«Наполи» на 7 очков опережает «Милан» и «Ювентус» и на 10 – «Интер», лидируя в Серии А

Теги Интер Милан Ювентус серия А Италия Наполи Футбол

Лидирующий в Серии А «Наполи» увеличил отрыв от «Милана».

«Россонери» сыграли вничью с «Ромой» (2:2) в рамках 17-го тура чемпионата. «Наполи» добился победы над «Сампдорией» (2:0), и преимущество лидера над ближайшими преследователями достигло 7 очков. В активе партенопейской команды 44 балла.

С «Миланом» в таблице сравнялся «Ювентус». У обеих команд по 37 очков. Туринцы догнали «Милан» по итогам тура благодаря победе над «Удинезе» (1:0), которая была одержана в субботу. Преимущество по очным матчам на данный момент имеют «россонери», обыгравшие «Ювентус» в 9-м туре со счетом 2:0. Во 2-м круге соперники встретятся на поле туринского клуба.

Замыкает четверку лидеров «Интер», в активе которого 34 очка.

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11 комментариев

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Любезный Коссутий
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Ответ Сэйлор Мун
Будем объективны, с таким руководством, которое вообще ничего не вложило и никак не усилило команду в два трансферные окна, при всех проблемах и травмах, для Милана будет чудом попасть в 4-ку походу сезона. Пиоли делает что может, ну не его вина что на лавке сидят недо футболисты Габья и Нежный за которого отдали весь летний бюджет а толку ноль. Милану был нужен нападающий, а не лазаретчик Ориги с 4.5 млн личкой который забил всего 1 гол Монце. И сейчас имеем 37 летнего Жиру, которой один нападающий на три фронта.
что за ерунда?
а в том сезоне мало травм было, что ли?
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Сэйлор Мун
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Будем объективны, с таким руководством, которое вообще ничего не вложило и никак не усилило команду в два трансферные окна, при всех проблемах и травмах, для Милана будет чудом попасть в 4-ку походу сезона. Пиоли делает что может, ну не его вина что на лавке сидят недо футболисты Габья и Нежный за которого отдали весь летний бюджет а толку ноль. Милану был нужен нападающий, а не лазаретчик Ориги с 4.5 млн личкой который забил всего 1 гол Монце. И сейчас имеем 37 летнего Жиру, которой один нападающий на три фронта.
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андрэ
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Юве тихим сапом по стеочке, по стеночке и уже наверху
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vel
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Ответ Perfetto
Лишь бы не Юве, кто угодно из этой 4ки, но не Юве)
😅
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llolishe
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Жува может и обогнать Наполю
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llolishe
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Ответ Гегенпрессинг Рангника
Наполи заслужили чемпионство уже, боялся после Интера поплывут, а тут такой подарок миланский
Против Интера ничего не создали чем они заслужили то
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Ата-та 69
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у Дибалы урожайный год намечается))
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Гегенпрессинг Рангника
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Наполи заслужили чемпионство уже, боялся после Интера поплывут, а тут такой подарок миланский
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аdidаs
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А как радовались фанаты Милана вчера осечке Интера, сколько было злорадства
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Perfetto
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Лишь бы не Юве, кто угодно из этой 4ки, но не Юве)
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rigobersong
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Ответ Криштиану Роналду
Комментарий удален пользователем
Ну так нечего было вчера злорадствовать Интеру:) Карма моментальна:)
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Криштиану Роналду
Комментарий удален
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