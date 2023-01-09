Аршавин о ЦСКА: «Стало меньше денег и меньше Гинера. И они просели»

рассказал, почему ЦСКА давно не выигрывал Мир .

Последний раз армейцы становились чемпионами России в сезоне-2015/16.

«Пока был Гинер и были деньги, все у было отлично.

Потом стало меньше денег, а потом стало меньше . И они просели», — сказал директор департамента развития молодежного футбола «Зенита» в эфире «СБГ Шоу».

После 17 туров текущего чемпионата ЦСКА занимает в таблице 5-е место.