«Наполи» на 7 очков опережает «Милан» и «Ювентус» и на 10 – «Интер», лидируя в Серии А

Лидирующий в Серии А «Наполи» увеличил отрыв от « ».

«Россонери» сыграли вничью с «Ромой» (2:2) в рамках 17-го тура чемпионата. « » добился победы над «Сампдорией» (2:0), и преимущество лидера над ближайшими преследователями достигло 7 очков. В активе партенопейской команды 44 балла.

С «Миланом» в таблице сравнялся «Ювентус». У обеих команд по 37 очков. Туринцы догнали «Милан» по итогам тура благодаря победе над «Удинезе» (1:0), которая была одержана в субботу. Преимущество по очным матчам на данный момент имеют «россонери», обыгравшие « » в 9-м туре со счетом 2:0. Во 2-м круге соперники встретятся на поле туринского клуба.

Замыкает четверку лидеров « », в активе которого 34 очка.

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