Аллегри о матче с «Наполи»: «Они фавориты турнира, но «Юве» сосредоточен на том, чтобы преуспеть на дистанции»

поделился ожиданиями от матча с « ».

«Всегда приятно играть в Неаполе, это будет отличный вечер. Они по-прежнему являются фаворитами чемпионата, они идут впереди с большим отрывом.

Сейчас у нас 37 очков, так что мы добились хорошего результата. Но я еще раз повторю: мы сосредоточимся на том, чтобы поднять уровень игры и преуспеть на дистанции», – сказал главный тренер «Ювентуса».

«Ювентус» сыграет с «Наполи» в 18-м туре Серии А 13 января. «Наполи» лидирует в турнирной таблице, набрав 41 очко и имея одну игру в запасе. « » после 17 игр набрал 37 очков и в данный момент занимает промежуточное 2-е место.