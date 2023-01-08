Эрик тен Хаг с юмором отреагировал на просьбу подписать и в « ».

Когда тренер «МЮ» выезжал с тренировочной базы, он остановился, чтобы дать несколько автографов и попозировать для фотографий.

В основном тен Хага встречали дети. Один из болельщиков спросил: «Как думаете, сможете подписать Джуда Беллингема?»

Тен Хаг ответил: «Я хочу, но...». Прежде чем он закончил фразу, другой фанат добавил: «Или Мбаппе».

И пока тренер собирался ответить, другой болельщик спросил: «А можете взять обоих?»

На что Тен Хаг сказал: «А у вас найдется для меня несколько пенсов?»

В ответ дети рассмеялись, а один из болельщиков сказал: «Мы найдем для вас пенсы».