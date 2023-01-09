«Мы знали, что «Реал» проиграл, а в гостях у «Атлетико» сложно». Бускетс об 1:0 в Мадриде
Серджи Бускетс прокомментировал победу над «Атлетико».
«Мы знали, что сложно играть здесь и что «Мадрид» оступился. Это был напряженный матч. Мы хорошо начали и не смогли повести 2:0 в моменте с Педри, но соперник хорошо прессинговал, был агрессивен, и нам было трудно выходить вперед. Думаю, во втором тайме мы контролировали игру несколько лучше. Мы испытывали трудности, но набрали важные очки.
Очень важно играть на ноль у своих ворот. В выездных матчах это стоит дороже. Особенно в матче против таких игроков, какими располагает «Атлетико». Мы должны играть плотно и прибавлять.
В атаке хотелось бы сделать чуть больше, иметь больше возможностей. Но у соперника тоже не было чего-то очевидного», – сказал полузащитник «блауграны» в интервью DAZN.
Каталонская команда вышла на чистое первое место в Ла Лиге. «Барселона» на 3 очка оторвалась от «Реал Мадрид», потерпевшего в субботу поражение от «Вильярреала» (1:2).
В общем, хорошо что победили, но работы вагон и ещё такой же вагон
Точно в половине из этих матчей проиграют
Барсе надо отрываться