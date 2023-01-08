«МЮ» отказался от аренды Феликса из-за высокой цены. Есть интерес к Депаю

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Барселона Атлетико Ла Лига возможные трансферы Мемфис Депай Ваут Вегорст Жоау Феликс Футбол

Стало известно, почему «Манчестер Юнайтед» отказался арендовать Жоау Феликса.

По данным The Telegraph, клуб из Манчестера отказался из-за высокой суммы сделки.

В материале также отмечается, что у «МЮ» есть интерес к Мемфису Депаю из «Барселоны». Но англичане готовы лишь взять его в аренду на полгода без каких-либо обязательств.

Напомним, что «Манчестер Юнайтед» может арендовать Ваута Вегорста из «Бернли».

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35 комментариев

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Yri Yrov
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Блэт
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Rio (BLR)
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)
дважды в одного Депая не войдешь)))

Хотя как вариант на пол года норм. Мемфис вроде на принцип пошел уйти свободным летом.
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Dm Kznts
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Ответ ZamoRano
Тупай так-то легенда маню вместе с анусаем👆👆👆
Кто? ))
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Dm Kznts
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Ответ Direct free kick
МанЮ прикидывается нищим. Смешно. Не платите - не получите игрока
Нет денег зимой
Глейзеры клуб скидывают и не вкинут большую сумму. По мелочи.
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Сергей Штырков
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Ответ AC.Milan.Fan
Зачем МЮ все эти вингеры, МЮ не хватает только одного топового центрального нападающего типа Левандовского, и все, команда полностью сформированна ...
Так был же один ветеринар типа левандовского с кучей золотых мячей
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Dm Kznts
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Ответ Galaktika
Избавились от одной проблемы, придет другая. По всей видимости Ман Юн. без этого не может
Какая именно придёт?
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Amalfitano
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Ответ trav
Дзюба свободен
Согласен. Только интонация должна быть другой. Дзюба, свободен!)))
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Сергей Штырков
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Ответ Егор Зуев
Это не Феликс дно, а Симеоне играет в трусливый футбол с автобусом, вот и всё.
Но Феликс же знал куда шёл
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Football Forever
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Я за Вегорста
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trav
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Ответ Amalfitano
Откуда взять топового центрфорварда да еще зимой? На всех мешков не хвптает центрфорвардов топ класса. Даже у топ сборных нет толковых центрфорварда.
Дзюба свободен
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Rafael Nadal Parero
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МЮ и Депай - когда пролистал весь тиндер и пошёл на второй круг
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Егор Зуев
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Ответ Джавез Тилл
Я по ЧМ говорю... И по ЕВРО...
Чаще всего Феликса либо ставят на фланг, либо на Страйкера. Но это не его позиция, его позиция - это ложная девятка, центральный форвард.
Я не отрицаю, что он сам по себе мог провалиться
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Amalfitano
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Ответ AC.Milan.Fan
Зачем МЮ все эти вингеры, МЮ не хватает только одного топового центрального нападающего типа Левандовского, и все, команда полностью сформированна ...
Откуда взять топового центрфорварда да еще зимой? На всех мешков не хвптает центрфорвардов топ класса. Даже у топ сборных нет толковых центрфорварда.
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Amalfitano
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Есть интерес к Депаю или любым другим голландцам которые умеют попадать по мячу. А я напомню, что в Барсу Депай попал тоже по голландской линии. Голландцы в футболе прям как евреи в бизнесе.))
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ХавиГави_Паратрупер
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Возвращение легендарной семёрки в МЮ второй сезон подряд, что может быть лучше?😇
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Born is the King
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Возвращение Дупая в Мю. Это будет легендарно
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AC.Milan.Fan
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Зачем МЮ все эти вингеры, МЮ не хватает только одного топового центрального нападающего типа Левандовского, и все, команда полностью сформированна ...
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ДЖИН
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Настали времена , когда даже самый убогий португал будет 100 тню стоить. Барсе бы просто молодняк воспитывать. Трансферы это просто способ в клубах денег украсть.
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ZamoRano
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Тупай так-то легенда маню вместе с анусаем👆👆👆
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red hikkikomori
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Барса в аренду не отдаст, их только продажа устроит, а Депай хочет свободным агентом уйти в конце сезона
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Джавез Тилл
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Ответ Егор Зуев
Это не Феликс дно, а Симеоне играет в трусливый футбол с автобусом, вот и всё.
Я по ЧМ говорю... И по ЕВРО...
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Сергей Поляков
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Интерес к Депаю понятен,учитывая национальность игрока и тренера,а вот то,что Феликс слишком дорогой-странно.
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Philadelphia51
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Круговорот Депая какой-то )
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Jay Gatsby
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Растолстел Депай, еще один пример того, что, прекрасные мечты погибают в душах ленивых людей
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Никита Мальковский
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Заберите его
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