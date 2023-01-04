«МЮ» предлагает 4 млн евро за аренду Феликса до лета. «Атлетико» хочет 12-13 млн

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Атлетико Ла Лига возможные трансферы Жоау Феликс Футбол

«Манчестер Юнайтед» заинтересован в аренде Жоау Феликса.

Как сообщает Relevo, манкунианцы готовы предложить 4 млн евро за аренду португальского хавбека до лета без права выкупа. Английский клуб также полностью возьмет на себя зарплату футболиста.

«Атлетико» хочет получить за аренду Феликса 12-13 млн евро.

В этом сезоне Жоау забил 5 голов и отдал 3 результативные передачи в 19 матчах за «Атлетико» во всех турнирах. Он забил 1 мяч и сделал 2 голевых паса в 3 матчах за Португалию на ЧМ-2022.

Полную статистику 23-летнего футболиста можно найти здесь.

На аренду Феликса нужно потратить 21 млн евро. «Челси», «МЮ» и «Арсенал» думают

Феликс может остаться в «Атлетико». Клубы не готовы платить 130-140 млн евро

 

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25 комментариев

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mqh9pzrxgf
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Ответ Alexander Yavriantz
4 ляма это вменяемая цена до лета, учитывая, что ещё лямов 6 зарплаты надо заплатить. Атлетико совсем обнаглели. 12 миллионов за полсезона помимо зп. Это в пересчёте на полный сезон с зарплатой 36 миллионов выходит. За аренду.
Ну они знают просто за сколько мю покупал уан бисаку, магуаера, как с погба было, да еще куча трансферов
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Anonymous
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Ответ Direct free kick
Атлетико требуй с МанЮ по полной. Клуб платящий по 100 за Антони не имеет права торговаться
А чем вам Антони не угодил ? Вроде толковый игрок, может он и не стоит пока тех денег, но он ещё молодой и не сыгранный. Вон про того же Винисиуса сколько дерьма было в начале, а сейчас считают топ игроком
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mj23.net
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Атлеты себя ведут как Криш)) Теперь понятно, почему он хотел туда летом. У вас игрок, блекло проведший ЧМ, который не оправдывает даже треть своей суммы в клубе, мягко скажем не развивается. Но вы даже в аренду его не можете за разумную цену отдать. А вдруг в Англии попрет. У Бруну сходу поперло. Тогда авось и купят. В этой ситуации это как одолжение. Хотя я не совсем понимаю, зачем он МЮ. Куда его пихать. Его и в сборной то сюда то туда пихали.
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Kiryl Olshewski
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Нужен забивной центрфорвард! К Осимхену стоит присмотреться играет отлично, в подышрыше, опускается вниз за мячом, в штрафоной хорошо борется за мяч моменты реализует. В течение сезона более менее стабилен! Ну или беспроигрышный и Овер дорогой вариант- Кейн. 150 млн и 20-25 голов гарантия, а Харри возможность выиграть трофеи
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Любезный Коссутий
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ряха у матрасов не треснет там?
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TiGra
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Ответ Аркадий Аркадич
Нафига он нужен до лета без права выкупа?
Потому что команде очень нужен форвард/атакующий игрок.
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2vdhrvmmzf
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Ответ Дмитрий Яруллин
На 8 договорятся
Это МЮ, за 12-13
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алекс голудин
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Феликс, мягко говоря, не манчестерский юнайтедский футболист по стилю. Бегунов хватает, системообразующих игроков нет. Этот парень свободный художник, в команде где и так всё в порядке
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Аркадий Аркадич
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Ответ NIRVANA
Потому что зимой загибают цены за полноценный трансфер, да и очевидных вариантов нет
А зачем этот неочевидный вариант? Таких игроков зимой берут в аренду, если основной игрок травмировался и срочно нужна замена для борьбы за что то. Он что даст команде? Шанс побороться не за 3ье место, а за 2ое?
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алекс голудин
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4, 9, 12, 13, 21. Вот на очке спортс и закончил
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Саламбек Алаев
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Если пропишут права выкупа и сумма аренды пойдёт в стоимость то можно , а так пусть ужруться
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NIRVANA
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Ответ Аркадий Аркадич
Нафига он нужен до лета без права выкупа?
Потому что зимой загибают цены за полноценный трансфер, да и очевидных вариантов нет
+2
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Андрюха с района
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Феликс вообще нулина) Но для МЮ сойдет)
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-3
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Donald J. Trump
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Ответ opie_winston@icloud.com
За Феликса ваш Атлетико тоже 100 мультов платил и ничего
120.
+11
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Alexander Yavriantz
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4 ляма это вменяемая цена до лета, учитывая, что ещё лямов 6 зарплаты надо заплатить. Атлетико совсем обнаглели. 12 миллионов за полсезона помимо зп. Это в пересчёте на полный сезон с зарплатой 36 миллионов выходит. За аренду.
+3
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Гегенпрессинг Рангника
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12 мультов за аренду отдыхайте. Кому он нужен за столько без выкупа нще?
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Дмитрий Яруллин
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На 8 договорятся
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Аркадий Аркадич
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Нафига он нужен до лета без права выкупа?
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opie_winston@icloud.com
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Ответ Direct free kick
Атлетико требуй с МанЮ по полной. Клуб платящий по 100 за Антони не имеет права торговаться
За Феликса ваш Атлетико тоже 100 мультов платил и ничего
+35
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Direct free kick
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Ответ Xabi Alonso78
Такими темпами, скоро выкупит Барселону и отправит в Сегунду)
Будь воля Роналду - он бы поменял ФК рычаг и Депортиво местами
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Катя Авейру.
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Ответ rigobersong
А всего этого могло и не быть, если бы ты с сестрой не обижала младшего брата в детстве:)😀
Мы не обижали брата, поэтому каждую неделю мы получаем уведомление от Сбербанка.
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Xabi Alonso78
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Ответ Катя Авейру.
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Такими темпами, скоро выкупит Барселону и отправит в Сегунду)
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Пирс Морган
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Жоау Феликс: "Дядя Симеоне, выпустите, пожалуйста, из автобуса"
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rigobersong
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Ответ Катя Авейру.
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А всего этого могло и не быть, если бы ты с сестрой не обижала младшего брата в детстве:)😀
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Direct free kick
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