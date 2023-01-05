«Карпин для меня авторитет. Я не могу с ним спорить, он всегда прав». Пантера о тренере «Ростова»

Теги Ростов Сборная России по футболу Валерий Карпин 2Drots Артем Муамба Нтумба Winline Медиалига Медиафутбол

Форвард «Ростова» Артем Нтумба рассказал о работе под руководством главного тренера Валерия Карпина.

«Он для меня реальный авторитет. Например, в юношеской карьере я мог с тренерами спорить – тут я вообще ничего не могу сказать. Он всегда прав, что бы он ни говорил.

Человек играл в Испании, забивал «Барселоне», «Реалу», тренер сборной России – как я могу ему что-то сказать? Еще и на моей позиции он играл. Он топовый психолог – он очень хорошо чувствует всех игроков», – сказал Пантера, выступавший ранее за медийный клуб 2Drots.

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17 комментариев

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Матвей Суицидин
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Человек играл в Испании, забивал «Барселоне», «Реалу»,
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Федя Смолов: подержите мое пиво.
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Shadow1882
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Ответ psycho killer
Почему была? https://youtu.be/H9ZlTQWDiU8
Да, но они же не будут ничего нового выпускать
Ну и вокал Ансельмо уже не тот, конечно. По Dawn можно заметить появляющуюся разницу очень сильно
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Pertinax Gandi
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Ответ Shadow1882
Cowboys From Hell у Пантеры нравится, хорошая была группа
Помню увидел их первый раз на легендарном концерте в Тушино в 91-м году. До этого ничего о них не знал. Пришёл как и все на Металлику и Эйсидиси.
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Pertinax Gandi
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Африканца называют Пантерой. Не попахивает ли это на расизм?
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psycho killer
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Ответ Я Антиспартаковец
Карпин: "Вот тактика на матч с Легией. 4 форварда впереди! Не спорить! Я всегда прав." Карпин: "Вот наша тактика на ответный матч с Санкт-Галленом. Давайте выпустим запасных! Не спорить! Я прав!" Карпин: "Ну что, ребята, помните, как я всегда оказывался прав? Вот так же мы победим Маккаби!". Карпин: "С хорватами сидим у своих ворот. Никаких передач вперед! Вот увидите, я прав!"
Столько боли в твоём никнейме 🙏
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Пользователь заблокирован
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Карпин: "Вот тактика на матч с Легией. 4 форварда впереди! Не спорить! Я всегда прав."
Карпин: "Вот наша тактика на ответный матч с Санкт-Галленом. Давайте выпустим запасных! Не спорить! Я прав!"
Карпин: "Ну что, ребята, помните, как я всегда оказывался прав? Вот так же мы победим Маккаби!".
Карпин: "С хорватами сидим у своих ворот. Никаких передач вперед! Вот увидите, я прав!"
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Нейтральный критик
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Думал, какая-то порнозвезда высказалась. Пантера, ха-ха.
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psycho killer
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Ответ Shadow1882
Cowboys From Hell у Пантеры нравится, хорошая была группа
Почему была? https://youtu.be/H9ZlTQWDiU8
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Shadow1882
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Ответ Andrew Moiseev
Они и щас собрались, в память о братьях. На гитару посадили Закка Уайлда, а за барабаны Чарли Бенанте
Жаль, что обоих братьев уже нет
Но Уайлд и Бенанте достойные люди для трибьют-программы
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Andrew Moiseev
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Ответ Shadow1882
Cowboys From Hell у Пантеры нравится, хорошая была группа
Они и щас собрались, в память о братьях. На гитару посадили Закка Уайлда, а за барабаны Чарли Бенанте
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Артём Матвеев
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Багира о Карпине, а Балу скоро выскажется?
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Shadow1882
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Ответ antiginer
Это кто его пантерой окрестил?Заголовок такой,чтобы зашли посмотреть о ком речь
Интервью игрока Ростова в разделе "медиафутбол" публикуют вообще)
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stubborn89
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*пантерла
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Shadow1882
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Cowboys From Hell у Пантеры нравится, хорошая была группа
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antiginer
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Это кто его пантерой окрестил?Заголовок такой,чтобы зашли посмотреть о ком речь
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bostonKG
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Магическое слово все таки - забивал Реалу и Барсе …..
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Арсений Элин
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Карпин топ мужик!)
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