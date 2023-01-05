«Карпин для меня авторитет. Я не могу с ним спорить, он всегда прав». Пантера о тренере «Ростова»

Форвард « » рассказал о работе под руководством главного тренера .

«Он для меня реальный авторитет. Например, в юношеской карьере я мог с тренерами спорить – тут я вообще ничего не могу сказать. Он всегда прав, что бы он ни говорил.

Человек играл в Испании, забивал «Барселоне», «Реалу», тренер сборной России – как я могу ему что-то сказать? Еще и на моей позиции он играл. Он топовый психолог – он очень хорошо чувствует всех игроков», – сказал Пантера, выступавший ранее за медийный клуб 2Drots.