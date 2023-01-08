Хьюз о Виалли: «Джанлука помог заложить начало сегодняшнего «Челси». Когда я переходил туда из «МЮ», все думали, что это конец топ-карьеры»

считает, что нынешний уровень « » стал возможен благодаря Джанлуке Виалли.

«Я помню, как все были в восторге, когда он пришел [в «Челси»], учитывая его уровень и карьеру, которую он провел на тот момент.

Я перешел в «Челси» из «Манчестер Юнайтед», и если ты уходил оттуда, люди думали, что ты закончил играть на топ-уровне. Они думают, что это остановка в твоей карьере с точки зрения побед. Я пробыл [в «Челси»] три года, и мы выиграли три трофея, а Лука помог заложить начало тех явлений, что вы видите сегодня в «Челси».

Он был замечательным человеком, и мне было искренне приятно делить с ним раздевалку и называть его своим товарищем по команде. Иногда не осознаешь в полной мере величие чьего-то таланта, пока не вы окажетесь рядом, и именно так было с ним. Нам будет очень его не хватать», – сказал экс-нападающий « » и «Челси».

Умер Джанлука Виалли. Он с 2017-го боролся с раком и, казалось, даже победил болезнь