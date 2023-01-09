Тренер «Аль-Насра»: «Из-за Роналду число подписчиков в инстаграме клуба выросло с 800 тысяч до 10 млн. Теперь все нас знают»

Тренер «Аль-Насра» восхищен влиянием на соцсети клуба.

посетил проходящий в Саудовской Аравии ралли-рейд «Дакар» и высказался о 37-летнем нападающем.

«Невероятно, какое внимание к нашему клубу он привлек. Теперь все знают, что такое «Аль-Наср», и где он находится.

За несколько часов, за несколько дней из-за перехода Криштиану число подписчиков в нашем инстаграме увеличилось с 800 тысяч до 10 миллионов», – сказал тренер.

Эффект Роналду: инстаграм «Аль-Насра» за неделю раздулся на 10 млн! Сравним с клубами ЛЧ?