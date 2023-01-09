«Барса» пропустила 6 мячей в 16 турах – один из 4 лучших показателей в истории Ла Лиги

Теги Барселона Хави Ла Лига Марк-Андре тер Стеген Футбол

«Барселона» демонстрирует феноменальную надежность обороны.

В первых 16 играх в Ла Лиге в текущем сезоне команда тренера Хави пропустила только 6 голов. Это один из лучших показателей в истории чемпионата.

6 пропущенных голов по итогам 16 игр также было у «Атлетико» (в сезоне-2020/21) и той же «Барселоны» (1986/87). «Депортиво» в сезоне-1993/94 пропустил только 5 мячей на аналогичном отрезке.

Во всех 16 матчах в воротах «блауграны» играл голкипер Марк-Андре тер Стеген.

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15 комментариев

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Данил Садыков
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Ответ Burel
ещё и против заряженных судей переса
Ооо да, Перес всех судей купил
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Пилипенко Дмитрий
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Барса такая конечно команда, не фирменного стиля, ничего, такие отскоки ! Вот Реал это да, серьёзный клуб !
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Burel
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Ответ corazón
Как же повезло с Араухо. Что значит цемент в центре обороны. И сам феерит, и других побуждает играть лучше.
ещё и против заряженных судей переса
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Max Payne
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Ответ Xabi Alonso78
И 3 из них от Королей, где Реал втоптал в газон рычажный сброд. Сегодня тоже должны были пропускать штук 5, если б клоун с розовой прической был хоть немного похож на футболиста
не смог донести свой понос в толчок, тут выплеснул))
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Boni Jek
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Вновь возвращается Барселона, дай Бог!
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Dastan Zhapar Uulu
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Сегодня был эффект Араухо. Надеюсь, в будущем его эффект будет еще лучше
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Терминатор///Айлбибекович
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Если Барса выдержит накал.Это будет сродни подвигу.Хави пока здорово делает свое дело.
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Xabi Alonso78
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ХавиГави_Паратрупер
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Ответ b_arfa
С Араухо боюсь, было бы не больше трех
С Араухо можно делать что угодно, но только не бояться😎
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Большой Брат
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Мне кажется тройка цз Кунде-Араухо-Кристенсен превратится в хорошую связку))
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corazón
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Как же повезло с Араухо. Что значит цемент в центре обороны. И сам феерит, и других побуждает играть лучше.
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Stade de Reims
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Барса нацелена на Ла Лигу
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falkao2013
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Невероятные цифры. Защита в этом сезоне мало косячит,а если и привозит,то Штеген тащит.
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b_arfa
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С Араухо боюсь, было бы не больше трех
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GuruFutbola
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Когда перед тобой не французские приколисты Умтити и Лангле, то и Марк показывает уровень 😎
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