Аршавин о ЦСКА: «Стало меньше денег и меньше Гинера. И они просели»

Теги ЦСКА Андрей Аршавин Евгений Гинер премьер-лига Россия Футбол

Андрей Аршавин рассказал, почему ЦСКА давно не выигрывал Мир РПЛ.

Последний раз армейцы становились чемпионами России в сезоне-2015/16.

«Пока был Гинер и были деньги, все у ЦСКА было отлично.

Потом стало меньше денег, а потом стало меньше Гинера. И они просели», — сказал директор департамента развития молодежного футбола «Зенита» в эфире «СБГ Шоу».

После 17 туров текущего чемпионата ЦСКА занимает в таблице 5-е место.

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11 комментариев

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Олег Ник.
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Это характеристика всего российского футбола. Не интересный футбол. Уже не хожу.
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Алексий Бяконт
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Вася Уткин как-то однажды задел ненароком Гинера...
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Evil_Alastar
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Ответ Евгений Садчиков
Эммм, а у ЦСКА до этого было много денег?
Ну явно больше чем сейчас
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Михаил1970
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Ответ Арсений Элин
Интересно а если у кого то станет меньше газовых денег они смогут сохронить состав и быть хотяб в тройке?)
Будут в ФНЛ с бывшими нефтяниками рубиться.
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Bello Jiafra
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Чёртов гений!!!
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stirliz
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Все просто. В силу обстоятельств стало меньше Абрамовича. Да и Иванов постарел.
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Volgogradets
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Когда станет меньше Газпрома, с Зенитом то же самое произойдёт.
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Евгений Садчиков
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Эммм, а у ЦСКА до этого было много денег?
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nicknametoyou
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помню чемпионский Лестер того сезона ээх
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Михаил1970
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Тонкий анализ.
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Арсений Элин
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Интересно а если у кого то станет меньше газовых денег они смогут сохронить состав и быть хотяб в тройке?)
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