«МЮ» предлагает 4 млн евро за аренду Феликса до лета. «Атлетико» хочет 12-13 млн

« » заинтересован в аренде .

Как сообщает Relevo, манкунианцы готовы предложить 4 млн евро за аренду португальского хавбека до лета без права выкупа. Английский клуб также полностью возьмет на себя зарплату футболиста.

«Атлетико» хочет получить за аренду Феликса 12-13 млн евро.

В этом сезоне Жоау забил 5 голов и отдал 3 результативные передачи в 19 матчах за «Атлетико» во всех турнирах. Он забил 1 мяч и сделал 2 голевых паса в 3 матчах за Португалию на ЧМ-2022.

Полную статистику 23-летнего футболиста можно найти здесь.

На аренду Феликса нужно потратить 21 млн евро. «Челси», «МЮ» и «Арсенал» думают

Феликс может остаться в «Атлетико». Клубы не готовы платить 130-140 млн евро