? Его уже заявили? А в азиатской ЛЧ сыграет?

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24 комментария

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Kasilas__1
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Ответ Vlad Emelin
Так вроде Месси к вам не переходил..?
Та вроде речь о величайших, а не о меси
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Alek88
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почему так и не пишут, Руди Гурсиа? все же и так знают его.
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Блуждающий странник
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Неделю не заходил на спортс, а тут все также Роналду, Роналду и ещё раз Роналду. Вы всерьез собираетесь освещать арабский чемпионат? При чем я понимаю если бы футбола не было европейского, но тут столько событий, а публикуют не пойми что. Ещё и разбивают одно интервью на 5 частей чтобы 5 раз засунуть Роналду в отдельную новость
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udiekemen
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Ответ Vlad Emelin
Так вроде Месси к вам не переходил..?
Причём тут ваш мелкий
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Пирс Морган
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Ответ Титал Телоян
Кстати а куда пропал Мистер Моргана?? Походу контракт был до конца ЧМ
Да тут я
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pashko
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Ну пока и правда просто работать. Посадить на велотренажер напротив зеркала, и готово.
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Мукунку хороший
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Простава была.?
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ARIGAMI ARIGAMI
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Ответ Пирс Морган
Он уже вписался в команду и выписал ​Абубакара
Зато у Винсента есть шанс вернуться в Европу
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bibendum
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Гарсия близок к победе в номинации Лизость к телу. Правда, фавориты всё равно Элма и Катя
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Титал Телоян
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Кстати а куда пропал Мистер Моргана?? Походу контракт был до конца ЧМ
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ARIGAMI ARIGAMI
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А будут ветки чемпионата СА?
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Владимир Владимирович
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Админы успокойтесь пожалуйста, вы же видите что уже не так много комментов набирают посты про Роналду, всё из за того что вы запарили простить одно и то же. И коменты однообразные
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АРТУР АЛИЕВ
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Говорят у Руди Гарсии уже закончился вазелин и он попросил Пирса Моргана одолжить немного
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Игорь Климов
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Ответ Toni_Montana
Еще не провел ни одного матча, но уже вписался Ага
У него в контакте прописано - хвалить.
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Игорь Климов
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Но вот только все величайшие чемпионы обязательно являются Чемпионами Мира, а без этого условия - это просто великие игроки.
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Temp LC
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Ответ Sir David Beckham
все еще кажется, что вся эта история с переходом Роналду — большой прикол. не фанат Рона, но жалко что ли, что все вот к этому пришло. думаю даже фанаты согласятся. можно говорить, что угодно о «пенсии», «хороших деньгах» и т.д., но не это должно было стать точкой в его карьере.
Само по себе завершение нормальное, но не как он шёл к этому завершению
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corazón blanco
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Отлично сыгрался с партнёрами не проведя даже ни одного матча. Интересное заявление)
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Toni_Montana
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Еще не провел ни одного матча, но уже вписался
Ага
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Temp LC
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Ответ Vlad Emelin
Так вроде Месси к вам не переходил..?
И снова Месси. У тебя в голове кроме Месси есть люди? Или ты как н###оман зависим от него?
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Пирс Морган
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Он уже вписался в команду и выписал ​Абубакара
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Sir David Beckham
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все еще кажется, что вся эта история с переходом Роналду — большой прикол.

не фанат Рона, но жалко что ли, что все вот к этому пришло. думаю даже фанаты согласятся. можно говорить, что угодно о «пенсии», «хороших деньгах» и т.д., но не это должно было стать точкой в его карьере.
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Рустам Атаев
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Юмора больше!!
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Vlad Emelin
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Так вроде Месси к вам не переходил..?
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Артур Агабегов
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Началось 👅
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