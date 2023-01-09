Аршавин о ЦСКА: «Стало меньше денег и меньше Гинера. И они просели»
Андрей Аршавин рассказал, почему ЦСКА давно не выигрывал Мир РПЛ.
Последний раз армейцы становились чемпионами России в сезоне-2015/16.
«Пока был Гинер и были деньги, все у ЦСКА было отлично.
Потом стало меньше денег, а потом стало меньше Гинера. И они просели», — сказал директор департамента развития молодежного футбола «Зенита» в эфире «СБГ Шоу».
После 17 туров текущего чемпионата ЦСКА занимает в таблице 5-е место.
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