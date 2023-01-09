«Барса» пропустила 6 мячей в 16 турах – один из 4 лучших показателей в истории Ла Лиги
«Барселона» демонстрирует феноменальную надежность обороны.
В первых 16 играх в Ла Лиге в текущем сезоне команда тренера Хави пропустила только 6 голов. Это один из лучших показателей в истории чемпионата.
6 пропущенных голов по итогам 16 игр также было у «Атлетико» (в сезоне-2020/21) и той же «Барселоны» (1986/87). «Депортиво» в сезоне-1993/94 пропустил только 5 мячей на аналогичном отрезке.
Во всех 16 матчах в воротах «блауграны» играл голкипер Марк-Андре тер Стеген.
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