Тренер «Аль-Насра» о Роналду: «С величайшими чемпионами проще всего работать. Он уже вписался в команду»
Тренер «Аль-Насра» высказался об адаптации Криштиану Роналду в команде.
Руди Гарсия посетил проходящий в Саудовской Аравии ралли-рейд «Дакар» и высказался о 37-летнем нападающем.
«С величайшими чемпионами проще всего работать.
Роналду уже вписался в команду. Мы видели, как он с удовольствием шутит и смеется в компании новых партнеров по команде. Он был с нами во время последнего матча [против «Аль-Тани»], хоть и не мог сыграть. Он был в раздевалке и занимался на велотренажере», – сказал Гарсия.
Когда Роналду дебютирует за «Аль-Наср»? Его уже заявили? А в азиатской ЛЧ сыграет?
Ага
не фанат Рона, но жалко что ли, что все вот к этому пришло. думаю даже фанаты согласятся. можно говорить, что угодно о «пенсии», «хороших деньгах» и т.д., но не это должно было стать точкой в его карьере.