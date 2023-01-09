Тренер «Аль-Насра» о Роналду: «С величайшими чемпионами проще всего работать. Он уже вписался в команду»

Тренер «Аль-Насра» высказался об адаптации в команде.

посетил проходящий в Саудовской Аравии ралли-рейд «Дакар» и высказался о 37-летнем нападающем.

«С величайшими чемпионами проще всего работать.

Роналду уже вписался в команду. Мы видели, как он с удовольствием шутит и смеется в компании новых партнеров по команде. Он был с нами во время последнего матча [против «Аль-Тани»], хоть и не мог сыграть. Он был в раздевалке и занимался на велотренажере», – сказал Гарсия.

Когда Роналду дебютирует за «Аль-Наср»? Его уже заявили? А в азиатской ЛЧ сыграет?