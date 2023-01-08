Тен Хаг о Рэшфорде в запасе из-за опоздания: «Дисциплина необходима для побед»

Эрик тен Хаг прокомментировал решение оставить в запасе из-за опоздания.

Форвард «Манчестер Юнайтед» остался на скамейке в матче с «Вулверхэмтоном» (1:0), однако затем появился на поле и забил победный гол.

«Возможно, это риск, но если хочешь развить что-то, создать правильное отношение к победе и культуру, нужно идти этим путем.

Если вы позволите [игрокам] быть недисциплинированными, если они не будут соответствовать установленным стандартам, ценностям, правилам, тогда это ударит вам в лицо, ведь на поле подобное не добавит дисциплины, необходимой для побед», – сказал тренер « ».

Рэшфорд – герой дня. Проспал собрание, лишился места в старте, но принес «МЮ» победу как джокер