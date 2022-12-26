Газзаев о ЦСКА: «За 7 лет худший результат – бронза. А один руководитель говорил, что тренер – это 10% от результата. Может, поэтому и поменялось 20 тренеров в «Спартаке»
Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев не собирается возобновлять карьеру.
– Тянет вас назад в тренерскую профессию?
– Чтобы в пятый или шестой раз выиграть чемпионат России? Никакой мотивации. Даже победить второй раз в Лиге Европы – и на это уже мотивации нет.
– Нашему спорту не хватает таких фигур, как вы. Это не аргумент?
– Может, и аргумент. Вот ушел Семин – и посмотрите, что с «Локомотивом» произошло. «Спартак» после Романцева никак не станет таким, каким должен быть. Тут важно, чтобы тренер и руководитель клуба работали «в едином порыве». За что я Гинеру благодарен – он никогда мои решения не ставил под сомнение!
– Мы помним. Прекрасное было время.
– С его стороны была только помощь. Вот почему из того ЦСКА люди уезжали в «Манчестер Сити», «Челси», «Ювентус»...
При этом становимся чемпионами – слышу: «Не так играют!» Хорошо, если мы «не так» – во что другие играют? В 2008-м у ЦСКА был самый сильный состав. Если бы усилили две позиции – могли бы успешно выступить и в Лиге чемпионов. Такая была уверенность и сыгранность!
Ребята молодые – а уже с колоссальным опытом, обладатели Кубка УЕФА. В России ниже второго места не опускались. За семь лет худший результат – бронза. А один руководитель клуба в те же времена говорил, что тренер – это десять процентов от результата. Может, поэтому и поменялось 20 тренеров в «Спартаке»...
– Вы сегодня готовы выслушивать предложения о тренерской работе?
– Это провокационный вопрос...
– Что ж тут провокационного?
– Нет. Не готов, – сказал Газзаев.
- Именно такой подход меня всегда мотивировал, Гав!!!
похоже тот руководитель неплохо наварился...
Петтайский титул 2006
Газзаев поскромнее был бы