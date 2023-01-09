Фанаты «Лацио» о закрытии трибуны за расизм: «Обычное лицемерие футбольного мира, за деньги согласившегося на ЧМ в Катаре – действительно расистской стране»

Ультрас «Лацио» выпустили заявление в связи с закрытием фан-сектора на матче против «Эмполи».

Во время матча 16-го тура Серии А против « » (1:2) фанаты «Лацио» скандировали расистские кричалки в адрес и Ламека Банды. В рамках штрафных санкций фанатская трибуна домашнего стадиона на матче с « » была закрыта. Апелляция на это решение была отклонена.

«Это типично для лицемерного футбольного мира, который готов судить, порицать и наказывать во имя политкорректности.

Они возмущены скандированиями и закрывают целый сектор на 10 тысяч мест. По какой причине? Давайте напомним им, что они согласились – за деньги – провести чемпионат мира в Катаре, в стране, которая действительно является расистской, гомофобной и дискриминирующей до мозга костей, где женщины даже не могут покидать свои дома.

Давайте освежим их воспоминания – на стадионах всегда было так. Соперников и их матерей оскорбляли, но никто никогда не удосуживался закрыть сектор. Так и должно быть.

Они сделали это с нами, фанатами «Лацио», чтобы причинить нам боль, потопить нас во имя борьбы с (ложным) расизмом, который они трактуют так, как им хочется.

Мы продолжаем, не сдаваясь, как всегда, защищать наш «Лацио» на каждом стадионе Италии и Европы, перед лицом тех, кто нападает на нас и хочет сломить. Они должны понимать, что это никогда не сработает», – говорится в заявлении фанатов клуба.

«Лацио» о расизме в адрес Умтити и Банды: «Наши фанаты не расисты. Осуждаем зачинщиков этого презренного и постыдного анахронизма»