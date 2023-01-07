Эвра о «девятке» для «МЮ»: «Нельзя рассчитывать только на Рэшфорда. Ему не нужно забивать 20-30 голов – он не ван Нистелрой, не прирожденный бомбардир»

Теги Манчестер Юнайтед Патрис Эвра премьер-лига Англия Руд ван Нистелрой Маркус Рэшфорд Футбол

Патрис Эвра рассказал, какого нападающего должен подписать «Манчестер Юнайтед». 

«Я думаю, что [в нынешнем составе] есть много игроков, которые берут на себя ответственность, есть много игроков, которые показывают свой лучший футбол. Это позитивный момент, но я хочу, чтобы они играли так же, как против «Тоттенхэма», я хочу, чтобы у них был сильнее инстинкт убийцы, и я хочу больше голов.

Нельзя рассчитывать только на Рэшфорда, сейчас он играет потрясающе, но мы не можем оказывать на него слишком большое давление. Я просто хочу, чтобы он улыбался и был счастлив на поле, это уже шаг вперед. Ему не нужно забивать 20 или 30 голов, потому что он не прирожденный бомбардир, он не ван Нистелрой.

Итак, вот почему я чувствую, что ему нужно играть на фланге, он эффективен там, он не «девятка», – сказал бывший защитник «Юнайтед».

Эвра не хочет, чтобы «МЮ» подписывал Феликса: «Нам нужно заменить 20 голов Роналду. Нужен убийца, тот, кто живет ради голов»

6 комментариев

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oborit
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Нам нужен Гари Кейн!
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Колено решфорда
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Я не понимаю, почему Рэшфорда постоянно сравнивают с форвардами, если он вингер. Рэшфорд при Сульшере показывал, что может забивать 15-20 голов в АПЛ, он еще и голевые отдает, но МЮ нужен именно форвард.
Причем нужен такой, который даст буст составу, как Бруну, Каземиро, Лисандро, Варан.
Если будет форвард, который будет забивать 20-30 голов, этот МЮ - явный претендент на чемпионство.
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headmaster
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Роналду подписать?
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Ksandvankneshas
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Сейчас такие прирожденные бомбардиры как Нистелрой на вес золота, штучный товар. Прямо сейчас на трансферном рынке не видно такого напа, увы.
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Mr@k
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Прирождённый депутат может?..
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NIRVANA
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Как бы я не уважал Эвра за его былые заслуги, но считаться с его мнением по поводу необходимости того или иного игрока не стал бы никогда и ни за что. Особенно в свете того бреда, что частенько льет
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