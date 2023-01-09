«Мы знали, что «Реал» проиграл, а в гостях у «Атлетико» сложно». Бускетс об 1:0 в Мадриде

Теги Барселона Реал Мадрид Атлетико Ла Лига Серджи Бускетс Педри Футбол

Серджи Бускетс прокомментировал победу над «Атлетико».

«Мы знали, что сложно играть здесь и что «Мадрид» оступился. Это был напряженный матч. Мы хорошо начали и не смогли повести 2:0 в моменте с Педри, но соперник хорошо прессинговал, был агрессивен, и нам было трудно выходить вперед. Думаю, во втором тайме мы контролировали игру несколько лучше. Мы испытывали трудности, но набрали важные очки.

Очень важно играть на ноль у своих ворот. В выездных матчах это стоит дороже. Особенно в матче против таких игроков, какими располагает «Атлетико». Мы должны играть плотно и прибавлять.

В атаке хотелось бы сделать чуть больше, иметь больше возможностей. Но у соперника тоже не было чего-то очевидного», – сказал полузащитник «блауграны» в интервью DAZN.

Каталонская команда вышла на чистое первое место в Ла Лиге. «Барселона» на 3 очка оторвалась от «Реал Мадрид», потерпевшего в субботу поражение от «Вильярреала» (1:2).

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10 комментариев

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Бускетс это позиция
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Да нет, очевидные моменты у матрасников были, а именно удары Хименеса и Гризмана+удар этого же Гризманна с места, когда МАТС вытащил, с середины первого тайма и вплоть до минуты 60 даже центр поля не пересекали и плана как выбегать в контратаки не было
В общем, хорошо что победили, но работы вагон и ещё такой же вагон
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Футбол_это_жизнь
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Дальше у Реала Валенсия, бильбао, сосьедад, Валенсия.
Точно в половине из этих матчей проиграют
Барсе надо отрываться
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GuruFutbola
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Ответ Футбол_это_жизнь
Ты имел ввиду африканские бегунки без единого испанца в составе?
Да, межнациональный гастролирующий цирк
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Butrymovich Mikalai
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В матче удивило насколько сложно барса выходила из по прессинга , и это при том что Педри играл ложного вингера
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Футбол_это_жизнь
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Ответ GuruFutbola
Цыганские короли на заслуженном втором месте
Ты имел ввиду африканские бегунки без единого испанца в составе?
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GuruFutbola
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Самый сложный выезд позади, теперь в каждом матче надо делать +3
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GuruFutbola
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Цыганские короли на заслуженном втором месте
+3
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Bunyod Turgunov
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Когда Атлетико играет в топ матчах мне становится жалко судьям. Атлетико играет самый мерзкий футбол и игроки с поведением заставляют и сопернику играть в такой грязный футбол. В конце матча судью вообще сложно было
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Stade de Reims
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Барса уничтожила прессингом и мелкими фолами Атлетико в стиле Атлетико. Заслуженное первое место, молодцы
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Zorro
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Это была славная охота!!!!
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