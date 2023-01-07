Лисандро Мартинес: «Рэшфорд станет одним из лучших игроков мира»

считает, что может стать одним из лучших в мире.

«Считаю, что Рэши – невероятный игрок. Он может добиться всего, чего захочет. Все зависит от него

Это настоящий профессионал. Знаю, сколько сил он отдает на тренировках ежедневно. Приятно думать, что всегда могу помочь ему и поговорить, если ему нужен какой-то совет.

Я полностью согласен с Каземиро. Рэшфорд – ключевой игрок для нас. Он из тех, кто может перевернуть матч за секунду. Но дело не только в его индивидуальных качествах. Он много работает, уважает командную этику и заботится об атмосфере. Он понимает, как важна команда. Он очень много работает на команду, и это очень, очень важно.

У Рэшфорда отличное отношение к делу. Думаю, он станет одним из лучших игроков мира», – сказал защитник « ».

Рэшфорд забил 13 голов в 24 матчах сезона за «МЮ». Его полную статистику можно найти здесь.