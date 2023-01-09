Хави об 1:0 с «Атлетико»: «Три золотых очка. Мы играли не так хорошо, но вытерпели и претендуем на титул»

Тренер «Барселоны» назвал «золотыми» очки, набранные в матче с « » (1:0).

«Это три золотых очка. На нас давили, но мы сумели вытерпеть и сыграть на ноль у своих ворот. Таков этот спорт. Сегодня мы сыграли не так уж хорошо, но взяли три очка.

Думаю, это не просто три очка, потому что они придают моральный дух и огромную уверенность. Мы испытывали трудности, но мы были командой, были семьей. Играя не столь прекрасно, как было в дни матчей против «Эспаньола» и «Интерсити», мы сделали все, чтобы стать претендентами [на титул] в Ла Лиге», – поделился мнением в эфире DAZN.

Каталонская команда вышла на чистое первое место в Ла Лиге. « » на 3 очка оторвалась от « », потерпевшего в субботу поражение от «Вильярреала» (1:2).

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