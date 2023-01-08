Тен Хаг о Рэшфорде в запасе из-за опоздания: «Дисциплина необходима для побед»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Эрик тен Хаг Маркус Рэшфорд Футбол

Эрик тен Хаг прокомментировал решение оставить Маркуса Рэшфорда в запасе из-за опоздания.

Форвард «Манчестер Юнайтед» остался на скамейке в матче с «Вулверхэмтоном» (1:0), однако затем появился на поле и забил победный гол.

«Возможно, это риск, но если хочешь развить что-то, создать правильное отношение к победе и культуру, нужно идти этим путем.

Если вы позволите [игрокам] быть недисциплинированными, если они не будут соответствовать установленным стандартам, ценностям, правилам, тогда это ударит вам в лицо, ведь на поле подобное не добавит дисциплины, необходимой для побед», – сказал тренер «Манчестер Юнайтед».

Рэшфорд – герой дня. Проспал собрание, лишился места в старте, но принес «МЮ» победу как джокер  

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21 комментарий

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Баркамол Абдулла
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Ответ AC.Milan.Fan
Молодец Тен Хаг, железную дисциплину навёл в МЮ, чем то Фергюссона этим напоминает ...
Только Ферги все же позволял одному игроку что не дозволено другим, угадайте кто это
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Shumi-jr
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Ответ Dm Kznts
Чепуха. Будешь гибче, игроки начнут плевать в лицо тренеру и править балом как это было во времена Оле и Рангника. Наоборот, нужна дисциплина от и до.
Прошли, прошли те времена. Футболисты теперь не просто спортсмены, это медийные личности в первую очередь, звезды… поэтому подход должен быть как у папы Карло
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Amalfitano
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Ответ Dm Kznts
Чепуха. Будешь гибче, игроки начнут плевать в лицо тренеру и править балом как это было во времена Оле и Рангника. Наоборот, нужна дисциплина от и до.
Анчелоти с тобой не согласиться. Дисциплина нужна, но когда тренер готов до мышей ... докопаться, в топ-клубах это всегда воспринимается в штыки.
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Dmitri Kudrenko
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Ответ Dm Kznts
Чепуха. Будешь гибче, игроки начнут плевать в лицо тренеру и править балом как это было во времена Оле и Рангника. Наоборот, нужна дисциплина от и до.
Рангник не тренер
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oborit
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Всё правильно сделал ЭТХ, результат не заставил долго ждать. Дисциплина одно из главных условий для достижения цели, тем более в МЮ она хромала последние 10 лет.
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Гусейн Магомедрасулов
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Ответ Dm Kznts
Чепуха. Будешь гибче, игроки начнут плевать в лицо тренеру и править балом как это было во времена Оле и Рангника. Наоборот, нужна дисциплина от и до.
Моментами нужна гибкость , а моментами дисциплина . Дело тренера прочувствовать это. Тен Хаг в данный момент, всё верно делает.
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AC.Milan.Fan
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Ответ Миланбот
В Милан бы его))
Не, Пиоли пока справляется ...
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Бухгалтер2021
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пора парню в топ клуб а то с такой дисциплиной в запасе сидеть глупо
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Dm Kznts
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Ответ Amalfitano
На этом погорели все физруки. От Магата и Ковача, до Шустера и Кумана. В больших командах надо быть чуть гибче. Это тебе не аяксовские малолетки.
Чепуха.
Будешь гибче, игроки начнут плевать в лицо тренеру и править балом как это было во времена Оле и Рангника.
Наоборот, нужна дисциплина от и до.
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Миланбот
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Ответ AC.Milan.Fan
Молодец Тен Хаг, железную дисциплину навёл в МЮ, чем то Фергюссона этим напоминает ...
В Милан бы его))
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Dm Kznts
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Ответ Великий Алонсо
Тен Хаг неудачник, Роналду уже поставил его на место
А ты смешной ))
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bibendum
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Пока всё что делает ЭТХ - всё правильно
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Amalfitano
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На этом погорели все физруки. От Магата и Ковача, до Шустера и Кумана. В больших командах надо быть чуть гибче. Это тебе не аяксовские малолетки.
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<=Ubriaco_Belloccio=>
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К сожалению, Тен Хаг прав. Футбол настолько сильно ушёл в науку и технологии, что футболисты должны быть как машины-убийцы. Тен Хаг просто понимает эти реалии. Почему к сожалению? Потому что нынешний футбол лишается какой-то романтики что ли. Когда талантливые раздолбаи могли выйти на поле и сотворить магию. Я не люблю раздолбаев, от них одни проблемы на работе и в жизни. Но футбол и вообще сферы, где есть зритель, которому дают продукт в виде зрелища, такие персонажи нужны, они добавляют изюминки. Наверное талантливые раздолбаи для этого и существуют в нашем мире)
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OnlyBigg
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Ответ AC.Milan.Fan
Молодец Тен Хаг, железную дисциплину навёл в МЮ, чем то Фергюссона этим напоминает ...
Только хотел сказать, в точку вы
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el ruso guapo
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Из тен хага делают какого-то героя) каждый день какой-то косяк и показывают как он это разруливает. Физрук часть вторая. Ну ничего, полгодика пройдёт пару поражений и уволят)
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AC.Milan.Fan
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Молодец Тен Хаг, железную дисциплину навёл в МЮ, чем то Фергюссона этим напоминает ...
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Великий Алонсо
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Ответ Bartez1986
Тен Хаг то в порядке. А то нормально его тут пылесосили, когда сначала не очень получалось
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Bartez1986
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Тен Хаг то в порядке. А то нормально его тут пылесосили, когда сначала не очень получалось
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Kobra Kobra
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Порядок бьет класс
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Schiaff1no
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Все правильно. Команда прежде всего, все по заветам САФа
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