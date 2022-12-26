Газзаев о ЦСКА: «За 7 лет худший результат – бронза. А один руководитель говорил, что тренер – это 10% от результата. Может, поэтому и поменялось 20 тренеров в «Спартаке»

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев не собирается возобновлять карьеру.

– Тянет вас назад в тренерскую профессию?

– Чтобы в пятый или шестой раз выиграть чемпионат России? Никакой мотивации. Даже победить второй раз в Лиге Европы – и на это уже мотивации нет.

– Нашему спорту не хватает таких фигур, как вы. Это не аргумент?

– Может, и аргумент. Вот ушел – и посмотрите, что с « » произошло. «Спартак» после никак не станет таким, каким должен быть. Тут важно, чтобы тренер и руководитель клуба работали «в едином порыве». За что я благодарен – он никогда мои решения не ставил под сомнение!

– Мы помним. Прекрасное было время.

– С его стороны была только помощь. Вот почему из того ЦСКА люди уезжали в «Манчестер Сити», «Челси», «Ювентус»...

При этом становимся чемпионами – слышу: «Не так играют!» Хорошо, если мы «не так» – во что другие играют? В 2008-м у ЦСКА был самый сильный состав. Если бы усилили две позиции – могли бы успешно выступить и в Лиге чемпионов. Такая была уверенность и сыгранность!

Ребята молодые – а уже с колоссальным опытом, обладатели Кубка УЕФА. В России ниже второго места не опускались. За семь лет худший результат – бронза. А один руководитель клуба в те же времена говорил, что тренер – это десять процентов от результата. Может, поэтому и поменялось 20 тренеров в « »...

– Вы сегодня готовы выслушивать предложения о тренерской работе?

– Это провокационный вопрос...

– Что ж тут провокационного?

– Нет. Не готов, – сказал Газзаев.