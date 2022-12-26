Газзаев о ЦСКА: «За 7 лет худший результат – бронза. А один руководитель говорил, что тренер – это 10% от результата. Может, поэтому и поменялось 20 тренеров в «Спартаке»

Теги Спартак ЦСКА Локомотив Валерий Газзаев Юрий Семин Леонид Федун Евгений Гинер премьер-лига Россия Лига Европы УЕФА Олег Романцев Спорт-Экспресс Футбол

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев не собирается возобновлять карьеру.

– Тянет вас назад в тренерскую профессию?

– Чтобы в пятый или шестой раз выиграть чемпионат России? Никакой мотивации. Даже победить второй раз в Лиге Европы – и на это уже мотивации нет.

– Нашему спорту не хватает таких фигур, как вы. Это не аргумент?

– Может, и аргумент. Вот ушел Семин – и посмотрите, что с «Локомотивом» произошло. «Спартак» после Романцева никак не станет таким, каким должен быть. Тут важно, чтобы тренер и руководитель клуба работали «в едином порыве». За что я Гинеру благодарен – он никогда мои решения не ставил под сомнение!

– Мы помним. Прекрасное было время.

– С его стороны была только помощь. Вот почему из того ЦСКА люди уезжали в «Манчестер Сити», «Челси», «Ювентус»...

При этом становимся чемпионами – слышу: «Не так играют!» Хорошо, если мы «не так» – во что другие играют? В 2008-м у ЦСКА был самый сильный состав. Если бы усилили две позиции – могли бы успешно выступить и в Лиге чемпионов. Такая была уверенность и сыгранность!

Ребята молодые – а уже с колоссальным опытом, обладатели Кубка УЕФА. В России ниже второго места не опускались. За семь лет худший результат – бронза. А один руководитель клуба в те же времена говорил, что тренер – это десять процентов от результата. Может, поэтому и поменялось 20 тренеров в «Спартаке»...

– Вы сегодня готовы выслушивать предложения о тренерской работе?

– Это провокационный вопрос...

– Что ж тут провокационного?

– Нет. Не готов, – сказал Газзаев.

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14 комментариев

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Altim
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Худший результат - развал Алании и Объединённый Чемпионат (кто-нибудь помнит ещё о таком?))
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Marduhai
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Величайшая победа Газзаева - это раскрутка газпромовских мудраков. Вспоминайте как джигит объявил о том, что будет проведено объединение совместного чемпионата Россия-Украина и ему нужен аналитический центр по разработке деталей объединения и будущего календаря. И в эту туфту доверчивый Миллер поверил, выделил бабло, а в здании Газпрома в Москве отдал Газзику целый этаж под офис. Но тандем был политически не грамотен; не изучал полит-обстановку на Украине и "трест лопнул"... Думаю, что это было даже выше истории с разводкой нью-васюковцев Остапом Бендером. Но талант Газзика конечно же оценили сделав его думским дьяком - именно такие таланты должны писать стране законы.
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Пинающий Достоинства
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Ответ TaR
Газзаеву нужна не мотивация, Газзаеву нужен бюджет)))
Газаеву нужно исполнение мечты, где российские и ихи клубы в одном чемпе: Ильичёвец, Таврия, Металлург…Спартак ?!
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luckyanov
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«Я точно такого же мнения, как и Вы»
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Astin
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пытаюсь понять фразу "ниже 2-го не опускались, худший результат - бронза"
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микрочелн
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Ответ Мария Карпенко
Видимо, тренеры Спартака виноваты, что убрали руководство и привезли Урунова
А у Газзаева не было балласта? Через ЦСКА его времени куча всякого балласта проходила, и очевидно, что Газзаев их не сильно и хотел)
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ArtBro
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- А если предложат солидный бюджет, свободу на трансферном рынке и совмещение должностей?
- Именно такой подход меня всегда мотивировал, Гав!!!
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Феоктист
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Ответ Свирепый Бамбр*
Что-то растявкался старый пес.
Ну, тут, по фактам. При нем ЦСКА расцвел. Что не так? И про Спартак правильно. Или аргументы про старого пса, это как умные?
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.ru
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двадцать тренеров, по десять процентов... итого двести
похоже тот руководитель неплохо наварился...
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alexis2020
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ЦСКА не один тренер сейчас не поможет брать трофеи, нужен хороший менеджмент, если кто-то смотрел фильм "Человек, который изменил всё" понимает о чём я. Разница между богатыми (в фильме Янкис и Сокс, в РПЛ Зенит), и теми, кому повезло не так сильно с финансами (в фильме Окленд, в РПЛ ЦСКА и ещё ряд команд) слишком велика. Армейцы не могут купить Вендела, Клаудиньо, Малкома, поэтому нужно вести грамотный менеджмент, что получается сейчас с переменным успехом. ЦСКА начинает перестраиваться, будем верить что ряд ключевых решений поможет красно-синим опять побеждать в турнирах
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Direct free kick
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Водочный титул 1995
Петтайский титул 2006
Газзаев поскромнее был бы
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TaR
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Газзаеву нужна не мотивация, Газзаеву нужен бюджет)))
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Свирепый Бамбр*
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Что-то растявкался старый пес.
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Мария Карпенко
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Видимо, тренеры Спартака виноваты, что убрали руководство и привезли Урунова
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