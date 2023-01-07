Анзор Кавазашвили: «В «Зените» никогда не выйдут на поле 11 воспитанников. Их академия – деньги на ветер»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия Анзор Кавазашвили Краснодар Сергей Галицкий Футбол

Анзор Кавазашвили считает, что у академии «Зенита» низкая эффективность.

«Когда-то давно Галицкий озвучил свою мечту: чтобы на поле стадиона «Краснодар» одновременно вышли 11 воспитанников его академии. Тогда над ним все смеялись, но в итоге у Галицкого получилось воплотить эту сказку в жизнь.

Может ли такое произойти еще в каком-то клубе РПЛ? Это маловероятно. Хотя «Спартак» в последнее время радует своей работой с молодежью, у них в академии люди не зря зарплату получают. Свои ребята появляются и тащат клуб вперед.

В «Зените» же все наоборот. У них играют только их звездные бразильцы. Своих ребят можно по пальцем пересчитать. В «Зените» никогда не выйдут на поле 11 воспитанников. А ведь туда бешеные бабки вливают и никакого результата. Их академия – деньги на ветер», – сказал экс-вратарь «Спартака».

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35 комментариев

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petrgusev917@gmail.com
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Ответ Nervnijtermit2
Так он сам по молодости пытался в Зените поиграть, но, почему-то, сбежал или выгнали... Вот и превратился в зенитофоба.
Когда он играл,твой зенит в жопе был,или даже глубже
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Анатолий Дмитриевич
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лол. даже сейчас за Зенит играют в основе четыре воспитанника - Кержаков, Кузяев, Круговой, Чистяков.
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petrgusev917@gmail.com
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Ответ Тим Шнайдер
Ну да, именно поэтому воспитанники Зенита играют во всех командах РПЛ. У многонеуважаемого Анзора маразм и спартак головного мозга.
И что толку от них? Чего они добились? Играть за аутсайдеров,это их потолок.За редким,редким исключением.
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Виталий Желтоусов
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Я конечно не болельщик зенита, но академия и менеджмент в целом у них в порядке. Но и к тому же все виды ресурсов в порядке. Сейчас просто время зенита. Но будет и на нашей улице праздник!!!!
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Илья Альчуль
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Правильно. В Зените нет ни Быстрова, ни Кержакова. И Аршавина, А Панова - тем более нету. И Радчеко с Саленко нет. И Дмитриева. И Чухлова с Бараннмком. И Долгополова с Ларионовым.

"Договорняки и теневые сделки в отечественном футболе совершаются с молчаливого согласия РФС. Стоимость молчания  - от 80 тысяч долларов.

Букмекеры, договорняки, агенты. Как выяснилось, в отечественном футболе между этими понятиями  можно смело ставить знак равенства, ведь за последние несколько лет теневой бизнес стал настоящей эко-системой. Удивляться тут нечему - российский рынок букмекерских услуг оценивается более, чем в в 1 трлн. рублей, а агентских выплат - порядка 120 миллионов долларов ежегодно. Желающих на такой куш предостаточно как среди госчиновников, так и силовиков. До недавнего времени одним из главных лоббистов букмекерской отрасли считалась экс-первый замминистра финансов России Татьяна Нестеренко, имеющая тесные связи сразу с несколькими букмекерскими компаниями, включая крупнейшую, «Фонбет», с ежегодной выручкой - более 20 млрд. рублей. В числе его учредителей (через кипрский оффшор Birusa Ltd.) выявлен след семьи подмосковных бизнесменов Лалакиных (Сергей Лалакин-старший или «Лучок», известный в криминальных кругах как лидер подольской ОПГ 90-х). Стоит ли удивляться, что в 2020 году «Фонбет» вдруг оказался в списке «системообразующих компаний», претендующих на поддержку государства. Помимо букмекеров, Сергей Лалакин является покровителем футбольного агента N1 страны Павла Андреева, партнерами которого выступают ряд посредников, контролируемых измайловской ОПГ и представляющих интересы большинства игроков и клубов РПЛ.

Впрочем, связи букмекеров с теневым бизнесом футбольных агентов - далеко не новость. В этот бизнес давно вовлечены известные футбольные функционеры и тренеры. Но как с этим в последние годы взаимодействует основной футбольный регулятор страны, РФС, довольно любопытно.

С целью противоборства коррупции в футболе, регулирования деятельности агентов и борьбы с договорными матчами в 2019 году в РФС был создан Департамент защиты игры, который возглавил Олег Железнов, ранее «прикомандированный» в Союз для взаимодействия с силовиками. Ему же было поручено руководить комиссией по работе с футбольными агентами. Однако за 3 года, прошедших с момента создания Департамента, этот контрольно-надзорный орган РФС так и не пресёк ни одного сколько-либо громкого договорняка и не раскрыл ни одной сомнительной агентской сделки, закрывая глаза на различные инсайды и лишь создавая видимость серьёзной работы. В кейсах подразделения значатся лишь несколько судейских разбирательств да матчей команд низших дивизионов с суммарным ущербом в несколько миллионов рублей, в то время как объём теневого бизнеса в российском футболе уже исчисляется миллионами долларов ежемесячно. На нем с молчаливого согласия Департамента защиты игры и его покровителя в силовом ведомстве зарабатывают все - букмекеры, агенты, игроки, тренеры, судьи. Стоимость агентского вознаграждения за то, чтобы сотрудники Департамента не инициировали проверку, оценивается в сумму от 80 тысяч долларов. Все зависит от статуса матча и «заинтересантов» процесса. Не удивительно, что с учётом международной изоляции, интерес к российскому футболу падает год за годом. Но не падает объём серых ставок.

Задача изучить ситуацию и отследить работу всей теневой эко-системы российского футбола уже поставлена на самом высоком уровне органам Прокуратуры и Следственного комитета. Не секрет, что большинство профессиональных клубов страны датируются госкомпаниям и региональными бюджетными средствами в размерах, исчисляемыми миллиардами рублей, а значит, деньги налогоплательщиков в нашем футболе попросту «распиливаются». В курсе ли всего этого президент Союза Александр Дюков - остаётся только догадываться."

ВЧК-ОГПУ от 22 ноября 2022. Телеграм канал.
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Иван Никулин
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Ответ Shuller18
Во-первых, 10 лет назад, во-вторых, это один раз было
просто у зенита нет и не будет своих воспитаникков с такой политикой.вот и все.зачем воспитывать если руководство денег не считает и можно купить кого угодно
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Michael Scott
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Ответ Злодей Спб
Слишком большой разрыв в классе игроков основы Зенита и выпускников академии. Какой смысл включать игрока в основной состав Зенита, если он даже в аренде у донных клубов РПЛ или в ФНЛ не может пробиться в основу. Хочешь играть в Зените - докажи, что ты там нужен и можешь что-то дать клубу, а не о том как остаться в зоне комфорта при клубе.
А зачем тогда вообще нужна академия Зенита, если разрыв между ней и основой настолько велик, что выпускникам не имеет смысла давать даже шанса в основе?
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Shuller18
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Ответ Иван Никулин
да ладно))а барса лет 10 назад вышла на матч чемпа испании с 11 воспитанниками на поле)у зенита просто нет воспитанников.не понятно для чего их школа существует
Во-первых, 10 лет назад, во-вторых, это один раз было
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Дмитрий9779
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Странный Анзор конечно.А у кого 11 воспитанников на поле выйдут,а главное зачем?У КБ воспитанников в основном составе не больше чем у Зенита.Ещё одну мантру придумали про россиян,а по факту они играют пока болеют легионеры,не зря же интересуются испанцем и марокканцем.
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Eugn_eugn
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Зенит может выиграть чемпионат за 4-5 Туров др конца и играть последние игры 11 воспитанниками
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Nadert@
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Пока есть деньги, зачем ставить такую цель.
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Виктор Литвинов
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Ответ Тим Шнайдер
Ну да, именно поэтому воспитанники Зенита играют во всех командах РПЛ. У многонеуважаемого Анзора маразм и спартак головного мозга.
Редко, но он бывает прав Из Краснодарцев уже сейчас можно собрать топ состав Фомин, Комличенко, Уткин, Сперцян, Черников, Сафонов и другие Зенит в этом отношении просто НИ О ЧЕМ
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Давид Agabekyan
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Ответ PalPal
Лучший бомбардир сборной игрок Зенита Артём Дзюба, у них с Сашей по 30 мячей, но Артём сыграл меньше матчей.
А без учетов пенальти как?
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Иван Никулин
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Ответ Shuller18
Ни один клуб с амбициями в современном футболе не выпустит на поле 11 воспитанников. Не те времена
да ладно))а барса лет 10 назад вышла на матч чемпа испании с 11 воспитанниками на поле)у зенита просто нет воспитанников.не понятно для чего их школа существует
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Nervnijtermit2
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Ответ Тим Шнайдер
Ну да, именно поэтому воспитанники Зенита играют во всех командах РПЛ. У многонеуважаемого Анзора маразм и спартак головного мозга.
Так он сам по молодости пытался в Зените поиграть, но, почему-то, сбежал или выгнали...
Вот и превратился в зенитофоба.
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T622222
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Ответ Roman Sobolev
А разве Зенит КУЕФА не с воспитанниками в составе брал?🌚
А ха ха ха 🤣🤣🤣🤣
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Гамарджоба Генацвале
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Ответ PalPal
Лучший бомбардир сборной игрок Зенита Артём Дзюба, у них с Сашей по 30 мячей, но Артём сыграл меньше матчей.
Который является воспитанником Спартака.
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Shuller18
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Ни один клуб с амбициями в современном футболе не выпустит на поле 11 воспитанников. Не те времена
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Dan Kennedy
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Ответ Roman Sobolev
А разве Зенит КУЕФА не с воспитанниками в составе брал?🌚
Ну да, это же вчера было.
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DiegoloveManunited
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Золотые слова
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PalPal
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Ответ Давид Agabekyan
Лучший русский игрок после них лет - воспитанник Зенита Аршавин. Лучший бомбардир сборной воспитанник Зенита Кержаков. До уровня спартаковских гениев по типу Давыдова и всяких Ломовицких недотягивает
Лучший бомбардир сборной игрок Зенита Артём Дзюба, у них с Сашей по 30 мячей, но Артём сыграл меньше матчей.
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Isa Babaev
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Будто у ПСЖ, Реала и сити 11 воспитанников выигрывают чемпионаты
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Sobachkin
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Какой же он.... воспитанники Смены играют везде.
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Злодей Спб
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Слишком большой разрыв в классе игроков основы Зенита и выпускников академии. Какой смысл включать игрока в основной состав Зенита, если он даже в аренде у донных клубов РПЛ или в ФНЛ не может пробиться в основу. Хочешь играть в Зените - докажи, что ты там нужен и можешь что-то дать клубу, а не о том как остаться в зоне комфорта при клубе.
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Давид Agabekyan
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Ответ Roman Sobolev
А разве Зенит КУЕФА не с воспитанниками в составе брал?🌚
Болельщики Спартака не знают что такую еврокубки. А тем более что такое победа в них
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