Эвра о «девятке» для «МЮ»: «Нельзя рассчитывать только на Рэшфорда. Ему не нужно забивать 20-30 голов – он не ван Нистелрой, не прирожденный бомбардир»
Патрис Эвра рассказал, какого нападающего должен подписать «Манчестер Юнайтед».
«Я думаю, что [в нынешнем составе] есть много игроков, которые берут на себя ответственность, есть много игроков, которые показывают свой лучший футбол. Это позитивный момент, но я хочу, чтобы они играли так же, как против «Тоттенхэма», я хочу, чтобы у них был сильнее инстинкт убийцы, и я хочу больше голов.
Нельзя рассчитывать только на Рэшфорда, сейчас он играет потрясающе, но мы не можем оказывать на него слишком большое давление. Я просто хочу, чтобы он улыбался и был счастлив на поле, это уже шаг вперед. Ему не нужно забивать 20 или 30 голов, потому что он не прирожденный бомбардир, он не ван Нистелрой.
Итак, вот почему я чувствую, что ему нужно играть на фланге, он эффективен там, он не «девятка», – сказал бывший защитник «Юнайтед».
Эвра не хочет, чтобы «МЮ» подписывал Феликса: «Нам нужно заменить 20 голов Роналду. Нужен убийца, тот, кто живет ради голов»
Причем нужен такой, который даст буст составу, как Бруну, Каземиро, Лисандро, Варан.
Если будет форвард, который будет забивать 20-30 голов, этот МЮ - явный претендент на чемпионство.