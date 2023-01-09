Педри о голе в матче с «Атлетико»: «Это прежде всего заслуга Хави. Он говорит, чтобы я чаще обыгрывал один в один, бил по воротам и обострял»

высказался о победе «Барселоны» над « » (1:0) в .

На 22-й минуте хавбек «блауграны» начал голевую атаку, которую завершил Усман Дембеле.

« всегда говорит мне, чтобы я чаще играл в штрафной, пытался обыгрывать соперника один в один, бил по воротам и обострял. Мне комфортно помогать команде вот так, так что сегодняшний гол – это прежде всего заслуга Хави.

В основном я играю высоко. Смещаясь в центр, я оказываюсь ближе к штрафной, здесь мне гораздо удобнее создавать. Сегодня у меня получалось, и у нас было преимущество в середине поля», – сказал хавбек «Барселоны».

«Три золотых очка». «Барса» страдала с «Атлетико» – и все-таки оторвалась от «Реала»