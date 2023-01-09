Тренер «Аль-Насра»: «Из-за Роналду число подписчиков в инстаграме клуба выросло с 800 тысяч до 10 млн. Теперь все нас знают»

Теги Криштиану Роналду болельщики высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Руди Гарсия соцсети Футбол

Тренер «Аль-Насра» восхищен влиянием Криштиану Роналду на соцсети клуба.

Руди Гарсия посетил проходящий в Саудовской Аравии ралли-рейд «Дакар» и высказался о 37-летнем нападающем.

«Невероятно, какое внимание к нашему клубу он привлек. Теперь все знают, что такое «Аль-Наср», и где он находится.

За несколько часов, за несколько дней из-за перехода Криштиану число подписчиков в нашем инстаграме увеличилось с 800 тысяч до 10 миллионов», – сказал тренер.

Эффект Роналду: инстаграм «Аль-Насра» за неделю раздулся на 10 млн! Сравним с клубами ЛЧ?

Материалы по теме

44 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Lisic
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ А. Мостовой
в то время как и-за Месси аргентина выиграла ЧМ. вся суть
Сколько еще должно пройти времени, чтобы персофаны Месси перестали писать под каждым постом про Роналду, что один выиграл чемпионат мира, а другой нет? Вот из-за таких фанатиков, как вы, и появляются хейтеры. Всегда больше болел за Барселону (во многом из-за Месси), чем за Реал. Но из-за таких фанатиков не хотелось, чтобы Аргентина победила, т.к. невозможно будет зайти на сайт. Так и вышло Исходя из вашей логики возникают вопросы. К примеру, Андре Шюррле - чемпион мира. Значит ли это, что он - фигура, равная Месси и большая по сравнению с Роналду? Другой вопрос. Вот закончат с футболом Месси и Роналду. Будет противостояние Мбаппе и Холланда. Последнего тоже будете хейтить, ведь его сборная даже на крупный турнир не отбирается? Когда было противостояние Загитова-Медведева, на сайте все угорали с фанаток Алиночки, т.к.они вообще на всю голову больные. Но они хотя бы женщины. Что вас, взрослого мужчину, любителя футбола заставляет писать подобные глупости?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Плакса Джон ушел налево
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Siuuuu 💪
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ress10
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ на войне как на войне
Верно. Фармакология вместе с наркобаронами оплатили кубок для Месси.
Что ты куришь?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Станислав Л
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ уличный иуда
Так до последнего мундиаля, у Месси тоже по-моему такая стата была) Получается до ЧМ, он не был великим игроком? Я так не думаю
не надо лжи, у Месси хотя бы 0+4 было. И не надо сравнивать игру Месси с Роналду - здесь вообще пропасть между ними
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Фикиск Фусов
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Роналду сейчас - это просто ходячий рекламный щит.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Митрандир цвета хаки
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Инстаграм стал каким-то мировым мериловом. Хотя веду бизнес 3 года и ни разу не думал о его необходимости или нужде. Из всего своего круга общения 98% людей не занимаются им активно или обсуждают его. Заблочить бы его и тик ток во всем мире, кроме США, вони с повесткой стало бы чуть поменьше.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Артур Иванов
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Можно продавать.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
udiekemen
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Терминатор///Айлбибекович
Подписчики в инсте.Кроме этого от Кринжа пользы не будет.Скорее наоборот.Посмотрим в кого превратится команда,которая на данный момент является лидером(с запасом).
Кринж разве не ты ?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
udiekemen
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ skytent1
Подписчиков можно гораздо дешевле накрутить чем за 200 лямов
А популярность?) Тоже легко так а??
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Tollie
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
меня одного достал этот мерзкий лизоблюд-балабол?
когда в Лионе был и вышибал Сити из ЛЧ, он молчал. а тут понесло.

неужели и правда контракт такой, что обязан восхвалять Кринжтиану? позорище и полное отсутствие уважения к себе.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
уличный иуда
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Станислав Л
король, у которого 0+0 в ПО ЧМ
Так до последнего мундиаля, у Месси тоже по-моему такая стата была) Получается до ЧМ, он не был великим игроком? Я так не думаю
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Антон Герасименко
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Все. На этом "успехи" Кристины в новом клубе завершены.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
bibendum
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Кому-то победа на чемпионате мира, кому-то рост подписчиков в инстаграме. Каждому своё
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
vova123456
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Vitto
Жуниньо бы лучше занимался своей работой, а то с его приходом Лион в опе..
Он уже больше года не работает в Лионе. И да, он был прав когда говорил про Роналду в Аль Наср и про Руди Гарсию.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Рокко Сиффредди
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
ты нарцисса на скамейку посади! так о вас еще больше людей узнает.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
5hxrb7mywu
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Пирс Морган
А где еще 2 990 000 000 подписчиков?
Комментарий скрыт
+5
-14
-9
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Максим Τихонов
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ А. Мостовой
в то время как и-за Месси аргентина выиграла ЧМ. вся суть
Может не только из-за Месси, в первую очередь, это заслуга тренера. Также в команде есть еще игроки к вашему сведению.
+2
-4
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
на войне как на войне
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Уже 11 миллионов… Климов, ты че тоже там со своей командой?🤣
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Vitto
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Криштиану Роналду
А Жуниньо оказался абсолютно прав.
Жуниньо бы лучше занимался своей работой, а то с его приходом Лион в опе..
0
-6
-6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
на войне как на войне
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Tiestorzn17
Все знают, но всем Аль-Насрать. Это все таки разница. Клуб скорее объектом шуток стал, чем интерес вызвал.
Вы не правы. Все хейтерки Роналду при нем. Никто не исчез.
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Tiestorzn17
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Все знают, но всем Аль-Насрать. Это все таки разница.
Клуб скорее объектом шуток стал, чем интерес вызвал.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Станислав Л
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Бухгалтер2021
все благодаря королю футбола
король, у которого 0+0 в ПО ЧМ
+1
-3
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
на войне как на войне
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ xQcoW
Своего мужа бадра тоже неплохо распиарил рон)
Кто о чем, а вшивый о бане. Когда вы г@и успокоитесь?

Кстати мужа агуэро для месси не забудь:
«Мы как старая супружеская пара. Месси – ужасный нытик. Я всегда засыпаю с включенным телевизором, а на утро он всегда жалуется. Мы возвращаемся в отель в 19:30 и ужинаем в 21:00. Между этим есть время. Но Лео сразу идет в душ и готов идти вниз. А я в трусах и сижу в смартфоне. Проходит время, и он начинает: "У нас ужин в девять, осталось полчаса". Я продолжаю сидеть в смартфоне, и он продолжает: "Осталось 10 минут, мы вечно опаздываем. Мы тут уже час!". И потом я начинаю собираться. Ему не нравится опаздывать", – цитирует Серхио Агуэро Diario Sport.
+2
-7
-5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
skytent1
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Подписчиков можно гораздо дешевле накрутить чем за 200 лямов
+11
-2
+9
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Бухгалтер2021
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
все благодаря королю футбола
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий