«МЮ» отказался от аренды Феликса из-за высокой цены. Есть интерес к Депаю
Стало известно, почему «Манчестер Юнайтед» отказался арендовать Жоау Феликса.
По данным The Telegraph, клуб из Манчестера отказался из-за высокой суммы сделки.
В материале также отмечается, что у «МЮ» есть интерес к Мемфису Депаю из «Барселоны». Но англичане готовы лишь взять его в аренду на полгода без каких-либо обязательств.
Напомним, что «Манчестер Юнайтед» может арендовать Ваута Вегорста из «Бернли».
дважды в одного Депая не войдешь)))
Хотя как вариант на пол года норм. Мемфис вроде на принцип пошел уйти свободным летом.
Глейзеры клуб скидывают и не вкинут большую сумму. По мелочи.
Я не отрицаю, что он сам по себе мог провалиться