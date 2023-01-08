Лаутаро после 2:2 с «Монцей»: «ВАР не только причинил нам боль сегодня, но и вреден для футбола. С самого начала был не в восторге от этого»

Теги Интер серия А Италия судьи Монца Франческо Ачерби Пабло Мари Роберто Гальярдини видеоповторы Армандо Иццо Лаутаро Мартинес Хуан Лука Сакки Футбол

Лаутаро Мартинес раскритиковал систему ВАР после матча против «Монцы» (2:2).

На 81-й минуте матча 17-го тура Серии А при счете 2:1 в пользу «Интера» не был засчитан гол Франческо Ачерби – арбитр Хуан Лука Сакки зафиксировал фол Роберто Гальярдини. Повтор показал, что фола не было – защитник «Монцы» Пабло Мари споткнулся о своего партнера по команде Армандо Иццо. Но поскольку судья дал свисток, когда мяч еще был в воздухе, ВАР не мог вмешаться в эпизод.

«Это имело большое значение, потому что инцидент в конечном счете изменил ход игры. Как сказал тренер, если после четырех или пяти лет [использования] ВАР это не смогли правильно истолковать, то что-то здесь не так.

Лично я не сторонник ВАР – я не был в восторге, когда это начиналось, как и сейчас, но для футбола это новшество, и мы адаптировались. Его нужно использовать правильно, иначе можно все испортить. Это не только причинило нам боль сегодня, но и вредно для футбола.

Мы берем на себя ответственность за ничью, мы должны были решать исход матча после отличного первого тайма и действовать лучше во втором, но факт остается фактом: судья мог подождать три секунды, прежде чем дать свисток. В начале сезона нам сказали ожидать, что судьи и ассистенты подождут несколько секунд» – сказал нападающий «Интера» в интервью Sky Sport Italia и DAZN.

Индзаги после 2:2: «Интер» мог повести 3:1, но нам дают фол после столкновения двух игроков «Монцы». И это на пятом году работы ВАР!»

Материалы по теме

30 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Direct free kick
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Arthur Jacob
А ты армянин да?
Конечно
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Demyan Grachev
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ну да,это не липовый пеналь с хорватами, тут по честному
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Софья Хороброва
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ #SharkTeam
иногда кажется, что такое мнение распространено в Аргентинте. Ну да, с ВАР то рукой уже не забьешь
чистый гол отменили, потому что клоун на судье свистит раньше времени, не видя момент нарушения. вместо того чтобы 2 секунды подождать, пока эпизод закончится
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Arthur Jacob
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Direct free kick
Аргентинцы и каукаские татары - братушки
А ты армянин да?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Прекрасная РФПЛ будущего
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Да тут всю систему менять нужно (с)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Разрушающий мифы
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Не понял причём здесь ВАР, если судья свистнул фол раньше времени? Тут есть ВАР или нет, роли не играет. Сам матч не смотрел, может он по какому другому поводу высказался?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Бухгалтер2021
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
вар портит футбол
+1
-3
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Direct free kick
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Arthur Jacob
У Аргентины просто не было азербайджанских арбитров на бровках, поэтому приходилось руками наказывать английский дровосеков
Аргентинцы и каукаские татары - братушки
0
-3
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
AC.Milan.Fan
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Но Дюмфрис конечно шикарно головой гол забил Интеру ! 👍🤭😄
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
AC.Milan.Fan
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Лаутаро то и сам забил фееричный халявный второй гол благодаря этому клоуну Хосе Мари 🤭🤡
+2
-3
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Arthur Jacob
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ #SharkTeam
иногда кажется, что такое мнение распространено в Аргентинте. Ну да, с ВАР то рукой уже не забьешь
У Аргентины просто не было азербайджанских арбитров на бровках, поэтому приходилось руками наказывать английский дровосеков
+9
-5
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
rigobersong
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Xabi Alonso78
Да плевать на этого "чемпиона мира", с ограниченными умственными способностями и гормонами роста
А что в этом плохого?:) Наоборот надо восхититься, что Месси будучи ребенком прошел такой сложный путь, каждый день испытывал боль, переживание:) Сделал себя сам:) А не папка с детства по блату в спортшколу водил где сам тренировал, потом в спортинг устроил, идеальные физ данные для футболиста и не низкий и не шпала, что бы финтить и играть головой, что бы быстро бегать и быть сбалансированным:) Отец, природа дали все данные португальцу в отличии от Месси, но он даже с такой форой умудрился в одну калитку проиграть:)🤣
0
-4
-4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
red hikkikomori
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Лаутаро не сторонник правила офсайда 🤣
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Direct free kick
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ #SharkTeam
иногда кажется, что такое мнение распространено в Аргентинте. Ну да, с ВАР то рукой уже не забьешь
Комментарий скрыт
+3
-13
-10
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Яйца Тен Хага
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Эх подкинул мне работенки Лаутаро. Буду сейчас заниматься поиском голов Мартинеса, которые были забиты после просмотра ВАР.
+2
-3
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
rigobersong
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Xabi Alonso78
Да плевать на этого "чемпиона мира", с ограниченными умственными способностями и гормонами роста
Месси Чемпион Мира:) Живи дальше с этим, дитё:))🤣
+1
-4
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
AC.Milan.Fan
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Не видать короче опять продажному турку Скудетто второй год подряд, а ведь ему уже 29 почти, Милан правильно сделал что не стал повышать ему зарплату, так ему и надо ! ☝️🤭😄
+5
-5
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Arthur Jacob
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Xabi Alonso78
Если б судьи на ВАР работали на ЧМ правильно, твоя Сборная не увидела бы Кубка ЧМ как своих ушей
Как и 90% всех победителей в истории ЧМ)))
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
rigobersong
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ KMMDP
Хватит плакать уже, тошнит от вас
А что им остается делать:) У них даже при том, что Роналду даже в финале ЧМ не был, была главная отмазка, Месси не Чемпион Мира:) Стал Чемпионом, теперь бегают по всем веткам позорятся🤣🤣🤣:) Как я и говорил, карма настигла моментально:))
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Xabi Alonso78
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ rigobersong
Вот я и говорю, столько времени прошло, а хейтеры Месси по ночам не спят зная, что он Чемпион Мира!:)
Да плевать на этого "чемпиона мира", с ограниченными умственными способностями и гормонами роста
+8
-9
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
инок
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Тут один вопрос, что мешало еще пару голов забить Монце и потом уже пытаться засушить эту игру...
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ZamoRano
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Эвребчик одобряет!
+1
-3
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
AC.Milan.Fan
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Так ВАР же даже и не использовали, судья свистнул когда мяч уже летел в воздухе в ворота, а защитник Монцы где то там споткнулся далеко от эпизода и никак не влиял на этот правильный гол 🤦‍♂️🤡 ...
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Блуждающий странник
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
ВАР никак не повлиял на матч. Ошибся судья, если бы не свистнул до, то ВАР смог бы исправить его ошибку
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
rigobersong
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Xabi Alonso78
Если б судьи на ВАР работали на ЧМ правильно, твоя Сборная не увидела бы Кубка ЧМ как своих ушей
Вот я и говорю, столько времени прошло, а хейтеры Месси по ночам не спят зная, что он Чемпион Мира!:)
+3
-6
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий