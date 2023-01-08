Аллегри о матче с «Наполи»: «Они фавориты турнира, но «Юве» сосредоточен на том, чтобы преуспеть на дистанции»

Теги Ювентус серия А Италия Наполи Массимилиано Аллегри Футбол

Массимилиано Аллегри поделился ожиданиями от матча с «Наполи».

«Всегда приятно играть в Неаполе, это будет отличный вечер. Они по-прежнему являются фаворитами чемпионата, они идут впереди с большим отрывом.

Сейчас у нас 37 очков, так что мы добились хорошего результата. Но я еще раз повторю: мы сосредоточимся на том, чтобы поднять уровень игры и преуспеть на дистанции», – сказал главный тренер «Ювентуса».

«Ювентус» сыграет с «Наполи» в 18-м туре Серии А 13 января. «Наполи» лидирует в турнирной таблице, набрав 41 очко и имея одну игру в запасе. «Юве» после 17 игр набрал 37 очков и в данный момент занимает промежуточное 2-е место.

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