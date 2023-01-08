Байрамян о Карпине: «Уверенный в себе, прямой и умный. Он очень умный»

Теги Ростов премьер-лига Россия Валерий Карпин Хорен Байрамян Футбол

Хорен Байрамян поделился мнением о тренере «Ростова» Валерии Карпине

– Три главных качества Карпина как человека?

– Уверенный в себе, прямой и умный. Он очень умный.

– Расшифруй.

– Уверенный и прямой можно вместе даже. Ему все равно, он за правду. Как он считает, так он и говорит. Если кто‑то высказывается о футболе, говорит, что его надо закрывать, а его как тренера сборной спрашивают об этом, Георгич ответит прямо и по делу. Или если во флеш‑интервью будет дурацкий вопрос, он скажет: «Что за вопрос?». Эта его прямота, уверенность передается и футболистам.

А если бы он не был умным, он бы не смог такой разный футбол прививать. Когда в первый год он приходил в «Ростов, он понимал, какой состав. Руководству нужен был результат - остаться в Высшей лиге. Карпин выбрал 5-3-2, оборонительный футбол, выполнил задачу.

Потом в руководстве захотели играть в агрессивный, быстрый футбол, 4-3-3. И он: «Хорошо, я научу этому футболистов». Помнишь, как мы играли, когда был Шомуродов, Еременко, Попов? Был быстрый вертикальный футбол с прессингом.

Сейчас после сборной Георгич решил играть в другой футбол. Глупый человек не сможет так меняться. Ну и когда с ним в плане жизни общаешься, понимаешь, что человек видел мир, жизнь, что у него огромный опыт за спиной, – сказал хавбек «Ростова».

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7 комментариев

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Recreated
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Это просто ты дурачок.
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Честный контроль
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Сегодня что, день лизания Валере? Не нашел в календаре такой. Может кто просветит.
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Алексеич (Ростов-Дон)
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И снова повторю: прямо сейчас Карпин и Ростов идеально подходят друг другу.
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Alexander Baskakov
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Лучший тренер на данный момент
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Brizz77
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Щас Мостовой скажет, что все это фуфло! Он лучше))
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Nick Crosier
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Умный и прямой,епт.
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6tspey7tb5
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Карпину работа в Спартаке была хорошим уроком. Радует что после этого он не ждал приглашений он топ клубов а уехал в Испанию. Помню его интервью про его ожидания от игроков и установки на игру. Иногда нужно отталкиваться от того что есть а не от того что хочется.
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