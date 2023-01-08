Стало известно, почему « » отказался арендовать .

По данным The Telegraph, клуб из Манчестера отказался из-за высокой суммы сделки.

В материале также отмечается, что у «МЮ» есть интерес к Мемфису Депаю из «Барселоны». Но англичане готовы лишь взять его в аренду на полгода без каких-либо обязательств.

Напомним, что «Манчестер Юнайтед» может арендовать Ваута Вегорста из «Бернли».