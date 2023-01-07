Анзор Кавазашвили: «В «Зените» никогда не выйдут на поле 11 воспитанников. Их академия – деньги на ветер»
Анзор Кавазашвили считает, что у академии «Зенита» низкая эффективность.
«Когда-то давно Галицкий озвучил свою мечту: чтобы на поле стадиона «Краснодар» одновременно вышли 11 воспитанников его академии. Тогда над ним все смеялись, но в итоге у Галицкого получилось воплотить эту сказку в жизнь.
Может ли такое произойти еще в каком-то клубе РПЛ? Это маловероятно. Хотя «Спартак» в последнее время радует своей работой с молодежью, у них в академии люди не зря зарплату получают. Свои ребята появляются и тащат клуб вперед.
В «Зените» же все наоборот. У них играют только их звездные бразильцы. Своих ребят можно по пальцем пересчитать. В «Зените» никогда не выйдут на поле 11 воспитанников. А ведь туда бешеные бабки вливают и никакого результата. Их академия – деньги на ветер», – сказал экс-вратарь «Спартака».
"Договорняки и теневые сделки в отечественном футболе совершаются с молчаливого согласия РФС. Стоимость молчания - от 80 тысяч долларов.
Букмекеры, договорняки, агенты. Как выяснилось, в отечественном футболе между этими понятиями можно смело ставить знак равенства, ведь за последние несколько лет теневой бизнес стал настоящей эко-системой. Удивляться тут нечему - российский рынок букмекерских услуг оценивается более, чем в в 1 трлн. рублей, а агентских выплат - порядка 120 миллионов долларов ежегодно. Желающих на такой куш предостаточно как среди госчиновников, так и силовиков. До недавнего времени одним из главных лоббистов букмекерской отрасли считалась экс-первый замминистра финансов России Татьяна Нестеренко, имеющая тесные связи сразу с несколькими букмекерскими компаниями, включая крупнейшую, «Фонбет», с ежегодной выручкой - более 20 млрд. рублей. В числе его учредителей (через кипрский оффшор Birusa Ltd.) выявлен след семьи подмосковных бизнесменов Лалакиных (Сергей Лалакин-старший или «Лучок», известный в криминальных кругах как лидер подольской ОПГ 90-х). Стоит ли удивляться, что в 2020 году «Фонбет» вдруг оказался в списке «системообразующих компаний», претендующих на поддержку государства. Помимо букмекеров, Сергей Лалакин является покровителем футбольного агента N1 страны Павла Андреева, партнерами которого выступают ряд посредников, контролируемых измайловской ОПГ и представляющих интересы большинства игроков и клубов РПЛ.
Впрочем, связи букмекеров с теневым бизнесом футбольных агентов - далеко не новость. В этот бизнес давно вовлечены известные футбольные функционеры и тренеры. Но как с этим в последние годы взаимодействует основной футбольный регулятор страны, РФС, довольно любопытно.
С целью противоборства коррупции в футболе, регулирования деятельности агентов и борьбы с договорными матчами в 2019 году в РФС был создан Департамент защиты игры, который возглавил Олег Железнов, ранее «прикомандированный» в Союз для взаимодействия с силовиками. Ему же было поручено руководить комиссией по работе с футбольными агентами. Однако за 3 года, прошедших с момента создания Департамента, этот контрольно-надзорный орган РФС так и не пресёк ни одного сколько-либо громкого договорняка и не раскрыл ни одной сомнительной агентской сделки, закрывая глаза на различные инсайды и лишь создавая видимость серьёзной работы. В кейсах подразделения значатся лишь несколько судейских разбирательств да матчей команд низших дивизионов с суммарным ущербом в несколько миллионов рублей, в то время как объём теневого бизнеса в российском футболе уже исчисляется миллионами долларов ежемесячно. На нем с молчаливого согласия Департамента защиты игры и его покровителя в силовом ведомстве зарабатывают все - букмекеры, агенты, игроки, тренеры, судьи. Стоимость агентского вознаграждения за то, чтобы сотрудники Департамента не инициировали проверку, оценивается в сумму от 80 тысяч долларов. Все зависит от статуса матча и «заинтересантов» процесса. Не удивительно, что с учётом международной изоляции, интерес к российскому футболу падает год за годом. Но не падает объём серых ставок.
Задача изучить ситуацию и отследить работу всей теневой эко-системы российского футбола уже поставлена на самом высоком уровне органам Прокуратуры и Следственного комитета. Не секрет, что большинство профессиональных клубов страны датируются госкомпаниям и региональными бюджетными средствами в размерах, исчисляемыми миллиардами рублей, а значит, деньги налогоплательщиков в нашем футболе попросту «распиливаются». В курсе ли всего этого президент Союза Александр Дюков - остаётся только догадываться."
ВЧК-ОГПУ от 22 ноября 2022. Телеграм канал.
Вот и превратился в зенитофоба.