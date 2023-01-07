Анзор Кавазашвили: «В «Зените» никогда не выйдут на поле 11 воспитанников. Их академия – деньги на ветер»

считает, что у академии « » низкая эффективность.

«Когда-то давно Галицкий озвучил свою мечту: чтобы на поле стадиона « » одновременно вышли 11 воспитанников его академии. Тогда над ним все смеялись, но в итоге у Галицкого получилось воплотить эту сказку в жизнь.

Может ли такое произойти еще в каком-то клубе ? Это маловероятно. Хотя « » в последнее время радует своей работой с молодежью, у них в академии люди не зря зарплату получают. Свои ребята появляются и тащат клуб вперед.

В «Зените» же все наоборот. У них играют только их звездные бразильцы. Своих ребят можно по пальцем пересчитать. В «Зените» никогда не выйдут на поле 11 воспитанников. А ведь туда бешеные бабки вливают и никакого результата. Их академия – деньги на ветер», – сказал экс-вратарь «Спартака».