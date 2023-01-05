«Карпин для меня авторитет. Я не могу с ним спорить, он всегда прав». Пантера о тренере «Ростова»
Форвард «Ростова» Артем Нтумба рассказал о работе под руководством главного тренера Валерия Карпина.
«Он для меня реальный авторитет. Например, в юношеской карьере я мог с тренерами спорить – тут я вообще ничего не могу сказать. Он всегда прав, что бы он ни говорил.
Человек играл в Испании, забивал «Барселоне», «Реалу», тренер сборной России – как я могу ему что-то сказать? Еще и на моей позиции он играл. Он топовый психолог – он очень хорошо чувствует всех игроков», – сказал Пантера, выступавший ранее за медийный клуб 2Drots.
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Федя Смолов: подержите мое пиво.
Ну и вокал Ансельмо уже не тот, конечно. По Dawn можно заметить появляющуюся разницу очень сильно
Карпин: "Вот наша тактика на ответный матч с Санкт-Галленом. Давайте выпустим запасных! Не спорить! Я прав!"
Карпин: "Ну что, ребята, помните, как я всегда оказывался прав? Вот так же мы победим Маккаби!".
Карпин: "С хорватами сидим у своих ворот. Никаких передач вперед! Вот увидите, я прав!"
Но Уайлд и Бенанте достойные люди для трибьют-программы