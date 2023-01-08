Дети спросили тен Хага, подпишет ли «МЮ» Беллингема и Мбаппе. Тренер ответил: «А у вас найдется несколько пенсов для меня?»

Теги Боруссия Дортмунд ПСЖ Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия болельщики Килиан Мбаппе Эрик тен Хаг Джуд Беллингем Футбол

Эрик тен Хаг с юмором отреагировал на просьбу подписать Килиана Мбаппе и Джуда Беллингема в «Манчестер Юнайтед».

Когда тренер «МЮ»  выезжал с тренировочной базы, он остановился, чтобы дать несколько автографов и попозировать для фотографий.

В основном тен Хага встречали дети. Один из болельщиков спросил: «Как думаете, сможете подписать Джуда Беллингема?»

Тен Хаг ответил: «Я хочу, но...». Прежде чем он закончил фразу, другой фанат добавил: «Или Мбаппе».

И пока тренер собирался ответить, другой болельщик спросил: «А можете взять обоих?»

На что Тен Хаг сказал: «А у вас найдется для меня несколько пенсов?»

В ответ дети рассмеялись, а один из болельщиков сказал: «Мы найдем для вас пенсы».

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24 комментария

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Sweaty25
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Ответ Диман Ман
И? Тварь озабоченая
Не думал, что каламбуры английского языка для кого-то станут больной темой
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Евгений Ох
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Ща погодите какой нибудь Кувейтский или Дубайский дед мороз придет и в июле, на исламский новый год, вам Мбапе/Белингема принесет)
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Unreal Thierry
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Если прям пенсы-пенсы нужны, предлагаю Тиаго Силву и Обамеянга.
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Диман Ман
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Ответ Sweaty25
Звучало это так: "Do you have pennies for me"?
И? Тварь озабоченая
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Я никогда не устану повторять...
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...Ответ убил, плакала половина маршрутки
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SRvR
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Ответ fatei4
Пенсов, а не то о чём могло померещиться
Зашел сюда ради этого комментария
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(_Баловень:)_)
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Ответ Усатый КозлоБык ©
Ты Down?
Знак вопроса лишний
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Усатый КозлоБык ©
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Ответ Честный контроль
Дети спросили у тен Хага, купит ли он какую-нибудь зверюшку млекопитающую из "клуба мирового бренда"(Кавазашвили). Тренер ответил: в Пятерочке не закупаюсь
Ты Down?
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CM1
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Один пенс от вас уже ушел)))
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corazón blanco
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Ответ Jordan95
В наш МЮ едут доигрывать с 3х переплатой по зп, как Каземиро. Ни один молодой топ не перейдёт в наш середняк, увы. (Фан мю)
Так приехал Каземиро доигрывать, что сейчас один из лучших игроков АПЛ. Стал лидером Юнайтед и зацементировал центр.
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corazón
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Ответ Криштиану Роналду
Дети на то они и дети, верят в чудеса
Для тебя это повод бить их и ломать телефоны?
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Андрейдедлайн
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Не понял, зачем он тогда выгонял самого лютого пенса, чтоб потом попросить еще парочку?
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ХавиГави_Паратрупер
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Ответ Sweaty25
Звучало это так: "Do you have pennies for me"?
Тен Хааг:
https://youtube.com/shorts/1bbCdXQ2YF8?feature=share
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Jordan95
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Честный контроль
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Дети спросили у тен Хага, купит ли он какую-нибудь зверюшку млекопитающую из "клуба мирового бренда"(Кавазашвили).
Тренер ответил: в Пятерочке не закупаюсь
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fatei4
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Пенсов, а не то о чём могло померещиться
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Sevuska
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Тен Хаг и дефляция .
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гермес 1989
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Мбаппе...а почему бы и нет) А Белингема не надо. Вы Санчо реанимируйте сначала)
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Фут.Боль
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Пенни...! Слово-то какое незаконченное.
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DolJun
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аххахахах, а когда я на соседней ветке сказал что главный токсик мю остался в клубе несмотря на уход роналду - сочувствующие мю меня заминусовали))
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Sweaty25
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Звучало это так: "Do you have pennies for me"?
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King_X
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Если б так сказал не ТХ, а Хави, было б вдвойне смешней😂
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Криштиану Роналду
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Дети на то они и дети, верят в чудеса
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Barsa! bolshe chem klub
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- Есть деньги?

- у меня есть... У нас нет
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