Лисандро Мартинес: «Рэшфорд станет одним из лучших игроков мира»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Маркус Рэшфорд Лисандро Мартинес Футбол

Лисандро Мартинес считает, что Маркус Рэшфорд может стать одним из лучших в мире.

«Считаю, что Рэши – невероятный игрок. Он может добиться всего, чего захочет. Все зависит от него 

Это настоящий профессионал. Знаю, сколько сил он отдает на тренировках ежедневно. Приятно думать, что всегда могу помочь ему и поговорить, если ему нужен какой-то совет.

Я полностью согласен с Каземиро. Рэшфорд – ключевой игрок для нас. Он из тех, кто может перевернуть матч за секунду. Но дело не только в его индивидуальных качествах. Он много работает, уважает командную этику и заботится об атмосфере. Он понимает, как важна команда. Он очень много работает на команду, и это очень, очень важно.

У Рэшфорда отличное отношение к делу. Думаю, он станет одним из лучших игроков мира», – сказал защитник «Манчестер Юнайтед».

Рэшфорд забил 13 голов в 24 матчах сезона за «МЮ». Его полную статистику можно найти здесь.

Материалы по теме

6 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Алекс Мелкумян
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ А.В.Бубнов
Но Уткин говорил, что у Рэшфорда каменные колени. И кому верить? Чемпиону мира по футболу или чемпиону мира по поеданию калорийной жратвы?
Конечно Уткину, он же жесткий эксперт по МЮ, в 1998 году пророческую фразу выдал что МЮ ничего серьезного не выиграет))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Maratik8910
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Спортс.ру!!!! А может вы исправите великолепное мобильное приложение, которое каждые 2 минуты, учитывая что ничего не нажимается, выкидывает в аплстор, то для установки яндекс маркета, то манибум, или каких то других приложений!!!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Rio de Janeiro
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Рэшфорд по уровню обычный английский бегунок между Оуэном и Дефо.Только сейчас нет шансов на халявный ЗМ как в 2001
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
MU4evainmyheart!!!
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
С момента дебюта Рэшфорда ему пророчат величие, но парню 25 лет уже и к великим он и близко не подошёл, хотя все при нем есть. Вспышки гениальности чередуются с провалами. Надеемся, что просто нужен был настоящий тренер, который вывел бы его на новый уровень и ЭТХ является таковым. Хочется аналогии как с Салахом, который как раз с 25 лет начал пылить на действительно топовым уровне, попав под руководство топового тренера.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
А.В.Бубнов
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Но Уткин говорил, что у Рэшфорда каменные колени. И кому верить? Чемпиону мира по футболу или чемпиону мира по поеданию калорийной жратвы?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Dmitri Kudrenko
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Сколько лет уже так говорят?
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий