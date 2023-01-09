Тренер «Аль-Насра» о переходе Роналду: «Похоже на приезд Пеле в США. Криштиану – больше чем игрок»
Тренер «Аль-Насра» сравнил приезд Криштиану Роналду с переходом Пеле в клуб из США.
Руди Гарсия посетил проходящий в Саудовской Аравии ралли-рейд «Дакар» и высказался о 37-летнем нападающем.
«Это немного похоже на приезд Пеле в США. Особенно это касается развития футбола, спорта и культуры в Саудовской Аравии. Это здорово. Это здорово для нас, для «Аль-Насра». Здорово для Саудовской Аравии.
Криштиану Роналду – больше чем игрок. Это один из лучших футболистов мира», – сказал француз.
Напомним, Пеле перешел в американский «Нью-Йорк Космос» в 34 года. Там он выступал с 1975 по 1977 год.
Когда Роналду дебютирует за «Аль-Наср»? Его уже заявили? А в азиатской ЛЧ сыграет?
«Это уникальный контракт, а я уникальный футболист». «Аль-Наср» пышно представил Роналду
Роналду не Чемпион Мира и не игрок эпохи.
Странное сравнение, больше похоже на натягивание совы на глобус или контрактные обязательства.