Хави об 1:0 с «Атлетико»: «Три золотых очка. Мы играли не так хорошо, но вытерпели и претендуем на титул»

Теги Барселона Атлетико Хави Ла Лига Футбол

Тренер «Барселоны» назвал «золотыми» очки, набранные в матче с «Атлетико» (1:0).

«Это три золотых очка. На нас давили, но мы сумели вытерпеть и сыграть на ноль у своих ворот. Таков этот спорт. Сегодня мы сыграли не так уж хорошо, но взяли три очка.

Думаю, это не просто три очка, потому что они придают моральный дух и огромную уверенность. Мы испытывали трудности, но мы были командой, были семьей. Играя не столь прекрасно, как было в дни матчей против «Эспаньола» и «Интерсити», мы сделали все, чтобы стать претендентами [на титул] в Ла Лиге», – поделился мнением Хави в эфире DAZN.

Каталонская команда вышла на чистое первое место в Ла Лиге. «Барселона» на 3 очка оторвалась от «Реал Мадрид», потерпевшего в субботу поражение от «Вильярреала» (1:2).

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18 комментариев

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Andre_3000
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Ответ corazón
Заслуженная победа. Атлетико до гола не собирался играть в открытый футбол (что было ожидаемо и до матча), но был вынужден мучить себя - создавать креатив и моменты. Сценарий "не играть самим и не давать играть сопернику" не прокатил. И поделом.
Настолько «Атлетико» “мучил” себя, что создал столько же, сколько и «Барса»)) самим-то не смешно от подобного отрицания реальности?

Справедливый итог этого матча – ничья, раз уж вы сами начали говорить про моменты
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Александр Белоусов
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Ответ ZaSvabody
это ты про практически любую победу мадрида? 😂
Како там Мадрид , одни легионеры , похоже на Интер
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ZaSvabody
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Ответ Xabi Alonso78
С каких пор позорный отскок считается заслуженной победой?
это ты про практически любую победу мадрида? 😂
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Xabi Alonso78
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Ответ corazón
Заслуженная победа. Атлетико до гола не собирался играть в открытый футбол (что было ожидаемо и до матча), но был вынужден мучить себя - создавать креатив и моменты. Сценарий "не играть самим и не давать играть сопернику" не прокатил. И поделом.
С каких пор позорный отскок считается заслуженной победой?
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белошип
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Ответ Кирилл
Интересно, а с 2002 по 2013 год, когда Реал постоянно вылетал из ЛЧ, причем 6 сезонов подряд на стадии 1/8 (с сезона 04/05 по сезон 09/10), и за это время становился 3 раза чемпионом Испании - это тоже было «позором для мирового футбола» или это классическое «это другое» ?)
Ну так у Реала после этого 5лч
А у Бчк одни унижения
Да и не стоит сравнивать лучший клуб в истории футбола с полосатой выскочкой из ЛЕ)
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Евгений Квасников
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Слишком много Хави о чемпионстве говорит. Как-то режет слух. Походу их кто-то накажет!!!:)
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Олег Петров
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"и претендуем на титул" 🤦‍♂️скажите кто нибудь ему, что до титула ещё 22 тура. Не 2, а 22. Ещё можно в середину таблицы упасть и там остаться. Бесят разговоры о титулах. Лучше бы молчал, я бы тогда больше в них верил
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Кирилл
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Ответ белошип
Все идёт к тому что фартовый трепач таки зацепит ЛЛ Какой же это будет позор для мирового футбола,когда клуб которого унижают все топ клубы ЛЧ-берет чемп)
Интересно, а с 2002 по 2013 год, когда Реал постоянно вылетал из ЛЧ, причем 6 сезонов подряд на стадии 1/8 (с сезона 04/05 по сезон 09/10), и за это время становился 3 раза чемпионом Испании - это тоже было «позором для мирового футбола» или это классическое «это другое» ?)
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Camilo
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"Играя не столь прекрасно, как было в дни матчей против «Эспаньола» и «Интерсити»..."

Хави - аццкий тролль.
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Stade de Reims
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Заслуженное первое место.
Удачи в СуперКубке Испании ✊
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falkao2013
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Вот здесь полностью согласен с Хави. Играли не на "отлично" и времена очень отвратно,но выиграли в этой тяжёлой игре. Именно вот в таких играх и добывается золото.
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Butrymovich Mikalai
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Бывает , так что ты не был лучше, но победил.... но именно в таких матчах , часто добывают золотые очки.
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белошип
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Все идёт к тому что фартовый трепач таки зацепит ЛЛ
Какой же это будет позор для мирового футбола,когда клуб которого унижают все топ клубы ЛЧ-берет чемп)
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corazón
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Заслуженная победа.
Атлетико до гола не собирался играть в открытый футбол (что было ожидаемо и до матча), но был вынужден мучить себя - создавать креатив и моменты.
Сценарий "не играть самим и не давать играть сопернику" не прокатил. И поделом.
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GuruFutbola
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Хави в первом полном сезоне европейского футбола - 🥇
Поплывшая карлуха - где-то плетется под чемпионской командой
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Mt09
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золотые три очка
душу мою радуют (с) Хави
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Бускетс это позиция
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Ну тут Хави прав,когда выигрываешь в таких матчах морально дальше легче, это очень поможет в чемпионской гонке
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Хави все в твоих руках!
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