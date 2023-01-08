Дети спросили тен Хага, подпишет ли «МЮ» Беллингема и Мбаппе. Тренер ответил: «А у вас найдется несколько пенсов для меня?»
Эрик тен Хаг с юмором отреагировал на просьбу подписать Килиана Мбаппе и Джуда Беллингема в «Манчестер Юнайтед».
Когда тренер «МЮ» выезжал с тренировочной базы, он остановился, чтобы дать несколько автографов и попозировать для фотографий.
В основном тен Хага встречали дети. Один из болельщиков спросил: «Как думаете, сможете подписать Джуда Беллингема?»
Тен Хаг ответил: «Я хочу, но...». Прежде чем он закончил фразу, другой фанат добавил: «Или Мбаппе».
И пока тренер собирался ответить, другой болельщик спросил: «А можете взять обоих?»
На что Тен Хаг сказал: «А у вас найдется для меня несколько пенсов?»
В ответ дети рассмеялись, а один из болельщиков сказал: «Мы найдем для вас пенсы».
https://youtube.com/shorts/1bbCdXQ2YF8?feature=share
Тренер ответил: в Пятерочке не закупаюсь
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