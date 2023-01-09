Хави об 1:0 с «Атлетико»: «Три золотых очка. Мы играли не так хорошо, но вытерпели и претендуем на титул»
Тренер «Барселоны» назвал «золотыми» очки, набранные в матче с «Атлетико» (1:0).
«Это три золотых очка. На нас давили, но мы сумели вытерпеть и сыграть на ноль у своих ворот. Таков этот спорт. Сегодня мы сыграли не так уж хорошо, но взяли три очка.
Думаю, это не просто три очка, потому что они придают моральный дух и огромную уверенность. Мы испытывали трудности, но мы были командой, были семьей. Играя не столь прекрасно, как было в дни матчей против «Эспаньола» и «Интерсити», мы сделали все, чтобы стать претендентами [на титул] в Ла Лиге», – поделился мнением Хави в эфире DAZN.
Каталонская команда вышла на чистое первое место в Ла Лиге. «Барселона» на 3 очка оторвалась от «Реал Мадрид», потерпевшего в субботу поражение от «Вильярреала» (1:2).
Справедливый итог этого матча – ничья, раз уж вы сами начали говорить про моменты
А у Бчк одни унижения
Да и не стоит сравнивать лучший клуб в истории футбола с полосатой выскочкой из ЛЕ)
Хави - аццкий тролль.
Удачи в СуперКубке Испании ✊
Какой же это будет позор для мирового футбола,когда клуб которого унижают все топ клубы ЛЧ-берет чемп)
Атлетико до гола не собирался играть в открытый футбол (что было ожидаемо и до матча), но был вынужден мучить себя - создавать креатив и моменты.
Сценарий "не играть самим и не давать играть сопернику" не прокатил. И поделом.
Поплывшая карлуха - где-то плетется под чемпионской командой
душу мою радуют (с) Хави