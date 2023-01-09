«Барса» пропустила 6 мячей в 16 турах – один из 4 лучших показателей в истории Ла Лиги

« » демонстрирует феноменальную надежность обороны.

В первых 16 играх в в текущем сезоне команда тренера пропустила только 6 голов. Это один из лучших показателей в истории чемпионата.

6 пропущенных голов по итогам 16 игр также было у «Атлетико» (в сезоне-2020/21) и той же «Барселоны» (1986/87). «Депортиво» в сезоне-1993/94 пропустил только 5 мячей на аналогичном отрезке.

Во всех 16 матчах в воротах «блауграны» играл голкипер Марк-Андре тер .