Тренер «Аль-Насра»: «Из-за Роналду число подписчиков в инстаграме клуба выросло с 800 тысяч до 10 млн. Теперь все нас знают»
Тренер «Аль-Насра» восхищен влиянием Криштиану Роналду на соцсети клуба.
Руди Гарсия посетил проходящий в Саудовской Аравии ралли-рейд «Дакар» и высказался о 37-летнем нападающем.
«Невероятно, какое внимание к нашему клубу он привлек. Теперь все знают, что такое «Аль-Наср», и где он находится.
За несколько часов, за несколько дней из-за перехода Криштиану число подписчиков в нашем инстаграме увеличилось с 800 тысяч до 10 миллионов», – сказал тренер.
Эффект Роналду: инстаграм «Аль-Насра» за неделю раздулся на 10 млн! Сравним с клубами ЛЧ?
когда в Лионе был и вышибал Сити из ЛЧ, он молчал. а тут понесло.
неужели и правда контракт такой, что обязан восхвалять Кринжтиану? позорище и полное отсутствие уважения к себе.
Клуб скорее объектом шуток стал, чем интерес вызвал.
Кстати мужа агуэро для месси не забудь:
«Мы как старая супружеская пара. Месси – ужасный нытик. Я всегда засыпаю с включенным телевизором, а на утро он всегда жалуется. Мы возвращаемся в отель в 19:30 и ужинаем в 21:00. Между этим есть время. Но Лео сразу идет в душ и готов идти вниз. А я в трусах и сижу в смартфоне. Проходит время, и он начинает: "У нас ужин в девять, осталось полчаса". Я продолжаю сидеть в смартфоне, и он продолжает: "Осталось 10 минут, мы вечно опаздываем. Мы тут уже час!". И потом я начинаю собираться. Ему не нравится опаздывать", – цитирует Серхио Агуэро Diario Sport.