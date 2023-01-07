Эвра о «девятке» для «МЮ»: «Нельзя рассчитывать только на Рэшфорда. Ему не нужно забивать 20-30 голов – он не ван Нистелрой, не прирожденный бомбардир»

рассказал, какого нападающего должен подписать « ».

«Я думаю, что [в нынешнем составе] есть много игроков, которые берут на себя ответственность, есть много игроков, которые показывают свой лучший футбол. Это позитивный момент, но я хочу, чтобы они играли так же, как против «Тоттенхэма», я хочу, чтобы у них был сильнее инстинкт убийцы, и я хочу больше голов.

Нельзя рассчитывать только на , сейчас он играет потрясающе, но мы не можем оказывать на него слишком большое давление. Я просто хочу, чтобы он улыбался и был счастлив на поле, это уже шаг вперед. Ему не нужно забивать 20 или 30 голов, потому что он не прирожденный бомбардир, он не ван Нистелрой.

Итак, вот почему я чувствую, что ему нужно играть на фланге, он эффективен там, он не «девятка», – сказал бывший защитник «Юнайтед».

Эвра не хочет, чтобы «МЮ» подписывал Феликса: «Нам нужно заменить 20 голов Роналду. Нужен убийца, тот, кто живет ради голов»