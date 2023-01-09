Педри о голе в матче с «Атлетико»: «Это прежде всего заслуга Хави. Он говорит, чтобы я чаще обыгрывал один в один, бил по воротам и обострял»

Теги Барселона Атлетико Хави Ла Лига Педри Футбол

Педри высказался о победе «Барселоны» над «Атлетико» (1:0) в Ла Лиге.

На 22-й минуте хавбек «блауграны» начал голевую атаку, которую завершил Усман Дембеле.

«Хави всегда говорит мне, чтобы я чаще играл в штрафной, пытался обыгрывать соперника один в один, бил по воротам и обострял. Мне комфортно помогать команде вот так, так что сегодняшний гол – это прежде всего заслуга Хави.

В основном я играю высоко. Смещаясь в центр, я оказываюсь ближе к штрафной, здесь мне гораздо удобнее создавать. Сегодня у меня получалось, и у нас было преимущество в середине поля», – сказал хавбек «Барселоны».

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17 комментариев

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Оливер Кан удаляет Роберту
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Это прежде всего заслуга Гиви, у которого куплен иммунитет. Можно валить соперника как в борьбе и тебе ничего не будет. Главный рычаг Лапорты. Не зря лучшим игроком признали именно грузина, а не Араухо, который в одиночку спасал блуд.
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soldat2212
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Ответ breeze1989
Однозначно, нет. Иньесте меньше доверяли в 20 лет, но играл он намного лучше. И видение поля, и дриблинг, и пас был на другом уровне. Не в упрек Педри, но сравнивать с Иньестой просто нельзя.
Можно. Просто мы с тобой(судя по году рождения) были юные и более ярко всё воспринимали. Как говорится "и трава была зеленее и вода мокрее".
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белошип
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Пиар бруска продолжается
Хоть кто нибудь из глоров бчк может объяснить в чем был гений этого прохода на который все так фапают?)
Я лично увидел что он тупо без сопротивления добежал до штрафной,а там как обычно пас в никуда,но столько шума будто он реально обыграл пол команды и забил)
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Nogoi89
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Ну, прав Хави. У Педри есть техника и удар, однозначно, про пас вообще молчу. Самое удивительное, что у Педри неплохая скорость. Может на дистанции он не так хорош, но на рывках и смене направлении он вчера раскидал половины Атлетико.
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Ramin Mamedov
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"Хави просил почаще это делать" - поэтому теперь всего 1 раз за матч обостряешь игру?) а когда соперник тебя вывел 1 на 1 с вратарем, то показал всю имбецильность свою перед воротам соперника?
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cukken
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За ним просто кайфово наблюдать, гений 🤓
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Raindrop Drop Top
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Как же он прогрессирует, с отрывом лучший на своей позиции в Испании, не то что распиаренные модридские африканские наемники
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breeze1989
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Ответ skytent1
Педри сейчас играет лучше Иньесты в его возрасте
Однозначно, нет. Иньесте меньше доверяли в 20 лет, но играл он намного лучше. И видение поля, и дриблинг, и пас был на другом уровне.
Не в упрек Педри, но сравнивать с Иньестой просто нельзя.
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Кино Музыка
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Хави похвалишь, целее будешь.
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skytent1
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Педри сейчас играет лучше Иньесты в его возрасте
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Игорь Климов
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Педри смело пошёл в дриблинг, а защитники Атлетико от него этого не ожидали, молодец!
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Shuller18
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Ответ fatei4
Надо сказать, что это во многом заслуга и защитников тоже 😀 хвалёная матрасная защита расстелилась как пьяная первокурсница перед двадцатилетним пацаном 😀
Там был вакуум, куда спокойно прошел Педри, но секта расписывает его проход так, будто бы он на финтах половину команды уложил, а не просто пробежался с мячом вперед метров 10. Лучше бы посчитали, сколько он запорол атак вчера своим корявым дриблингом с последующими потерями. Ведь когда оказывают сопротивление, педря как горох от стенки отскакивает от соперников.
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Barsa! bolshe chem klub
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Видите, Хави говорит чтоб обыгрывал и бил по воротам (с)....

А вы говорите Хави физрук!

Тренерище!!!

Вернулись на заслуженное первое место
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Shuller18
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Только ты этого нихрена не делаешь. А тут прямо подвиг совершил, прошел 10 метров в свободную зону, ну прямо на сто миллионов и миллиард отступных.
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fatei4
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Надо сказать, что это во многом заслуга и защитников тоже 😀 хвалёная матрасная защита расстелилась как пьяная первокурсница перед двадцатилетним пацаном 😀
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Benner
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Парню едва 20 лет, а играет так зрело, будто ему уже далеко за 30
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Barca, Liverpool_forever
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Шикарно прошел защитников.
Чего не хватало так это креативности в атаке.
А Педри один из лучших в этом плане, когда уверен в себе. Надо не бояться ошибаться и пробовать снова и снова! А то тысяча пасов поперек поля не дают результат уже давно…
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