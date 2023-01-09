Фанаты «Лацио» о закрытии трибуны за расизм: «Обычное лицемерие футбольного мира, за деньги согласившегося на ЧМ в Катаре – действительно расистской стране»

Теги Эмполи Лацио серия А Италия болельщики Лечче ЧМ-2022 Самюэль Умтити расизм дискриминация Футбол

Ультрас «Лацио» выпустили заявление в связи с закрытием фан-сектора на матче против «Эмполи».

Во время матча 16-го тура Серии А против «Лечче» (1:2) фанаты «Лацио» скандировали расистские кричалки в адрес Самюэля Умтити и Ламека Банды. В рамках штрафных санкций фанатская трибуна домашнего стадиона на матче с «Эмполи» была закрыта. Апелляция на это решение была отклонена.

«Это типично для лицемерного футбольного мира, который готов судить, порицать и наказывать во имя политкорректности.

Они возмущены скандированиями и закрывают целый сектор на 10 тысяч мест. По какой причине? Давайте напомним им, что они согласились – за деньги – провести чемпионат мира в Катаре, в стране, которая действительно является расистской, гомофобной и дискриминирующей до мозга костей, где женщины даже не могут покидать свои дома.

Давайте освежим их воспоминания – на стадионах всегда было так. Соперников и их матерей оскорбляли, но никто никогда не удосуживался закрыть сектор. Так и должно быть.

Они сделали это с нами, фанатами «Лацио», чтобы причинить нам боль, потопить нас во имя борьбы с (ложным) расизмом, который они трактуют так, как им хочется.

Мы продолжаем, не сдаваясь, как всегда, защищать наш «Лацио» на каждом стадионе Италии и Европы, перед лицом тех, кто нападает на нас и хочет сломить. Они должны понимать, что это никогда не сработает», – говорится в заявлении фанатов клуба.

«Лацио» о расизме в адрес Умтити и Банды: «Наши фанаты не расисты. Осуждаем зачинщиков этого презренного и постыдного анахронизма»

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18 комментариев

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Mikael Rikhard
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Ответ Arthur Jacob
Которые являются зачастую рабами местных коренных катарцев
не знал, что трудовые мигранты - рабы. жаль украинцев и румын, которые являются рабами у итальянцев
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Евгений Семенченко
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Ответ Arthur Jacob
В Катаре запрещено строить церкви к крестами и с христианской символикой
запрещено?потому то тебе так хочется?Англиканская церковь Богоявления и Греческая православная церковь Святого Исаака и Святого Георгия в Дохе могут твои познания уничтожить,увы...
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Евгений Семенченко
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Ответ mediaboss22
думаю , все кто хоть немного знакомы с итальянским, да и европейским околофутболом знают, что серьезный процент фанатов Лацио - очень ультраправые ребята (так почти во всей Италии , но Лацио этим выделяются ). поэтому как раз считаю лицемерием с их стороны переводить стрелки на Катар
сам болею в Италии за лациале,но вот их болелы фашистского толка это пипец...
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9chymzyxvz
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Полный бред про Катар. Я была там на ЧМ месяц. Женщины живут как королевы и вообще очень безопасная и благополучная страна. Особенно для катарцев, местные там как сыр в масле катаются
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Вадим flanec
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Итальянцы не поехали в Катар на ЧМ, вот эти и злятся. Подводя мудя к бородя.
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encaro_one
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Ответ Arthur Jacob
В Катаре запрещено строить церкви к крестами и с христианской символикой
А нужно? Есть потребители?
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Michael Scott
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Заявление фанатов Лацио очень похоже по форме на классический комментарий на спортсе, в котором разоблачаются Европа/ФИФА/УЕФА, постоянно упоминаются "двойные стандарты" и т.д.
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Нейтральный критик
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"Они сделали это с нами, фанатами «Лацио», чтобы причинить нам боль".
Разбили сердечко таким толерантным фанатам. Стыдно должно быть, дайте этим пушистикам право оскорблять, кого хотят :3
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Arthur Jacob
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Ответ Zakal
А против кого расизм в Катаре?против радужных?
В Катаре запрещено строить церкви к крестами и с христианской символикой
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Arthur Jacob
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Ответ Mikael Rikhard
в Катаре мигрантов 90% - очень по-расистски конечно
Которые являются зачастую рабами местных коренных катарцев
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John Gotti
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Ответ mediaboss22
думаю , все кто хоть немного знакомы с итальянским, да и европейским околофутболом знают, что серьезный процент фанатов Лацио - очень ультраправые ребята (так почти во всей Италии , но Лацио этим выделяются ). поэтому как раз считаю лицемерием с их стороны переводить стрелки на Катар
Ультраправых там уже не так много. Лотито постарался…. С падением группировки «Irriducibili», ультрас с правыми взглядами с каждым годом все меньше
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М.Ю!!!
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Вот ходят же такие идиоты по земле )так и интервью у них берут ))
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mediaboss22
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думаю , все кто хоть немного знакомы с итальянским, да и европейским околофутболом знают, что серьезный процент фанатов Лацио - очень ультраправые ребята (так почти во всей Италии , но Лацио этим выделяются ). поэтому как раз считаю лицемерием с их стороны переводить стрелки на Катар
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Mikael Rikhard
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в Катаре мигрантов 90% - очень по-расистски конечно
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Zakal
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А против кого расизм в Катаре?против радужных?
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ТрактоПоктер
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Соперников и их матерей оскорбляли....
Так и должно быть ....

Матерей оскорбляют только уроды конченые....
Так быть не должно!
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лицемерный гнус
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Не, но тут объективно на стороне фанатов Лацио.
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Валера, уходи!!!
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Идиоты
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