Педри о голе в матче с «Атлетико»: «Это прежде всего заслуга Хави. Он говорит, чтобы я чаще обыгрывал один в один, бил по воротам и обострял»
Педри высказался о победе «Барселоны» над «Атлетико» (1:0) в Ла Лиге.
На 22-й минуте хавбек «блауграны» начал голевую атаку, которую завершил Усман Дембеле.
«Хави всегда говорит мне, чтобы я чаще играл в штрафной, пытался обыгрывать соперника один в один, бил по воротам и обострял. Мне комфортно помогать команде вот так, так что сегодняшний гол – это прежде всего заслуга Хави.
В основном я играю высоко. Смещаясь в центр, я оказываюсь ближе к штрафной, здесь мне гораздо удобнее создавать. Сегодня у меня получалось, и у нас было преимущество в середине поля», – сказал хавбек «Барселоны».
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Хоть кто нибудь из глоров бчк может объяснить в чем был гений этого прохода на который все так фапают?)
Я лично увидел что он тупо без сопротивления добежал до штрафной,а там как обычно пас в никуда,но столько шума будто он реально обыграл пол команды и забил)
Не в упрек Педри, но сравнивать с Иньестой просто нельзя.
А вы говорите Хави физрук!
Тренерище!!!
Вернулись на заслуженное первое место
Чего не хватало так это креативности в атаке.
А Педри один из лучших в этом плане, когда уверен в себе. Надо не бояться ошибаться и пробовать снова и снова! А то тысяча пасов поперек поля не дают результат уже давно…