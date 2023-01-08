раскритиковал систему ВАР после матча против «Монцы» (2:2).

На 81-й минуте матча 17-го тура Серии А при счете 2:1 в пользу «Интера» не был засчитан гол – арбитр Хуан Лука Сакки зафиксировал фол . Повтор показал, что фола не было – защитник «Монцы» споткнулся о своего партнера по команде . Но поскольку судья дал свисток, когда мяч еще был в воздухе, ВАР не мог вмешаться в эпизод.

«Это имело большое значение, потому что инцидент в конечном счете изменил ход игры. Как сказал тренер, если после четырех или пяти лет [использования] ВАР это не смогли правильно истолковать, то что-то здесь не так.

Лично я не сторонник ВАР – я не был в восторге, когда это начиналось, как и сейчас, но для футбола это новшество, и мы адаптировались. Его нужно использовать правильно, иначе можно все испортить. Это не только причинило нам боль сегодня, но и вредно для футбола.

Мы берем на себя ответственность за ничью, мы должны были решать исход матча после отличного первого тайма и действовать лучше во втором, но факт остается фактом: судья мог подождать три секунды, прежде чем дать свисток. В начале сезона нам сказали ожидать, что судьи и ассистенты подождут несколько секунд» – сказал нападающий «Интера» в интервью Sky Sport Italia и DAZN.

Индзаги после 2:2: «Интер» мог повести 3:1, но нам дают фол после столкновения двух игроков «Монцы». И это на пятом году работы ВАР!»