Тренер «Аль-Насра» о переходе Роналду: «Похоже на приезд Пеле в США. Криштиану – больше чем игрок»

Теги Криштиану Роналду МЛС Пеле Нью-Йорк Космос высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Руди Гарсия Футбол

Тренер «Аль-Насра» сравнил приезд Криштиану Роналду с переходом Пеле в клуб из США.

Руди Гарсия посетил проходящий в Саудовской Аравии ралли-рейд «Дакар» и высказался о 37-летнем нападающем.

«Это немного похоже на приезд Пеле в США. Особенно это касается развития футбола, спорта и культуры в Саудовской Аравии. Это здорово. Это здорово для нас, для «Аль-Насра». Здорово для Саудовской Аравии.

Криштиану Роналду – больше чем игрок. Это один из лучших футболистов мира», – сказал француз.

Напомним, Пеле перешел в американский «Нью-Йорк Космос» в 34 года. Там он выступал с 1975 по 1977 год. 

Когда Роналду дебютирует за «Аль-Наср»? Его уже заявили? А в азиатской ЛЧ сыграет?

«Это уникальный контракт, а я уникальный футболист». «Аль-Наср» пышно представил Роналду

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38 комментариев

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Рашпель793
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Ответ Мертвый
Там Абубакар выдал базу, где новость?
Подробнее можно?
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udiekemen
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Ответ Гегенпрессинг Рангника
Тренер виноват в том, что Роналду в лидерах по упущенным моментам на этом ЧМ с 0 голов с игры?
Вроде Лукаку, а Рону то 38 если ты не вкурсе
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Гегенпрессинг Рангника
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Ответ udiekemen
Ии?? Если тренер г*в**..Ты ведь сам знаешь что будут его называть минимум одним из лучших, величайших игроков в истории)) и только вы тут в спорстру несёте бред, в остальном в мире все признают его величия
Тренер виноват в том, что Роналду в лидерах по упущенным моментам на этом ЧМ с 0 голов с игры?
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Игорь Климов
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Ответ Тиджани Бабангида
Лишь бы не стал «свадебным генералом»
Так этот Кринж7 уже официально стал "свадебным генералом".
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Гегенпрессинг Рангника
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Ответ Мертвый
Там Абубакар выдал базу, где новость?
Фаны Кринжиано тебя минусят, но когда выйдет новость тут будет взрыв пуканов 😁
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Александра Александрова
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Ответ Александр Регнер
Пеле ни разу не выходил на матчи ЛЧ, у Роналду 5 ЛЧ…. Написал тебе твоими же аргументами, благодаря тебе даже зарегался, не один комментарий за много лет не вынудил, а ты вынудила. Спасибо. Пеле велик вопросов нет, но как быстро у всех отшибло память про Роналду
Одно дело не играть в Европе вообще , потому что тогда , не было такого , чтобы футболисты уезжали в другие страны играть в футбол , а другое дело играть на чм 5 раз и постоянно жидко обсираться , ты сейчас сравниваешь несравнимые вещи ! Чм это как раз когда нужно собраться и сыграть с чистого листа и показать на что ты способен , а не когда тебе вручают кубок кашшаи за офсайдные голы и когда тебя папка Перес отпустил погулять , а там второсортные команды Лион , Аякс и Порту показали твой реальный уровень )) и что без Реала и пересовских судей ты 0 на палочке , потому что реал как ни в чем не бывало берет дальше свои кубки кашшаи с престарелым Бенземой, а ты едешь в аль насри )))
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Игорь Климов
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Ответ Stanislav71
Спортс, приложение на айфоне дико глючит! Постоянно переключает на аппстор, даже если не нажимаешь на рекламу! А потом и вовсе выбрасывает из приложения
Выброси айфон.
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udiekemen
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Ответ Гегенпрессинг Рангника
У Португалии лучший состав был на этом ЧМ. Именно из-за отсутствия ЧМ и из-за такой убогой игры на нем величайшим Рон никогда не будет. Одним из это максимум
Ии?? Если тренер г*в**..Ты ведь сам знаешь что будут его называть минимум одним из лучших, величайших игроков в истории)) и только вы тут в спорстру несёте бред, в остальном в мире все признают его величия
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Игорь Климов
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Ответ Oleg
Пеле переходил в ранге Чемпиона Мира и лучшего игрока эпохи. Роналду не Чемпион Мира и не игрок эпохи. Странное сравнение, больше похоже на натягивание совы на глобус или контрактные обязательства.
Тренер просто выполняет пункты контракта, давая такое интервью.
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Игорь Климов
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Этому тренеру "Аль-Насра" статьи Катя Авейру пишет, или в контракте всё заранее прописано?
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Гегенпрессинг Рангника
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Ответ udiekemen
Это бред, 1 турнир не определяет тебя лучшим или худшим (из-за одного ЧМ нельзя забывать его прошлые достижения, был стабилен 15 лет) у Португалии нет норм тренера как у Аргентина, а футбол это командная игра, из-за этого Рон не перестает быть величайшим
У Португалии лучший состав был на этом ЧМ. Именно из-за отсутствия ЧМ и из-за такой убогой игры на нем величайшим Рон никогда не будет. Одним из это максимум
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Asier Illaramendi
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Ответ Александра Александрова
Пеле 3 кратный чемпион мира , Роналду 1/8 ни разу не проходил , с 0 голов и 0 ассистов в плей офф и даже с 0 медалей , это как сравнить Феррари и Жигули )))
В далеком 2006г. Роналду доходил до полуфинала, где португальцы уступили французам (гол Зизу с пенальти), а в матче за 3-е место уступили немцам.
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Hella black
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Всё бы ничего,но есть одно НО ! Это было в 70-е года,Семидесятые Карл. Сейчас на дворе 2023 год XXI века
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Вася Васильков
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Ответ Великий Алонсо
Криштиану Бог футбола. Однозначно номер 1 в истории футбола, потом уже Пеле, Марадона, Кройфф, Зидан и так далее.
Отдел фантастики на третьем этаже...)))
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udiekemen
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Ответ Гегенпрессинг Рангника
Лучший бомбардир всех времён сколько голов забил в плей-офф ЧМ? Сколько медалей ЧМ? Опозорился наш Кришти на главном турнире. Его нельзя ставить рядом с Пеле, Марадоной, Роналдо, Месси
Это бред, 1 турнир не определяет тебя лучшим или худшим (из-за одного ЧМ нельзя забывать его прошлые достижения, был стабилен 15 лет) у Португалии нет норм тренера как у Аргентина, а футбол это командная игра, из-за этого Рон не перестает быть величайшим
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Мертвый
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Там Абубакар выдал базу, где новость?
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Александр Регнер
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Ответ Александра Александрова
Пеле 3 кратный чемпион мира , Роналду 1/8 ни разу не проходил , с 0 голов и 0 ассистов в плей офф и даже с 0 медалей , это как сравнить Феррари и Жигули )))
Пеле ни разу не выходил на матчи ЛЧ, у Роналду 5 ЛЧ…. Написал тебе твоими же аргументами, благодаря тебе даже зарегался, не один комментарий за много лет не вынудил, а ты вынудила. Спасибо. Пеле велик вопросов нет, но как быстро у всех отшибло память про Роналду
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Гегенпрессинг Рангника
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Ответ udiekemen
Роналду лучший бомбардир всех времён, у которого 5 ЗМ, 5 ЛЧ и 4 Зб..так что тупой комментарии.
Лучший бомбардир всех времён сколько голов забил в плей-офф ЧМ? Сколько медалей ЧМ? Опозорился наш Кришти на главном турнире. Его нельзя ставить рядом с Пеле, Марадоной, Роналдо, Месси
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Oleg
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Пеле переходил в ранге Чемпиона Мира и лучшего игрока эпохи.

Роналду не Чемпион Мира и не игрок эпохи.
Странное сравнение, больше похоже на натягивание совы на глобус или контрактные обязательства.
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АРТУР АЛИЕВ
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У Пирса Моргана появился конкурент
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Гегенпрессинг Рангника
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Больше чем игрок? Может ему тогда в нашу барсу? Больше чем игрок в больше чем клубе 🤣
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Apol
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Ответ Александра Александрова
Пеле 3 кратный чемпион мира , Роналду 1/8 ни разу не проходил , с 0 голов и 0 ассистов в плей офф и даже с 0 медалей , это как сравнить Феррари и Жигули )))
Тише, бчк, скоро вылетать в 1/16 ЛЕ
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udiekemen
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Ответ Александра Александрова
Пеле 3 кратный чемпион мира , Роналду 1/8 ни разу не проходил , с 0 голов и 0 ассистов в плей офф и даже с 0 медалей , это как сравнить Феррари и Жигули )))
Роналду лучший бомбардир всех времён, у которого 5 ЗМ, 5 ЛЧ и 4 Зб..так что тупой комментарии.
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otchim kaloeda
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Мароженое так не облизывают
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VERBLYUD
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Ответ Айтуар Куат
Согласен. Пешеход получает зм благодаря мусорной Копе а Криш покорил всю Европу
Чемпион мусорной Копы деклассировал действующих чемпионов Европы и Мира.
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